Tlak na britskou ministryni obchodu, aby prověřila obchodní vazby Křetínského

8. 6. 2024

čas čtení 3 minuty



Britská ministryně obchodu se má setkat s českým oligarchou a projednat jeho plánované převzetí britské pošty, o němž byly zveřejněny pochybnosti



Na britskou konzervativní ministryni obchodu Kemi Badenochovou je vyvíjen tlak, aby podrobila výslechu Daniela Křetínského, uchazeče o převzetí britské pošty, ohledně jeho obchodních vazeb poté, co deník Guardian vznesl otázky ohledně řady kontroverzních globálních realitních obchodů spojených s dlouholetými obchodními partnery tohoto českého miliardáře. Na britskou konzervativní ministryni obchodu Kemi Badenochovou je vyvíjen tlak, aby podrobila výslechu Daniela Křetínského, uchazeče o převzetí britské pošty, ohledně jeho obchodních vazeb poté, co deník Guardian vznesl otázky ohledně řady kontroverzních globálních realitních obchodů spojených s dlouholetými obchodními partnery tohoto českého miliardáře.





Badenochová se má s Křetínským setkat příští týden, aby s ním projednala jeho nabídku na koupi 500 let staré britské instituce v hodnotě 3,57 miliardy liber, která bude podrobena kontrole podle zákona o národní bezpečnosti a investicích.



Vláda neuvedla, že by měla zásadní námitky proti převzetí, za nímž stojí Křetínský - miliardář tak záhadný, že se mu přezdívá česká Sfinga.



Převzetí britské pošty Křetínským signalizuje velký problém pro příští, zřejmě labouristickou, vládu. Představenstvo mateřské společnosti Royal Mail, International Distribution Services (IDS), minulý měsíc podpořilo Křetínského převzetí, které bude v září předloženo akcionářům.



Dave Ward, generální tajemník odborového svazu pracovníků v komunikacích, řekl: "Vláda musí toto převzetí co nejlépe prověřit. Neúspěšná privatizace Royal Mail a záměrné špatné řízení této společnosti její vlastní správní radou vytvořily okolnosti pro tuto nabídku na převzetí. Nemůže být prostě správné, aby jediným zkoumatelem této nabídky bylo samo toto představenstvo a jednotlivci, kteří by na případném převzetí finančně vydělali."



Labouristická strana na výzvu k vyjádření nereagovala.



Ben Cowdock, vedoucí vyšetřování v kampani skupiny Transparency International, řekl: "Když se mění vlastník kritické infrastruktury, jako je Royal Mail, je nezbytné, aby kupující prošli přísnou hloubkovou kontrolou, která posoudí jejich vhodnost. Vláda by měla prověřit nejen zdroj bohatství kupujících, ale také to, zda jsou 'způsobilí' k provozování podniku.



"Prověrky minulosti by neměly být jen lehkým přezkumem; musí zohlednit podnikatelskou historii kupujících a jejich společníků, přičemž obvinění vůči nim musí být podrobena hluboké kontrole. Neprošetření potenciálních vlastníků životně důležitých britských institucí zvyšuje riziko, že se dostanou do nesprávných rukou."



V pátek deník Guardian vznesl otázky ohledně zapojení Křetínského dlouholetého obchodního partnera Patrika Tkáče a jím založené investiční skupiny J&T do nabídky převzít britskou poštu.





Společnost J&T byla označena za spojenou s řadou kontroverzních realitních obchodů, které podle jejího mluvčího „zahrnují obvinění z pochybení klientů, s nimiž jsme měli bankovní vztahy, nikoliv pochybení provedená naší skupinou“.







Tkáč a J&T vlastní 44 % mnoha nejznámějších Křetínského investic, včetně společnosti, která v současnosti drží jejich menšinový podíl v Royal Mail. Tento slovenský magnát a jeho společnost budou mít v případě úspěchu převzetí významný podíl také v IDS.







Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

283

Hlasování akcionářů je naplánováno na výroční valnou hromadu IDS 25. září.