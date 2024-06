HRW: Tisíc dní nepřítomnosti

11. 6. 2024

Rád bych nahlásil pohřešovanou osobu. Vlastně o více než milionu pohřešovaných po dobu tisíce dní, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém denním přehledu.



V září 2021 zakázal Tálibán v Afghánistánu dívkám chodit do školy po šesté třídě. Následující rok rozšířil zákaz i na univerzity a znemožnil studentkám dokončit pokročilé vzdělání.



Absence dívek a žen na středních a vysokých školách je samozřejmě tragédií pro dotčené osoby. Ženy v celém Afghánistánu popisují svou situaci jako izolaci a dušení a přirovnávají ji k „životu ve vězení“.



Tato politika je však také trestnou ranou pro zemi jako celek.



„Afghánistán se z těchto 1000 dní nikdy plně nevzpamatuje,“ říká moje kolegyně a expertka Heather Barrová. „Potenciál, o který jsme během této doby přišli - umělce, lékaře, básníky a inženýry, kteří své schopnosti své zemi nikdy nepropůjčí - nelze nahradit.“



Chybějící lidé, chybějící talenty, chybějící sny, chybějící životy.



To se neděje v žádné jiné zemi. Afghánistán je jediným státem na světě, který brání dívkám a ženám ve středoškolském a vysokoškolském vzdělávání. Pouze tálibánská hrdlořeza je tak zarytě proti ženám, že brání pokroku a rozvoji své země tím, že polovině obyvatelstva brání v účasti na životě společnosti.



Je to jako běžet maraton a rozhodnout se, že si před začátkem závodu uříznete jednu nohu.



Existují statečné dívky a ženy, které se Tálibánu vzpírají tím, že navštěvují podzemní školy, ale je zřejmé, že to nemůže překonat všechny ztráty, jak osobní, tak pro celou společnost. Je třeba, aby se více snažil i okolní svět.



Koncem června se v katarském Dauhá sejdou experti a vyslanci OSN pro Afghánistán, aby pokračovali v diskusi o přístupu mezinárodního společenství k Afghánistánu. Je to příležitost postavit se na stranu afghánských žen a vyhnout se všemu, co by mohlo vypadat jako zlehčování vážné krize v oblasti lidských práv nebo legitimizace režimu Talibanu.



Afghánské ženy jasně řekly, co by se mělo udělat. Mezinárodní společenství by mělo hnát Taliban k odpovědnosti za zločiny páchané na ženách a dívkách. Nesmí je například zvát na setkání organizovaná OSN. Nikdo by neměl zrušit sankce vůči režimu, dokud nebude ověřeno zlepšení v oblasti lidských práv, zejména práv žen.



Cokoli menšího hrozí normalizací rozšířeného teroru tálibánského režimu.

