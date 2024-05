Donald Trump protestuje proti rozsudku o jeho vině, Bidenova kampaň říká, že „nikdo není nad zákonem“

31. 5. 2024

čas čtení 10 minut



Trump samozřejmě odsoudil svůj soudní proces jako „zmanipulovaný“ a „ostudu“ poté, co byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby



Kampaň Joea Bidena: Nikdo nestojí nad zákonem



Zatímco sám Joe Biden se k rozsudku odmítl vyjádřit, jeho kampaň rozeslala e-mail, v němž uvedla, že „nikdo není nad zákonem“.



„V New Yorku jsme dnes viděli, že nikdo není nad zákonem. Donald Trump se vždy mylně domníval, že nikdy nebude čelit následkům za porušování zákona pro svůj osobní prospěch,“ napsal Michael Tyler, Bidenův ředitel komunikace.



„Dnešní rozsudek však nic nemění na tom, že americký lid čelí jednoduché realitě. Stále existuje jen jeden způsob, jak Donalda Trumpa udržet mimo Oválnou pracovnu: u volebních uren. Ať už bude Trump odsouzený zločinec, nebo ne, bude republikánským kandidátem na prezidenta.“



Ian Sams, mluvčí kanceláře poradce Bílého domu, uvedl v prohlášení: „Respektujeme právní stát a nemáme k tomu žádný další komentář.“



Šokující vyjádření evropských ultrapravičáků:



Viktor Orbán, předseda maďarské vlády:

Znám prezidenta @realDonaldTrump jako čestného muže. Jako prezident vždy stavěl Ameriku na první místo, vzbuzoval respekt po celém světě a využíval tento respekt k budování míru. Nechť lidé vynesou svůj verdikt letos v listopadu! Bojujte dál, pane prezidente!



I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 31, 2024

Matteo Salvini, místopředseda italské vlády:



Solidarita a plná podpora pro @realDonaldTrump, oběť soudní šikany a procesu politického charakteru. V Itálii bohužel známe zneužívání justice ze strany levice, vzhledem k tomu, že se již léta pokouší eliminovat politické oponenty právními prostředky. Doufám, že Trump vyhraje; byla by to záruka větší rovnováhy a naděje na světový mír.

Solidarity and full support for @realDonaldTrump, victim of judicial harassment and a process of political nature. In Italy, we are sadly familiar with the weaponization of the justice system by the left, given that for years attempts have been made to eliminate political… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 31, 2024



Kreml napadl Trumpův verdikt jako „likvidaci politických soupeřů“.



Kreml v pátek novinářům řekl, že rozsudek nad Donaldem Trumpem je důkazem, že ve Spojených státech se používají všechny legální i nelegální prostředky, aby se zbavili politických rivalů", informuje agentura Reuters.





„Skutečnost, že tam de facto probíhá likvidace politických rivalů všemi možnými legálními i nelegálními prostředky, je zřejmá,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.









- Trumpův advokát: tým se proti rozsudku odvolá, „co nejdříve"



Todd Blanche, advokát Donalda Trumpa, v televizi CNN prohlásil, že jeho tým je připraven „energicky bojovat“ proti rozsudku.





„Pokud to nebude úspěšné, tak jakmile se budeme moci odvolat, tak to uděláme,“ řekl.



Na otázku moderátorky CNN Kaitlan Collinsové, z jakých důvodů se chce odvolat, Blanche odpověděl, že má pocit, že publicita a načasování procesu „byly vůči prezidentu Trumpovi opravdu nespravedlivé“.



„Náš justiční systém nemá být systémem spravedlnosti, v němž o případu ví každý člověk, který vejde do soudní síně,“ řekl.



Když Collinsová upozornila, že míra publicity byla v tomto případě nevyhnutelná, Blanche odpověděl: „Zákon neříká, že pokud se tomu nemůžete vyhnout, máte smůlu. Zákon říká, že člověk má právo na spravedlivý proces před porotou složenou z lidí jemu rovných. Jen si myslíme, že kvůli všemu, co se dělo kolem přípravy procesu, bylo pro porotu velmi obtížné vyhodnotit důkazy nezávisle na tom, co věděli, když do procesu vstupovali.“



Trumpa čekají dalšíí tři trestní řízení - dvě se týkají pokusů o zvrácení výsledku voleb v roce 2020 a třetí uchovávání ajných dokumentů v Mar-a-Lago. Je nepravděpodobné, že by se zbývající případy dostaly k soudu ještě před volbami.



Podrobnosti v angličtině ZDE

Osmapadesátipatrová Trump Tower je součástí panoramatu města od roku 1983. Odehrávala se zde jeho populární reality show The Apprentice (Učeň).Podle průzkumu PBS NewsHour/NPR/Marist 67 % voličů uvedlo, že odsouzení by pro ně v listopadových prezidentských volbách nemělo žádný význam. Mezitím asi 25 % republikánů uvedlo, že by ještě spíše volili Donalda Trumpa, pokud by byl shledán vinným.Podobná zjištění přinesl i celostátní průzkum Quinnipiac University, v němž 62 % voličů uvedlo, že odsouzení by pro ně nemělo žádný vliv na to, jak budou v listopadu volit.Nicméně: průzkum ABC News/Ipsos zjistil, že 20 % Trumpových příznivců uvedlo, že by je odsouzení přinejmenším přimělo „zvážit" - 4 % uvedla, že by změnila svůj hlas.V e-mailu se ptá, zda „toto je konec Ameriky?", a poté uvádí, že Trump byl odsouzen „v RIGGED politickém procesu honu na čarodějnice: NEUDĚLAL JSEM NIC ŠPATNÉHO!"Mezitím server Politico uvádí, že Trumpova kampaň vzkazuje republikánům z dolních pater kandidátek, aby ustoupili od shromažďování finančních prostředků pro sebe na základě odsouzení bývalého prezidenta - protože se domnívají, že soudní proces je pro Trumpovu kampaň přínosem pro získávání finančních prostředků, a nechtějí, aby ostatní republikáni z tohoto hrnce odčerpávali.„Jakýkoli republikánský volený funkcionář, kandidát nebo stranický výbor, který vysává peníze od dárců prezidenta Trumpa, není o nic lepší než dcera soudce Merchana," řekl serveru Politico Trumpův spolukampaňový manažer Chris LaCivita. „Vedeme si seznam, budeme ho dvakrát kontrolovat a nejsme v duchu Vánoc."Trumpův tým dlouho tvrdil, že soudce Juan Merchan je ve střetu zájmů při dohledu nad procesem, protože jeho dcera Loren je politickou konzultantkou, jejíž firma pracovala pro prominentní demokraty včetně Joea Bidena a Kamaly Harrisové. Odborníci na soudcovskou etiku a Poradní výbor pro soudcovskou etiku státu New York rozhodli, že její práce pro Demokraty není důvodem k odvolání.Donald Trump podle očekávání reagoval vzdorovitě na to, že ho newyorská porota shledala vinným ze 34 trestných činů falšování obchodních záznamů.„Byl to zmanipulovaný proces vedený zkorumpovaným soudcem, který byl ve střetu zájmů," řekl Trump v soudní budově po přečtení rozsudku. „Byl to zmanipulovaný proces, ostuda."Odsoudil soudce Juana Merchana za to, že mu nepovolil změnu místa řízení, a obvinil Alvina Bragga, manhattanského okresního prokurátora, který proti němu případ vedl, jako „Sorosem podporovaného státního zástupce". - mezi Braggem a Georgem Sorosem, miliardářem a megadonátorem Demokratické strany, sice existuje finanční spojení, ale Soros přímo neposkytl peníze na Braggovu kampaň. Sorosův mluvčí dříve deníku The New York Times řekl, že se oba muži nikdy nesetkali.„Skutečný verdikt vynesou lidé 5. listopadu," řekl Trump. „Oni vědí, co se tu stalo. Všichni vědí, co se tu stalo."Donald Trump má být odsouzen 11. července poté, co byl shledán vinným ve 34 bodech obžaloby z falšování obchodních záznamů. Ačkoli rozhodnutí závisí výhradně na Juanu Merchanovi, soudci, který na případ dohlíží, podle odborníků je nepravděpodobné, že by Trump dostal trest odnětí svobody: trestný čin, z něhož byl shledán vinným, je nenásilný papírový trestný čin a on je prvopachatelem.Ať tak či onak, včerejší rozsudek ho nediskvalifikuje jako prezidentského kandidáta ani mu nebrání znovu usednout do Oválné pracovny.(vyšetřování FBI v tom roce dospělo k závěru, že Clintonová a její spolupracovníci sice nakládali s utajovanými informacemi „extrémně nedbale", ale neměli by být obviněni z trestného činu).Po včerejším verdiktu vystoupila Clintonová na pódiu na festivalu Vital Voices Global ve Washingtonu se širokým úsměvem. Neřekla ani Trumpovo jméno, ale zeptala se publika: „Děje se dnes něco?" Dav odpověděl bouřlivým jásotem.Na Instagramu Clintonová zveřejnila obrázek hrnku s jejím kresleným obrysem, jak pije z hrnku, s nápisem „ukázalo se, že měla ve všem pravdu".