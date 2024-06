Stav amerických univerzit - policejní útlak jak za komunismu?

13. 6. 2024

čas čtení 4 minuty

Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového, viz níže, může dít na amerických univerzitách. Země svobody, co? Spíš mi to připomíná nějaké Československo někdy začátkem roku 1970, kdy mě StB zatkla jako středoškoláka, který šel natočit truchlící na vinohradském hřbitově u hrobu Jana Palacha. Ovšem takto brutálně se začínající husákovský režim ani nechoval... Moje dcera, dr. Hannah Čulík-Baird, která na UCLA učí latinu a řečtinu, tento dopis podepsala. Doufám, že ji nevyhodí. Ale má tenure. Ovšem možné je všechno. (JČ)

Učitelé a zaměstnanci Dodd Hall žádají obnovení našeho pracoviště

Od profesorů a zaměstnanců Dodd Hall

12. června 2024 18:54 hod.

Poznámka redakce: Tento příspěvek je upravenou verzí prohlášení podepsaného více než stovkou vyučujících a zaměstnanců UCLA, kteří pracují v Dodd Hall. Kompletní seznam signatářů naleznete ZDE v původním dopise.



My, níže podepsaní vyučující a zaměstnanci Dodd Hall, požadujeme, aby naše pracoviště bylo obnoveno jako místo studia. Během posledního měsíce byla Dodd Hall podrobena intenzivní policejní kontrole, která nejen narušila její vzdělávací účel, ale opakovaně ohrozila její obyvatele a proměnila budovu v nebezpečné pracovní prostředí.



Nejnovějším příkladem je policejní násilí z pondělí 10. června. Toho dne téměř 100 neozbrojených studentů UCLA z UC Divest Coalition a Students for Justice in Palestine uspořádalo pokojný smuteční pochod na protest proti vyvraždění více než 37 000 Palestinců izraelskou armádou v reakci na zavraždění více než 1 100 a vzetí 253 Izraelců jako rukojmích Hamásem 7. října.



Uprostřed tohoto pokojného protestu a silného pietního aktu se Dodd Hall, kde se nacházejí naše kanceláře a učebny, v nichž vyučujeme, během několika vteřin změnila z místa konání závěrečných zkoušek na detenční centrum pro zhruba 25 lidí včetně studentů, kteří byli zatčeni společnými silami UCPD, CCPD, LAPD a pořádkové policie CHP. Mezi nimi byl přinejmenším jeden z našich kolegů profesorů z Dodd Hall.



Dodd Hall byla zablokována militarizovanými policejními silami, které přepadly studenty, aby mohly provést zatýkání, a poté ozbrojenými policisty vytlačily zbývající vyučující a studenty. Jak bylo zdokumentováno, policie střílela gumovými projektily, což mělo za následek hospitalizaci nejméně jednoho studenta, a také pepřovými projektily, které způsobily fyzickou újmu několika studentům a vyučujícím.



Během posledních šesti týdnů kancelář rektora Kalifornské univerzity a vedení UCLA znovu a znovu reagovaly na pokojné demonstrace studentů v kampusu nasazením nadměrné militarizované policejní síly.



V pondělí 6. května se pokojné sezení demonstrantů uvnitř Dodd Hall vyhrotilo zásahem policie a vnějších protivníků, kteří agresivně vytlačili studenty a vyučující z učeben a kanceláří na ulici.



Druhá pokojná stávka demonstrantů ve čtvrtek 23. května se setkala s podobným projevem policejní eskalace.



Mnohá svědectví očitých svědků, včetně zkušeností několika osob z Dodd Hall, stejně jako dokumentární videozáznamy a fotografie, podporují tvrzení, že násilí podněcovala policie a ochranka, nikoli protestující studenti.



Jako příklad lze uvést, že to byla policie, kdo se 10. června brutálně zmocnil studenta skandujícího propalestinská hesla a táhl ho po hlavních schodech Dodd Hall.



Tento čin nelze vymazat a my si ho budeme připomínat, kdykoli budeme po těchto schodech chodit do třídy nebo do kanceláře.



Tento neospravedlnitelný projev militarizovaného policejního násilí zdůrazňuje, že Dodd Hall zdaleka neslouží jako místo studia, ale je nyní nebezpečným pracovním prostředím, prostorem pro zadržování našich studentů a místem pro policejní dohled nad slovním vyjadřováním akademiků, zejména pokud jsou propalestinské.



V učebnách Dodd Hall se studenti UCLA pravidelně setkávají s historií rasy, kolonialismu a genocidy a smysluplně ji zkoumají prostřednictvím kritických humanitních studií.



Jsme zděšeni, že naše vlastní prostory jsou narušovány způsobem výjimečným pro dlouhou historii studentských protestů.



Proměna Dodd Hall z místa studia v místo policejního násilí a zadržování vysílá jasný signál o skutečné hodnotě humanitního a na spravedlnost orientovaného vzdělávání na UCLA.

