Izraelské akce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu jsou „trestným činem proti spravedlnosti“, upozorňují právní experti

31. 5. 2024

Mezinárodní právníci se domnívají, že chování izraelské zpravodajské služby by měl vyšetřovat žalobce v Haagu





Snahy izraelských zpravodajských služeb o podkopávání a ovlivňování Mezinárodního trestního soudu (ICC) zřejmě představují „trestné činy proti výkonu spravedlnosti“ a měl by je vyšetřovat jeho hlavní žalobce, uvedli právní experti.



V reakci na odhalení o izraelských sledovacích a špionážních operacích namířených proti ICC řada předních odborníků na mezinárodní právo uvedla, že jednání izraelských zpravodajských služeb by mohlo představovat trestné činy.





Odhalení o dedvěgt let trvbajícímu zastrašování Izraele tohoto soudu byla zveřejněna v úterý v rámci společného vyšetřování deníku Guardian, izraelsko-palestinského časopisu +972 Magazine a hebrejského listu Local Call. Podrobně popisuje, jak byly zpravodajské služby země nasazeny ke sledování, hackerským útokům, nátlaku, očerňování a zastrašování vedoucích pracovníků ICC.



Žalobce ICC Karim Khan minulý týden oznámil, že požaduje vydání zatykače na vedoucí představitele Hamásu a Izraele za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Rozhodnutí požádat o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta bylo prvním případem, kdy žalobce ICC podnikl kroky proti vedoucím představitelům blízkého západního spojence.



Ještě před úterními odhaleními Khan konstatoval, že ze strany nejmenovaných stran již došlo k blíže nespecifikovaným pokusům „bránit, zastrašovat nebo nepatřičně ovlivňovat úředníky tohoto soudu“. Takové jednání by mohlo představovat trestný čin podle článku 70 zakládajícího statutu soudu týkajícího se výkonu spravedlnosti.



Toby Cadman, britský advokát specializující se na mezinárodní trestní a humanitární právo, uvedl, že zjištění deníku Guardian jsou „hluboce znepokojující“ a zahrnují obvinění, která „představují pokus o zvrácení výkonu spravedlnosti za použití výhrůžek“ vůči bývalé prokurátorce ICC Fatou Bensoudaové.



„Je zcela zřejmé, že se jedná o záležitosti, které spadají do pravomoci ICC, zejména podle článku 70 statutu. Každá osoba, která se pokusila bránit nezávislému vyšetřování prokurátora, musí nést následky,“ uvedl Cadman.



Dlouholetí pozorovatelé ICC uvedli, že jednání Izraele si zaslouží další vyšetřování. Matt Cannock, vedoucí střediska Amnesty International pro mezinárodní spravedlnost v Haagu, uvedl: „Je naprosto zřejmé, že mnoho příkladů, na které zpráva upozorňuje, by odpovídalo [článku 70]. Taková obvinění by měla být vznesena proti každému, kdo se snažil bránit, zastrašovat nebo korupčně ovlivňovat úředníky Mezinárodního trestního soudu.“



Další odborník na ICC, Mark Kersten, odborný asistent trestního práva na univerzitě v kanadském Fraser Valley, uvedl: „Je těžké si představit, co by mohlo být zjevnějším pokusem o neoprávněné zasahování do procesu stíhání.“



Washington se spolu s britskou a německou vládou postavil proti Khanovu rozhodnutí usilovat o vydání zatykače na izraelské představitele. Někteří republikánští členové amerického Kongresu v reakci na to vyzvali k uvalení sankcí proti ICC, Bílý dům však v úterý uvedl, že tak neučiní. Stejně jako Izrael nejsou Spojené státy členem tohoto soudu.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller v úterý prohlásil, že zprávu deníku Guardian četl a že USA jsou proti „hrozbám nebo zastrašování“ členů mezinárodního trestního soudu.



„Nechci mluvit o hypotetických úvahách o tom, co Spojené státy mohou nebo nemohou udělat,“ řekl. „Ale samozřejmě bychom se postavili proti hrozbám nebo zastrašování jakéhokoli veřejného činitele.“



Podle několika odborníků musí 124 členských států Mezinárodního trestního soudu na základě těchto zjištění jednat, aby vyslaly jasný signál aktérům, kteří se snaží práci soudu sabotovat.



Danya Chaikelová, zástupkyně Mezinárodní federace pro lidská práva při ICC, řekla: „Tato obvinění by měla být varovným signálem pro smluvní státy, aby si uvědomily, co je v sázce. Musí se spojit a podpořit soud, který vybudovaly.



)Pro zachování mezinárodního systému spravedlnosti je třeba jej chránit před hrozbami, zejména před hrozbami hrozivými vůči těm, kterým byla svěřena obrovská odpovědnost pracovat pro nás všechny na stíhání nejhorších zločinů, které lidstvo zná.“



Vysoký palestinský představitel, který si nepřál být jmenován, aby mohl mluvit svobodně, řekl: „Taktika, která je používána proti Palestincům žijícím pod okupací, byla nyní použita proti mezinárodním úředníkům z některých nejdůležitějších světových institucí. Toto vyšetřování ukazuje, že víra Izraele v jeho beztrestnost nyní přesahuje hranice Palestiny.



Mezinárodní společenství má nyní dvě možnosti. Buď změní kurz a bude chránit mezinárodní právo a mezinárodní instituce, nebo zničí řád založený na pravidlech v zájmu obrany Izraele.“



Adil Haque, profesor práva na Rutgersově univerzitě v New Jersey, uvedl, že vzhledem k tomu, že trestné činy podle článku 70 jsou promlčeny po pěti letech, měla by prokuratura jednat rychle, pokud chce vyšetřovat, a že členské státy by měly nabídnout svou pomoc.



„Jedná se o chování zločinecké rodiny, nikoliv o chování státu, a členské státy by to měly říci,“ řekl Haque.



Na otázku, zda prokuratura zvažuje vyšetřování podle článku 70 ve světle odhalení deníku Guardian, mluvčí Khanovy kanceláře uvedl, že se k tomu nemohou blíže vyjádřit nad rámec varování, které Khan tento měsíc učinil, že „veškeré pokusy bránit, zastrašovat nebo nepatřičně ovlivňovat úředníky tohoto soudu musí okamžitě skončit“.



Vyšetřování deníku Guardian přichází po týdnu, který byl pro Izrael na mezinárodní scéně velmi nepříjemný.



Po bezprecedentním rozhodnutí požádat o vydání zatykače na Netanjahua a Gallanta následovalo v pátek rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, který rozhoduje spory mezi zeměmi, nařizující zastavit ničivou izraelskou ofenzívu na město Rafáh na jihu Gazy.



Ve stejném týdnu Irsko, Norsko a Španělsko oficiálně uznaly palestinský stát. Izrael reagoval odvoláním svých velvyslanců z Dublinu, Madridu a Osla a zadržením daňových příjmů poloautonomní palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu.









)Zdroj v angličtině ZDE

