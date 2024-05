„All eyes on Rafah“: jak obrázek vytvořený umělou inteligencí ovládl sociální média

Obrázek zobrazující stany pro uprchlíky, na nichž je napsáno „všechny oči na Rafáh“, se stal jedním z nejsdílenějších materiálů týkajících se války mezi Izraelem a Gazou, který se tento týden rychle šíří na sociálních sítích. Grafika, která byla vytvořena pomocí umělé inteligence, byla do středy na Instagramu sdílena více než 45 milionkrát.

With tens of millions of shares via Instagram stories in less than 48 hours, and subsequent shares on X, Facebook and TikTok, this AI-generated image of tents reading "All Eyes on Rafah" has now become the most viral AI-generated image I've ever seen. pic.twitter.com/La8mUNBlF7