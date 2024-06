Samozřejmě, že chudoba destabilizuje společnost

3. 6. 2024

Co bude Trumpovo odsouzení skutečně znamenat? Politiku mučednictví





Každý, kdo vám tvrdí, že ví, jaký vliv bude mít Trumpovo odsouzení na americké volby v roce 2024, lže. Amerika v takovéto situaci ještě nikdy nebyla, píše Robert Reich.



Odhaduji, že odsouzení postrčí některé váhající nezávislé voliče k Bidenovi. A některé Trumpovy věrné postrčí k ještě fanatičtější loajalitě.



Ačkoli se neprokázala přímá souvislost mezi Trumpovým vzestupem a stagnujícími mzdami a ekonomickou opuštěností, kterou trpí velká část Ameriky, je tento vztah zřejmý, pokud se na ekonomiku díváte prizmatem společenského postavení a hrdosti.



Právě jsem dočetl stránkové korektury úžasně pronikavé knihy s názvem Ukradená hrdost, jejíž autorkou je významná socioložka Arlie Hochschild. Hochschildová ve svých hloubkových rozhovorech v Trumpově zemi ve východním Kentucky zjišťuje, že Trump promlouvá k hanbě a úzkosti Američanů, kteří byli opuštěni. Každý, kdo vám tvrdí, že ví, jaký vliv bude mít Trumpovo odsouzení na americké volby v roce 2024, lže. Amerika v takovéto situaci ještě nikdy nebyla,Odhaduji, že odsouzení postrčí některé váhající nezávislé voliče k Bidenovi. A některé Trumpovy věrné postrčí k ještě fanatičtější loajalitě.Ačkoli se neprokázala přímá souvislost mezi Trumpovým vzestupem a stagnujícími mzdami a ekonomickou opuštěností, kterou trpí velká část Ameriky, je tento vztah zřejmý, pokud se na ekonomiku díváte prizmatem společenského postavení a hrdosti.Právě jsem dočetl stránkové korektury úžasně pronikavé knihy s názvem, jejíž autorkou je významná socioložka Arlie Hochschild. Hochschildová ve svých hloubkových rozhovorech v Trumpově zemi ve východním Kentucky zjišťuje, že Trump promlouvá k hanbě a úzkosti Američanů, kteří byli opuštěni.





Trump spojil svou falešnou oběť s jejich autentickými pocity oběti. Jeho tvrzení o „ukradených“ volbách zapadá do jejich pocitu, co jim bylo „ukradeno“ - jejich pracovní místa, jejich komunity, jejich země a jejich hrdost.



Když Trump prohrál volby v roce 2020, obvinil své nepřátele - což se podobá tomu, co pociťovali jeho stoupenci, když přišli o plat, důstojnost, respekt a hrdost - a přešel od studu k obviňování.



Zejména mladší muži z dělnické třídy, kteří byli marginalizováni v ekonomice, jež již neodměňuje jejich práci, našli v Trumpovi machistického tyrana, který se chová tak, jak by se oni chtěli chovat k systému, který je šikanuje.



Když v březnu 2023 oznámil svou kandidaturu, Trump svým příznivcům řekl: „V roce 2016 jsem prohlásil: „Jsem váš hlas. Dnes dodávám: Jsem váš bojovník. Jsem vaše spravedlnost. A pro ty, kterým bylo ublíženo a kteří byli zrazeni, jsem vaší odplatou.“



Poté, co byl obviněn, že so nezákonně ponechal vládní tajemství, řekl na shromáždění v Michiganu: „Jsem obžalován za vás.“



Dne 3. srpna 2023, v den svého obvinění ze snahy zvrátit volby v roce 2020, napsal velkými písmeny: „JSEM OBŽALOVANÝ ZA VÁS.“



O týden později na předvolební akci v New Hampshire prohlásil: „Chtějí mi vzít svobodu, protože já si nikdy nenechám vzít vaši svobodu. Chtějí mě umlčet, protože já je nikdy nenechám umlčet vás.“



Ve čtvrtek, když byl Trump shledán vinným, tvrdil, že systém trestního soudnictví byl zmanipulován proti němu - a tím i proti jeho stoupencům.





V jejich očích se Trump nikdy nemýlil. On - a oni - bylo jim ukřivděno.





Toto spojení identit - jeho a jejich - je jádrem rostoucího hněvu a potenciálního násilí, které sužuje Ameriku, když se blíží volby v roce 2024.Nacházíme se v nebezpečné situaci. Demagog zneužívá ty, kteří zůstali pozadu ve společnosti, jež opustila desítky milionů lidí.Musíme se věnovat dvěma souvisejícím cílům: (1) zabránit Trumpovi nebo jakémukoli jinému autoritáři či neofašistovi, aby se přiblížil k Oválné pracovně, (2) obnovit prosperitu a příležitosti pro všechny Američany, včetně chudých a pracující třídy.