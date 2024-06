Jak rychlejší přechod na čistou energii ušetří všem peníze za elektřinu

13. 6. 2024

Minulý týden vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) novou zprávu, která staví na hlavu tradiční představy o přechodu na čistou energii. Pro všechny je nyní levnější co nejdříve zavést solární, větrné a bateriové zdroje a další obnovitelné zdroje energie, než být nadále závislými na uhlí, fosilním plynu a ropě. A to mluvíme jen o nákladech na energii ve vakuu, bez započítání škod, které fosilní paliva způsobují planetě v důsledku klimatických změn, jež stojí miliardy dolarů ročně a s postupem času budou stát stále více, upozorňuje Juan Cole.

Autoři zprávy píší, že v Číně v roce 2023 „více než 95% nových fotovoltaických zařízení a nových větrných elektráren na pevnině mělo nižší výrobní náklady než nové uhelné a plynové elektrárny. V případě, že elektromobily a dvoukolové a tříkolové vozy mají vyšší počáteční náklady, což není vždy pravidlem, obvykle vedou k výrazným úsporám díky nižším provozním nákladům."

Opakuji, že solární a větrné elektrárny mají nyní nižší výrobní náklady. A není divu, protože náklady na solární panely klesly v roce 2023 o 30%. A to jsme teprve na začátku přechodu. Mezi lety 2009 a 2019 klesla cena solární elektřiny o 89%. Vzpomeňte si na ceny benzinu v USA za posledních deset let. Průměrná cena benzinu v roce 2014 byla přibližně 3 dolary za galon. V roce 2023 to bylo 3,52 dolaru. V reálném vyjádření, při započtení inflace, byla cena pravděpodobně přibližně stejná nebo jen o něco málo nižší. Fosilní paliva zůstávají i nadále stejně drahá, ale cena obnovitelných zdrojů rychle klesá. Tento pokles bude pokračovat s tím, jak budou vynalézány a zaváděny nové technologie.



Ačkoli jsou s výstavbou solárních a větrných elektráren spojeny počáteční náklady, tyto nové elektrárny se časem vrátí: do roku 2040 bude energie mnohem levnější. IEA uvádí: „V současné době připadá přibližně 50% celkových výdajů spotřebitelů na energii na ropné produkty a dalších 35% na elektřinu. Při rychlých energetických změnách si tato místa vymění, takže cena elektřiny se stane klíčovým měřítkem dostupnosti pro většinu spotřebitelů."

Zpráva dále uvádí: „Za současného stavu se do energetického sektoru každoročně investují přibližně tři biliony dolarů, z toho 1,9 bilionu dolarů do řady technologií a infrastruktury čisté energie. Do roku 2035 musí celkové investice podle scénáře NZE vzrůst na 5,3 bilionu dolarů, z toho 5 bilionů dolarů do čisté energie."

V konečném důsledku jde o účet, který každý měsíc dostáváte od svého dodavatele energie, a o měsíční náklady na transpirační palivo.“

IEA poznamenává: “Naše projekce zdůrazňují, že rychlý přechod na čistou energii vede k nižším účtům spotřebitelů ve srovnání s trajektorií založenou na dnešním nastavení energetické politiky.”

Pokud přestaneme dotovat fosilní paliva a místo toho vložíme peníze do obnovitelných zdrojů energie ve stylu projektu Manhattan, mohli by spotřebitelé za 11 let platit o 20% méně za energii, zejména v rozvojových zemích.

Celý článek v angličtině ZDE

