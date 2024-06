Spojené státy zečtyřnásobí sankční program proti bankám spolupracujícím s Ruskem

14. 6. 2024

Spojené státy mají v úmyslu radikálně zpřísnit sekundární sankce, aby Rusku odebraly přístup ke zboží použitelnému k výrobě zbraní. Vzhledem k tomu, že ekonomika byla nyní uvedena do válečného stavu, je podle Washingtonu nutné zablokovat obchodní toky nejen ve vztahu k podnikům vojensko-průmyslového komplexu, ale také ke všem organizacím, na které se vztahují sankce. Spojené státy mají v úmyslu radikálně zpřísnit sekundární sankce, aby Rusku odebraly přístup ke zboží použitelnému k výrobě zbraní. Vzhledem k tomu, že ekonomika byla nyní uvedena do válečného stavu, je podle Washingtonu nutné zablokovat obchodní toky nejen ve vztahu k podnikům vojensko-průmyslového komplexu, ale také ke všem organizacím, na které se vztahují sankce.

Spojené státy tento týden oznámí rozšíření sekundárního sankčního programu na čtyřnásobek. Nyní je lze aplikovat na jakoukoli zahraniční finanční instituci provádějící transakce s jakoukoli sankcionovanou ruskou organizací, nejen s obrannými společnostmi.

Pokud prosincový dekret prezidenta Joea Bidena zakázal transakce v zájmu nebo jménem asi 1 200 podniků, které Spojené státy považují za spojené s ruským vojenským průmyslem, nyní budou pod omezení spadat transakce s téměř všemi sankcionovanými organizacemi, jejichž počet přesahuje 4 500.

To znamená, že mezi ně budou patřit i ty společnosti, na které se sankce dostaly z důvodů nesouvisejících s podporou války na Ukrajině, například největší státní banky Sberbank a VTB.

Prosincové zavedení sekundárních sankcí již podle Washingtonu přineslo výsledky. Přední banky v Číně, finanční instituce v Turecku, Spojených arabských emirátech a Kazachstánu se letos staly mnohem vybíravějšími při spolupráci s ruskými klienty, požadují dokumenty potvrzující, že produkty nepůjdou do sankcionovaných vojenských podniků, zpožďují platby týdny a dokonce měsíce a často je odmítají provést. Obzvláště obtížná situace pro ruské dovozce se vyvinula ve vztazích s čínskými bankami. Pouze 15 % plateb odeslaných do Číny od února se bezpečně dostalo k příjemcům.

V důsledku toho podle analytiků SberCIB dovoz klesl o 30 % ve srovnání s tím, co by mohlo být, kdyby Spojené státy neuvalily sekundární sankce.

Ale během květnové návštěvy Číny Vladimir Putin požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga o pomoc s "oddělením" plateb a posílením vazeb mezi finančními sektory obou zemí, řekli FT lidé obeznámení se situací. Strany diskutovaly o tom, jak ochránit malou skupinu regionálních čínských bank, které by mohly obcházet transakce, ale to je výrazně méně, než o co Moskva žádá. Takový postoj Pekingu podle zdrojů deníku naznačuje, že se stále obává sekundárních amerických sankcí.

Proto má Washington v úmyslu zvýšit tlak. "To lze považovat za posílení právního základu, na jehož základě mohou Spojené státy uvalit sankce na čínské banky, které pomáhají Rusku vést válku. Americké ministerstvo financí doufá, že to vezme v úvahu," říká Emily Kilkreaseová, expertka na obchod a sankce z Centra pro novou americkou bezpečnost. "Ale v určitém okamžiku možná budete muset opravdu eskalovat a uvalit sankce na jednoho z nich."

