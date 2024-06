Volby do Evropského parlamentu: Změny nebudou dostatečné – a to je skutečný problém

14. 6. 2024

čas čtení 6 minut

Volby do Evropského parlamentu jsou dalším pronikavým poplašným signálem, který musí být hlavním evropským establishmentem vážně vyslyšen a který by měl vyvolat značné sebezpytování, píše Jamie Dettmer. Volby do Evropského parlamentu jsou dalším pronikavým poplašným signálem, který musí být hlavním evropským establishmentem vážně vyslyšen a který by měl vyvolat značné sebezpytování,

Přes všechen ten Sturm und Drang kolem voleb do Evropského parlamentu a široce předpovídaný vzestup podpory pravicových populistů – zejména ve Francii a Německu – zůstává otázkou, zda etablované centristické strany udělají něco víc, než že vytvoří vozovou hradbu a pokračovat, jako by se nic moc nezměnilo.

Jistě, Evropská komise a její eurokraté jsou všichni v šoku, naříkají nad tím, jak barbaři nyní šplhají po branách, a bědují, že parlament bude plný nevrlých, bojovných napodobitelů brexitéra Nigela Farage, kteří narušují a porušují klubová pravidla. A jsou tu přísná varování před jakýmkoli uvolněním cordon sanitaire, před spoluprací i s umírněnějšími radikály Nové pravice – nepokračovat v jejich ostrakizaci by bylo zradou základních principů.

"Lidé promluvili, bastardi," jak by řekl Dick Tuck, klíčový poradce Roberta F. Kennedyho. Ale v tomto případě se zdá, že jejich prosté ignorování je sentimentem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen to v neděli večer shrnula prohlášením, že "střed se drží". "Dnešek je dobrým dnem pro Evropskou lidovou stranu," dodala.

A z krátkodobého hlediska má pravdu – stále to může být byznys jako obvykle. Voliči ve volbách z velké části podpořili centristy a von der Leyen si pravděpodobně zajistí vytoužené druhé funkční období, aniž by musela uzavírat jakékoli dohody s italskou premiérkou Giorgií Meloni a skupinou Evropských konzervativců a reformistů, k níž patří její strana Bratři Itálie.

Jak ve středu informoval server Politico, dokonce i obávaná bitva o to, kdo získá nejvyšší posty v EU, již může skončit, když bývalý portugalský premiér António Costa pravděpodobně převezme funkci předsedy Evropské rady, Roberta Metsola z Malty bude pokračovat ve funkci šéfky parlamentu a estonská premiérka Kaja Kallas se stane šéfkou zahraniční politiky.

Samolibost nad vážnými zásahy, kterých pravicově populistické a národně konzervativní strany dosáhly, by však byla chybou. Centrum se sice prozatím drží na evropské úrovni, ale to není záruka, že tak učiní i příště. A s blížícími se národními volbami – zejména ve Francii – celá mentalita "byznysu jako obvykle" neobstojí.

Volby do Evropského parlamentu jsou dalším pronikavým poplašným signálem, jemuž musí hlavní evropský establishment věnovat vážnou pozornost a který by měl vyvolat značné sebezpytování. Nemělo by to být jen další cvičení v zakrývání trhlin.

Ve Francii neměl prezident Emmanuel Macron jinou možnost, než uznat, že by to byla chyba. I když jeho taktika rozpuštění Národního shromáždění a vyhlášení nových parlamentních voleb je charakteristicky arogantní hazardní hrou, která má velkou šanci vybouchnout mu do tváře – stejně jako tomu bylo v případě bývalého prezidenta Jacquese Chiraka v roce 1997. "Vzestup nacionalistů a demagogů je nebezpečím pro náš národ a pro Evropu," varoval Macron.

On a další centristé však musí také nést svůj díl viny za vzestup nové pravice. Blahosklonně se odpojují od zoufalých voličů vyčerpaných zdánlivě permanentními krizemi a až příliš často se nedokázali přizpůsobit tváří v tvář odporu veřejnosti – nebo tak učinili opožděně a polovičatě. To byl rozhodně případ změn v migrační politice bloku, stejně jako spěšného zrušení plánů na snížení používání pesticidů na polovinu a ústupu od emisních doporučení pro zemědělství – plánů, které měly být promyšleny s větším pochopením toho, co by znamenaly pro zemědělce.

Ti, kteří zůstali pozadu a rychle zaostávají – nebo se obávají, že brzy budou – neodcházejí. Byli zmítáni ekonomickými problémy vysokých cen energií a inflace, které rychle následovaly po společenském traumatu omezení a lockdownů COVIDu-19, opět obecně diktovaných nezpochybnitelným technokratickým konsensem, který se při zpětném pohledu v některých věcech ošklivě mýlil. Intenzita lidového hněvu by se neměla podceňovat.

A pokud to v Bruselu bude fungovat jako obvykle – s technokratickým a korporativistickým konsensem, částečně poháněným nereprezentativními nevládními organizacemi, odmítajícími stížnosti na tempo a náklady zelené transformace, obavami z rozšíření a národní suverenity, břemenem regulace, nedostatkem dostupného bydlení pro mladé a vysokou nezaměstnaností mladých – tento hněv se jen prohloubí. To vše jsou klíčové faktory, které vedou voliče k příklonu k pravici, stejně jako míra migrace, která lidi stále děsí a vyvolává obavy ohledně identity a kultury.

Centristé až příliš rychle obviňují populisty, že z těchto témat dělají zbraň. Obviňují z toho dezinformace a demagogickou manipulaci a mluví téměř tak, jako by problémy a obavy, kterým čelí obyčejné rodiny, byly buď vymyšlené, nebo přehnané. Přehlížejí zvětšující se propast mezi každodenními starostmi na jedné straně a centristickou politikou a konsensem napříč stranami na straně druhé.

Volební průlomy konzervativních nacionalistů a populistů na kontinentu se však hromadí. Loni v Itálii výrazné vítězství pravicové koalice vedené Meloni rozpoutal "rudý pás", dříve nejspolehlivěji levicově orientované regiony. A navzdory neúspěchům nové pravice v Maďarsku a Polsku zaznamenaly Francie, Německo, Rakousko a Itálie ve volbách do Evropského parlamentu silné populistické a nacionálně konzervativní výsledky.

Po všech centristických nezdarech je typická absence nepředstírané a seriózní nezaujaté sebekritiky. Tentokrát je však třeba výrazně přehodnotit, včetně rovnováhy sil mezi Bruselem a národními vládami. Pragmatismus musí zvítězit nad idealismem, jinak se Evropa nestane silnější – bude slabší a rozdělenější.

Zdroj v angličtině: ZDE

0