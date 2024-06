"Potřebujeme, aby se svět probudil." Súdán čelí nejsmrtelnějšímu hladomoru na světě za posledních 40 let

17. 6. 2024

Proč se Česká republika nemůže postavit do čela globálních humanitárních akcí, pane Lipavský?

Miliony lidí čelí katastrofě. Súdánská armáda a RSF jsou obviněny z využívání přístupu k potravinám jako zbraně v probíhající válce



Súdán čelí hladomoru, který by mohl být horší než jakýkoli jiný, který svět zažil před 40 lety v Etiopii, varovali američtí představitelé, protože dodávky pomoci jsou nadále blokovány válčícími armádami, ale dodávky zbraní na obě strany pokračují.



Vzhledem k tomu, že většina pozornosti světa se soustředí na Gazu, kde se odehrává další lidmi způsobený hladomor, je Súdán již nyní nejhorší humanitární krizí na světě a blíží se k humanitární katastrofě historických rozměrů, která je však mnohem méně medializována a vyvolává minimální celosvětový zájem. Humanitární výzva OSN pro tuto zemi obdržela pouze 16 % potřebných finančních prostředků.

"Potřebujeme, aby se svět probudil a uvědomil si katastrofu, která se odehrává před našima očima," řekla novinářům Linda Thomas-Greenfieldová, velvyslankyně USA při OSN.



Hovořila v době, kdy El Fasher, hlavní město severodárfúrského regionu a bývalé humanitární centrum, čelilo již druhý měsíc obléhání ze strany Sil rychlé podpory (RSF). RSF je polovojenská skupina, která bojuje proti Súdánským ozbrojeným silám (SAF) od dubna 2023, kdy mocenský boj mezi dvěma soupeřícími generály, Abdelem Fattahem al-Burhanem z SAF, faktickým vládcem země, a Mohamedem Hamdanem Dagalem z RSF, známým také jako Hemedti, přerostl v konflikt, který rozdělil zemi. V občanské válce již zahynulo 14 000 lidí a 10 milionů muselo opustit své domovy.



Rada bezpečnosti OSN přijala ve čtvrtek rezoluci vypracovanou Velkou Británií, která požadovala ukončení obléhání El Fasheru, ale v pátek se boje vyostřily a SAF prohlásily, že odrazily velký útok RSF a způsobily "obrovské ztráty".



Šéfka americké Agentury pro mezinárodní rozvoj Samantha Powerová uvedla, že existují obavy, co se stane s lidmi ukrývajícími se v El Fasheru, pokud město padne do rukou RSF. Tyto síly se z velké části rekrutují z milicí Džandžavíd, které prováděly masakry během bojů na straně chartúmské vlády v genocidě v Dárfúru v letech 2003 až 2005.



"RSF jsou na pochodu, a kam se RSF v minulosti v oblasti Dárfúru a v tomto konfliktu vydaly, tam následovala masová zvěrstva," řekl Power,



V pátek oznámila novou humanitární pomoc USA pro Súdán ve výši 315 milionů dolarů, ale uvedla, že k izolovanému obyvatelstvu se nedostává téměř žádná pomoc. Obě strany byly obviněny, že používají kontrolu nad přístupem k potravinám jako zbraň.



"RSF systematicky rabuje humanitární sklady, krade potraviny a dobytek, ničí sklady obilí a studny v nejzranitelnějších súdánských komunitách," uvedla Powerová.



Šéf USAID dodal: "SAF zcela popírá své závazky a svou odpovědnost vůči súdánskému lidu tím, že uzavřela přeshraniční přístup z Čadu na přechod Adré, který je hlavní cestou pro vstup pomoci do dárfúrské oblasti."



Powerová uvedla, že generál Burhan by mohl přechod Adré otevřít "jedním škrtem pera". SAF nabídla další přístupový bod z Čadu, přechod Tine, ale podle amerických představitelů je již nyní zatarasený a nevyhovující potřebám obyvatelstva a s nadcházejícím obdobím dešťů se stane neprůchodným.



"Skutečně jasným poselstvím je, že to jsou překážky, nikoli nedostatečné zásoby potravin, které jsou hnací silou historické a smrtící úrovně hladomoru v Súdánu," řekl Power.



Dodala, že současné údaje naznačují, že krize je "srovnatelná a potenciálně horší" než hladomor v Somálsku v roce 2011, při kterém zahynulo čtvrt milionu lidí.



"Dodala bych, že nejznepokojivějším scénářem by bylo, kdyby se Súdán stal nejsmrtelnějším hladomorem od Etiopie na počátku 80. let," dodala.



Etiopský hladomor zabil podle odhadů OSN v letech 1983-1985 milion lidí. Thomas-Greenfieldová uvedla, že v nejhorším případě by se hladomor v Súdánu mohl stát ještě smrtelnějším.



"Viděli jsme prognózy úmrtnosti, podle kterých by do konce září mohlo v Dárfúru a Kordofánu - nejhůře postižených oblastech - zemřít více než 2,5 milionu lidí, tedy asi 15 % obyvatel," uvedla velvyslankyně.



"Jedná se o největší humanitární krizi na světě. A přesto nějakým způsobem hrozí, že se ještě zhorší," dodala.



Zatímco humanitární pomoc naráží na neustálé překážky, obě strany války nadále dostávají zbraně, uvedli američtí představitelé: SAF mimo jiné od Ruska a Íránu, RSF zejména od Spojených arabských emirátů (SAE), spojence USA.



Thomas-Greenfield uvedl, že Washington se v této záležitosti "angažoval" ve vztahu k SAE. Nicméně zpráva Bílého domu o schůzce Joe Bidena a šejka Mohammeda bin Zayeda Al Nahyana ze SAE na summitu G7 v Itálii, která se uskutečnila "bokem", se o Súdánu nezmiňuje.





Spojené státy čelí obvinění z pokrytectví ze strany mnoha zemí, zejména v zemích globálního Jihu, protože Washington vyzývá k ukončení dodávek zbraní stranám zapojeným do konfliktu v Súdánu, zatímco Izraeli během jeho ofenzívy v Gaze nadále poskytuje zbraně v hodnotě miliard dolarů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

