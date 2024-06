NATO rozšíří sdílení obranných technologií a zpravodajských informací s Kyjevem

10. 6. 2024

čas čtení 4 minuty

NATO plánuje rozšířit spolupráci s Ukrajinou v oblasti obranných technologií a sdílet více zpravodajských informací o ruských schopnostech elektronického boje, protože někteří jeho členové ruší omezení schopnosti Kyjeva vést válku. NATO plánuje rozšířit spolupráci s Ukrajinou v oblasti obranných technologií a sdílet více zpravodajských informací o ruských schopnostech elektronického boje, protože někteří jeho členové ruší omezení schopnosti Kyjeva vést válku.

Konflikt přiměl Severoatlantickou alianci, aby věnovala více zdrojů na kybernetickou bezpečnost, odstrašení a sledování ruských vojenských technologií, řekl tento týden novinářům náměstek generálního tajemníka David van Weel.

"Ukrajinci inovují velmi vysokou rychlostí," řekl v úterý v polském Krakově. "Ale samozřejmě, Rusové nejsou hloupí. To znamená, že inovace na bojišti nejsou statickou záležitostí. Je to spíš jako šachy."

Nedávný ruský postup vedl spojence Ukrajiny k uvolnění omezení na zbraně, které poskytují, přičemž USA a Německo poprvé povolily útoky na ruské území. Takové údery byly dříve zakázány ze strachu, že by si znepřátelily zemi s největším jaderným arzenálem.

Dohoda, která zavádí nové rámce pro sdílení informací, včetně informací o dodavatelských řetězcích pro drony, bude podle van Weela dokončena včas před červencovým summitem aliance ve Washingtonu.

Jedním z cílů programu je pomoci Ukrajině stát se po skončení války velkým poskytovatelem technologií. NATO chce také zopakovat některé z rychlých zavádění a nasazování technologií, které byly na Ukrajině k vidění od začátku války, řekl van Weel.

Van Weel vystoupil na úvod Fóra inovátorů v oblasti obrany, na konferenci, které se zúčastnili zástupci 17 zemí včetně Ukrajiny, Belgie a USA, stejně jako desítky startupů vyrábějících bojové vybavení.

Vojenské zásobování

Představitelé NATO a USA na konferenci často závistivě poukazovali na rychlý technologický rozvoj na Ukrajině od začátku války.

Alex Borňakov, náměstek ukrajinského ministra pro technologie, poskytl novinářům v Krakově nevybíravé hodnocení přístupu své země k nákupům. "Je to velmi jednoduché," řekl. "Pokud to zabije Rusy, koupíme to."

Minulý měsíc Ukrajina zpřísnila pravidla pro zadávání vojenských zakázek poté, co obvinění z korupce vedla k otřesům v jejích vedoucích pozicích.

Podle představitelů NATO a Ukrajiny se ruská technologická strategie do značné míry opírá o nákup dronů z Íránu a komponentů z Číny. Ruská armáda obchází sankce a nakupuje západní technologie prostřednictvím dodavatelů třetích stran. Vyvinula také nové technologie, včetně těch, které se dokážou vyhnout akustickým senzorům nastaveným k lokalizaci dronů.

Rušení GPS

Hlavním tématem akce bylo, jak čelit ruskému přetrvávajícímu rušení globálního polohového systému, které způsobilo, že některé ukrajinské drony a zahraniční přesné zbraně jsou neúčinné.

Rušení GPS připisované Rusku stále více postihuje členské státy NATO v severní Evropě a narušuje lety a námořní dopravu v Pobaltí a Finsku.

V reakci na ruské rušení vyvíjejí ukrajinské startupy drony, které dokážou mapovat terén bez GPS a navigovat pomocí palubních kamer nebo senzorů.

Akce v Krakově zahrnovala "rychlé rande" mezi startupy a investory, včetně NATO Innovation Fund, investičního nástroje ve výši 1 miliardy eur, který byl spuštěn v loňském roce a který začíná uzavírat obchody.

Patrick Schneider-Sikorsky, partner NIF, řekl, že mnoho vývojářů dronů, se kterými se setkává, slibuje, že jejich zařízení příští generace nebudou spoléhat na GPS.

Závody ve zbrojení

Někteří se ve válce honí za dalším technologickým pokrokem. Rusko i Ukrajina pracují na lokalizaci dronů na základě zvuku. Schneider-Sikorsky řekl, že se nedávno setkal se společností, která vyvíjí motory pro drony, které jsou zcela tiché. "Je to doslova závod ve zbrojení," řekl.

Pro ukrajinské startupy na akci v Krakově jsou finance potřeba stejně jako technický pokrok.

Jaroslav Filimonov, výkonný ředitel startupu Kvertus, který se zabývá elektronickým bojem, uvedl, že ruský postup na bojišti nedokazuje, že mají kvalitnější technologie.

"Vyhrávají kvantitou," řekl. "A rozpočtem."

Zdroj v angličtině: ZDE

0