Izraelské vraždění v Gaze se zintenzivňuje. Tohle podporuje česká vláda

15. 6. 2024

čas čtení 5 minut





Moderátor, Channel 4 News, pátek 14. června 2024, 19 hodin: Přeživší po izraelském náletu na jejich dům v Deir al Bala. Při tomto útoku byli zabiti nejméně dva Palestinci, izraelská armáda pokračuje v operaci v centrální části Gazy. Od útoku Hamásu 7. října bylo zničeno nebo poškozeno více než 50 % domů v Gaze.





Na truchlení není čas. Zraněné rychle evakuují. Do nemocnice Al Aksa přichází jedno dítě za druhým. Na podlaze nemocnice se lékaři snaží zachránit, koho mohou. Je to jedna z mála fungujících nemocnic v Gaze, ale je přetížená.

Přibližně 2 000 000 Palestinců nemá přístup k nezávadné vodě, potravinám a životně důležitému zdravotnickému materiálu. Izraelská vojenská ofenziva zdaleka přesahuje rámec letecké kampaně. V Rafáhu jsou vidět izraelské jednotky operující uvnitř města, které se snaží zničit infrastrukturu Hamásu. Útok na Rafáh, který vyhnal více než milion lidí, tisíce lidí žijí ve stanech a navzdory hladu a bombardování se chystají v neděli oslavit Íd bez příměří.









Moderátor: James Elder je mluvčí UNICEF a v současné době je v Gaze. Mluvil jsem s ním o situaci na místě po záchranné operaci rukojmích, kterou Izrael provedl minulý víkend, a začal jsem tím, že jsem ho požádal, aby popsal situaci za posledních několik dní.





James Elder, UNICEF: Je naprosto zoufalá. Není překvapivé, o kolik se to zhoršilo od doby, kdy jsem tu byl naposledy před šesti týdny, ale je to velmi, velmi znepokojující. Poslední dvě noci, kdy jsem tady v Rafáhu, probíhá neustálé bombardování, v posledních hodinách těžké bombardování, spousta vrtulníků Apache, spousta lidí je opět v pohybu. Je to jako první den války. Děti na zemi s hroznými válečnými zraněními, chybějící končetiny a psychicky, to je asi to, čeho jsem si také všiml, lidé jsou na pokraji zhroucení. Ten vynucený chaos. Byl jim odepřen přístup k pomoci, bylo jim odepřeno bezpečí, byla jim odepřena důstojnost.









James Elder: Je to rozptýlené. Lidé jsou tak nejistí, zřejmě teď lidé 4, 5, 6 krát. Takže rodiny nevědí, kam jít.. Jsou to jen slova, slova o bezpečí, slova o omezené útočnosti. Ta neznamenají nic proti realitě toho, čím lidé trpí tady na místě.





Moderátor: A myslíte si, že došlo k nějakému rozdílu v tom, jak se lidé cítí po izraelské operaci z tohoto týdne na záchranu svých rukojmích?





James Elder: Myslím, že někteří lidé jedou prostě na autopilota, někteří lidé se stále drží naděje na příměří, jiní nedokážou spočítat, kolikrát jsme měli prohlášení o příměří, a strašlivé množství lidí, se kterými jsem mluvil, téměř vždy přišlo o velké množství rodinných příslušníků. Říkají mi něco ve smyslu, že doufají, že jednou v noci, brzy prostě nějaká raketa zasáhne jejich stan a pro ně to už skončí. Takže ano, nedělní masakr v rámci záchranné operace. Říkejte tomu, jak chcete, si vybral další těžkou daň. Ale od té doby bombardování neustává, alespoň tam, kde jsem já. Poblíž Rafahu Khan Younis.









James Elder: No, pomoc se nám daří dostat dovnitř. dostáváme . Jenže pak distribuce. Dostat pomoc dovnitř je jedna část, být schopen ji distribuovat je druhá. V květnu přišla polovina humanitární pomoci ve srovnání s dubnem.



Máme tu nutriční krizi, jak víte, ve středu jsem byl součástí konvoje UNICEF, kamionu se zdravotnickými a nutričními potřebami pro 10 000 dětí, který jel ze střední oblasti na sever do města Gazy. Všechny papíry vyřízeny, všechna vojenská povolení od okupační moci. Je to pracné, ale je to nezbytné. Ta cesta. Krishnane, byla dlouhá asi 30 km. Trvalo to 13 hodin. Strávili jsme osm hodin na kontrolních stanovištích a nakonec nám ten náklaďák s těmi zdravotnickými a potravinovými zásobami pro 10 000 dívek a chlapců zakázán. Muselo se vrátit. Když jsem tam seděl a čekal, díval jsem se na pobřeží, díval jsem se na rybáře s jedinou sítí, na ty muže, kteří se snažili chytit pár ryb pro svou rodinu, když jsem se díval, poblíž kontrolního stanoviště jsem uviděl, jak ty dva rybáře zastřelili, když utíkali, jednoho do zad a jednoho do krku.





Moderátor: A proč byla ta pomoc odmítnuta?







Žádný důvod nebyl uveden. Nevím. My to nevíme. Tak často. Žádný věrohodný důvod nebyl uveden. Někdy není uveden žádný důvod. Myslím, že v tomto případě bylo řečeno, že to byl malý uzavřený nákladní automobil a oni si mysleli, že to bude dodávka. V papírech, které jsem viděl, bylo napsáno, že se jedná o nákladní auto/dodávka ale byla poslána zpět a a zadržena na několik hodin. A hodiny a hodiny a hodiny jen proto, aby kamion byl. Odmítnuto.

Jamesi Eldere, moc vám děkuji.