Osmdesáté výročí dne D

6. 6. 2024 / Muriel Blaive

čas čtení 1 minuta

Při sledování dojemných dokumentů k 80. výročí Dne D ve francouzské televizi nemohu uvěřit, jaké štěstí jsme my Francouzi měli, že Američané, Britové, Kanaďané, Australané a vojáci z tehdejších kolonií (včetně Frantze Fanona!) byli ochotni obětovat své životy za svobodu a osvobození Francie od nacistů - štěstí, které, jak dobře vím, nebylo dopřáno mnoha jiným zemím v Evropě. Udělali by Francouzi totéž? Udělali by Francouzi totéž i dnes? Udělali by to dnes znovu i ostatní? O tom velmi pochybuji,