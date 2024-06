Gaza: Zničeno všude

18. 6. 2024

Toto je město Gaza včera - pozůstatky života, který kdysi žilo. Nic vás nepřipraví, zvlášť pokud jste ji znali z dřívějška. Jsou to domovy lidí, jejich oblíbené kavárny, jejich parky, jejich školy. Pryč. Všude zkáza života, místa, doby, kultury.

This is Gaza City yesterday- remnants of a life once lived. Nothing quite prepares you, especially if you knew her before. These are people’s homes, their favorite cafes, their parks, their schools. Gone. Destruction everywhere of life, a place, a time, a culture. From the inside… pic.twitter.com/xCX19FRgP3