BBC: Nezastavitelné zabíjení žen a dětí v Gaze

6. 6. 2024

čas čtení 4 minuty





Moderátorka, BBC World at One, čtvrtek 6. června 2024, 13 hodin: V noci na čtvrtek odpálila izraelská letadla dvě rakety na školu v uprchlickém táboře Nusrat v centrální části Gazy, při čemž zahynulo nejméně 35 lidí a desítky dalších byly zraněny. UNRWA, agentura OSN pro Palestince, konstatuje, že se tam ukrývalo 6000 lidí, a včera předala izraelské armádě její souřadnice. IDF tvrdí, že provedly přesný úder na objekt Hamásu, který byl umístěn uvnitř školy. Tato tvrzení IDF jsem předložila Juliet Tuma z UNRWA.

Juliet Tuma: Viděli jsme tyto zprávy. UNRWA není schopna tato tvrzení izraelské armády komentovat, natož je ověřit, ale UNRWA sdílí souřadnice všech svých budov a zařízení v pásmu Gazy se všemi stranami konfliktu, včetně izraelské armády. Tato budova, která byla v noci zasažena, byla na seznamu, který jsme včera sdíleli s izraelskou armádou.



Moderátorka: Varovali vás nějak předem? Viděli jsme tyto zprávy. UNRWA není schopna tato tvrzení izraelské armády komentovat, natož je ověřit, ale UNRWA sdílí souřadnice všech svých budov a zařízení v pásmu Gazy se všemi stranami konfliktu, včetně izraelské armády. Tato budova, která byla v noci zasažena, byla na seznamu, který jsme včera sdíleli s izraelskou armádou.

Juliet Tuma: Žádné varování od izraelských úřadů UNWRA neobdržela.





Moderátorka: Existuje nějaká možnost, že by se uvnitř školy v určitých jejích částech mohl nacházet komplex Hamásu?





Juliet Tuma: Nemám možnost poskytnout o tom žádné informace.





Moderátorka: Takže to nemůžete vyloučit?





Juliet Tuma: Vím, že naše zařízení UNRWA využívají civilisté, rodiny, které uprchly ze svých domovů, hledaly útočiště pod vlajkou OSN, a že tyto budovy a zařízení a lidé v nich musí být vždy chráněni...





Moderátorka: Zmínil jste se o nejméně 35 zabitých. Lze si představit, že mnohem více je zraněných?





Juliet Tuma: Ano, jsou potvrzeny desítky zraněných. Není to bohužel poprvé. Zaznamenali jsme více než 180 našich zařízení, z nichž drtivá většina jsou přístřešky sloužící pro vysídlené osoby, více než 180 jich bylo zasaženo během této války a to je bezprecedentní. V historii OSN jsme nikdy nic takového nezažili a nemělo by se to stát novou normou. Jde o hrubé nedodržování mezinárodního práva. Tohle musí přestat.





Juliet Tuma: Nejsem si jistá. Zdá se, že je to nekonečná válka a my jsme od samého počátku vyzývali k příměří a tohle je válka všech jejích superlativů. Tak například, pokud jde o počet mých zabitých kolegů, je to více než 190 zabitých kolegů, nejvyšší počet humanitárních pracovníků, zdravotníků, novinářů, žen a dětí. Čím déle tato válka pokračuje, tím více se lidé v tomto regionu vzdalují od míru a od stability, takže je čas, abychom zastavili palbu. V zájmu civilistů v Gaze, palestinských civilistů v Gaze i jinde, a také v zájmu izraelských civilistů, a je naprosto nezbytné, aby byl přijat tento předložený návrh, aby byla okamžitě propuštěna všechna rukojmí v Gaze.





Moderátorka: Mohu se vás zeptat, zda jsou v Gaze nějaká bezpečná místa?





Juliet Tuma: Žádné místo v Gaze není bezpečné. Žádné místo není bezpečné. Viděli jsme, co se dělo na jihu Gazy, kam izraelské úřady nařídily lidem, aby se přestěhovali. Za poslední měsíc jsme byli svědky exodu, více než milion lidí bylo nuceno opět utéct a hledat bezpečí. kamkoli lidé jdou, tam je zabijí. Včetně žen a dětí i obyčejných mužů. Takže žádné místo není bezpečné. Nikdo není v bezpečí, dokonce ani humanitární pracovníci.





Moderátorka: To byla Juliet Tuma z OSN. Požádali jsme IDF nebo izraelskou vládu o rozhovor, odpověděli, že nikdo není k dispozici. Dnes ráno na tiskové konferenci řekli: „Víme o tom, že se na tomto místě nacházelo něco kolem 20 až 30 teroristů. Jsme si velmi jisti našimi zpravodajskými informacemi a prošli jsme přísným plánovacím procesem, abychom teroristy přesně zlikvidovali."









Zdroj v angličtině ZDE (od minuty 30)

0

489

Očekáváte, že to v dohledné době přestane?