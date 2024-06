Biden změnil postoj a povolil Ukrajině střílet ze zbraní dodaných z USA do Ruska

31. 5. 2024

Podle amerického představitele se změna politiky týká „protistřelby“ a zakazuje útoky na dálku do Ruska



Joe Biden povolil Ukrajině používat některé zbraně vyrobené v USA nad jednou částí ruských hranic, aby umožnil kyjevským silám bránit se proti ofenzívě zaměřené na město Charkov, a uvolnil tak důležité omezení, které Ukrajině brání v obraně.



„Prezident nedávno nařídil svému týmu, aby zajistil, že Ukrajina bude moci používat zbraně dodané USA pro účely protiútoku v oblasti Charkova, aby Ukrajina mohla udeřit proti ruským silám, které na ně útočí nebo se na ně připravují," uvedl americký představitel.



Omezení pro použití amerických zbraní dlouhého doletu, jako je armádní taktický raketový systém (ATACMS), však zůstanou zachována.



„Naše politika s ohledem na zákaz použití ATACMS nebo úderů dlouhého dosahu uvnitř Ruska se nezměnila,“ uvedl úředník.



Z prohlášení vyplývá, že hlavním dopadem změny politiky by bylo umožnění ukrajinskému dělostřelectvu používajícímu munici z USA opětovat palbu na ruské baterie za ruskou hranicí z Charkovské oblasti, které mají zničující vliv na ukrajinskou obranu v okolí města Charkov.



Změna rovněž umožní ukrajinské armádě zaměřit se na koncentrace ruských sil, které se shromažďují na hranicích v ruské Belgorodské oblasti.



Bidenovo rozhodnutí následovalo po výzvách amerických spojenců v Evropě, včetně Velké Británie, Německa a Francie, a generálního tajemníka NATO, aby Ukrajina mohla používat zbraně poskytnuté Západem proti vojenským cílům v Rusku. Bílý dům byl také pod tlakem stoupenců Ukrajiny v obou stranách v Kongresu.Vladimir Putin varoval před „vážnými důsledky“, pokud bude Rusko zasaženo západními zbraněmi.



„Myslím, že bezprostřední změnou je, že Ukrajina bude moci používat Himars [vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy], což znamená, že může účinněji zasahovat cíle ve větší hloubce,“ řekl Rob Lee, vedoucí pracovník programu Eurasie Institutu pro výzkum zahraniční politiky.



Ukrajina v posledních týdnech utrpěla vyšší počet ztrát svého dělostřelectva podél frontové linie v Charkově, řekl Lee, pravděpodobně proto, že muselo operovat blíže k frontové linii a Rusko na ně úspěšně mířilo s létající municí Lancet.



Ukrajina by mohla využít rozhodnutí o použití systému Himars k cílení na ruské dělostřelectvo, vícenásobné raketové systémy, týmy bezpilotních letounů, týmy s municí Lancet, systémy elektronického boje a velitelská a řídicí stanoviště, řekl Lee.



Řekl: „Není jasné, zda se na frontě v Charkově dočkáme změny. Ale ztíží to Rusku pokračování ofenzivních operací v tomto směru. Takže to Ukrajině usnadní obranu Charkova.“



V pátek časně ráno ruské síly ostřelovaly pětipatrový obytný dům v Charkově, který začal hořet a zranil osm lidí, podle místních představitelů, kteří varovali, že obyvatelé mohou být uvězněni pod troskami.



Po prvním útoku bylo hlášeno několik úderů, které oblast zasáhly.





„Vypukl požár. Lidé by mohli být pod sutinami,“ uvedl regionální gubernátor Oleh Syniehubov k útoku, ke kterému došlo kolem půlnoci místního času.







