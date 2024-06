BBC: Jak se svět vyrovnává s extrémními vedry

V mnoha částech světa panují teploty vysoko nad průměrem, což nutí města a zdravotnické systémy po celém světě přijímat mimořádná opatření. V Dillí, které se od května potýká s denními teplotami přesahujícími 40 °C, vede doktor Ajay Chauhan novou kliniku pro léčbu úpalu. "Za 13 let, co zde pracuji, si nepamatuji, že bych podepsal úmrtní list na úpal. Letos jsem jich podepsal několik," řekl.

Na klinice lékaři ponořují pacienty s horečkou do ledové vody, aby se ochladili. Mnoho z nich pracuje venku nebo ve špatných podmínkách. Na druhém konci světa, ve Phoenixu v Arizoně, se ve čtvrtek očekávají teploty až 45,5 °C . V oblasti, kde počet úmrtí v důsledku horka již deset let trvale stoupá, vznikají klimatizovaná chladicí centra, která mají před dusivými teplotami ukrýt bezdomovce a lidi s nízkými příjmy.







Extrémní počasí: Podle zprávy, kterou vypracovala skupina odborníků na extrémní počasí, způsobila změna klimatu způsobená člověkem, že květnová extrémní vedra na jihozápadě USA, v Mexiku a ve Střední Americe byla přibližně 35krát pravděpodobnější.



Přizpůsobení se extrémním vedrům: Sierra Leone byla vyhodnocena jako třetí nejzranitelnější země vůči změně klimatu. Projekt využívá zrcadla k tomu, aby v domech nebylo tak horko.





Uvnitř první indické pohotovosti pro případ úpalu



V jedné z největších nemocnic v indickém hlavním městě Dillí lékař říká, že něco takového ještě neviděl.



"Je to bezprecedentní vlna veder. Za 13 let, co zde pracuji, si nepamatuji, že bych podepsal úmrtní list na úpal. Letos jsem jich podepsal několik," říká Ajay Chauhan z nemocnice Ram Manohar Lohia Hospital (RMLH).



Dillí se potýká s dlouhotrvající vlnou veder, kdy denní teploty od května překračují 40 °C a dosahují téměř 50 °C. Vlhkost a horký vítr horko ještě zhoršují, k čemuž se přidává nedostatek vody a výpadky elektřiny způsobené prudce rostoucí poptávkou. Na následky horka umírají lidé, média informují o nejméně 20 úmrtích na nemoci z horka.



Úpal, nejzávažnější onemocnění z horka, se pozná podle tří hlavních příznaků: vystavení vysokému teplu a vlhkosti, tělesná teplota 40,5 °C nebo vyšší a psychické změny, jako je mírná zmatenost nebo porucha vědomí. Úpal je také tichý zabiják a oběti mohou začít onemocnět několik hodin po vystavení se slunci. Indické Národní centrum pro kontrolu nemocí označuje úpal za "život ohrožující" stav s úmrtností 40-64 %.



Od konce května, kdy byla v nemocnici doktora Chauhana v Dillí otevřena klinika pro léčbu úpalu, zemřelo na úpal sedm lidí a více než 40 jich bylo léčeno s onemocněním z horka.



Ajay Chauhan, vedoucí kliniky pro léčbu úpalu v Dillí, říká, že nikdy neviděl tolik pacientů



Většina z nich byli muži pracující venku a v malých neregulovaných továrnách se špatnými podmínkami, kteří byli vystaveni extrémnímu horku. Vlna veder se netýká jen Dillí: od března zemřely na nemoci z horka desítky lidí, přičemž ve státech Uttarpradéš a Odíša zemřelo za pouhé tři dny na začátku června více než 50 lidí.



Na klinice RMLH, která je pravděpodobně první svého druhu v Indii, snaha o záchranu pacientů s úpalem podtrhuje výzvu, kterou představují rychlé klimatické a zdravotnické krizové situace.



Před několika dny sem přivezli muže, jehož tělesná teplota vystoupala na 42C.



Při této teplotě začíná lidské tělo vypínat, buňky se zhoršují a hrozí selhání orgánů. Přestává se potit, protože se zastaví průtok krve kůží, která je studená a lepkavá.





Na klinice lékaři ponořili pacienta do ledové vody 250litrové keramické vany, kde se teplota pohybuje od 0 do 5C. (Klinika je vybavena dvěma keramickými vanami, 200kg strojem na výrobu ledu,





rektálními teploměry, ledovými boxy a nafukovacími vanami). Pacientovi trvalo asi 25 minut, než se ochladil a začal se zotavovat, než byl převezen na oddělení k dalšímu ošetření.





Nejvíce trpí ti, kteří pracují venku. Velká většina respondentů v novém externím průzkumu Greenpeace o tom, jak horko ovlivňuje pouliční prodejce v Dillí, uvedla zdravotní problémy způsobené horkým počasím. Nejčastějším problémem byla podrážděnost (73,44 %), následovaná bolestmi hlavy, dehydratací, úpalem, únavou a svalovými křečemi. Většina z nich se potýkala s problémy při přístupu k lékařské péči kvůli nedostatku peněz.





"Bude to ještě horší. Musíme být velmi opatrní," říká doktor Chauhan.







Zdroj v angličtině ZDE

"Včasné ochlazení zachraňuje životy. Každá vteřina se počítá," říká doktor Chauhan. Zpoždění se může ukázat jako smrtelné nebo může pacientovi způsobit krvácení či poškození ledvin a jater.V Dillí není těžké onemocnět. Život je tvrdý. Třetina obyvatel žije v nevyhovujících a přeplněných bytech. V 6 400 městských slumech, kde žije více než milion domácností, chybí dostatečné chlazení a město se potýká se sezónními krizemi v oblasti živobytí. Muži onemocní při práci venku, ženy po delším pobytu v kuchyni s tradičními kamny.Zelených ploch je málo. Na vrcholu léta se město mění v rozpálenou pec, uvězněnou mezi sálajícím horkem shora a rozpálenou zemí dole.Anjana Kumari, manželka námezdního dělníka přijatého na RHML s úpalem, řekla deníku The Indian Express , že jediný ventilátor v jejich chatrči nefungoval kvůli výpadku proudu. Její manžel, vyčerpaný celodenní prací, nemohl v pondělí spát a později dostal záchvat, zvracel a měl průjem. V noci ho odvezla do nemocnice. "Lékaři mi řekli, že nějakou dobu nebude moci chodit a bude potřebovat velkou péči," řekla paní Kumari."Horko se každým dnem zvyšuje. Žijeme pod širým nebem. Jaké prostředky mohu shromáždit? Pokud je to možné, měly by být poblíž nějaké stromy a rostliny, aby stále foukal čerstvý vzduch a tělu se ulevilo," řekl Greenpeace Guddi, prodavač šťávy z cukrové třtiny, který provozuje ruční drtičku."Poté, co jsem celý den vystaven slunečnímu žáru, nemám chuť večer večeřet. Jediné, na co myslím, je protáhnout si nohy a jít spát," dodala.A po celé Indii lidé kvůli horku onemocní. Nový celonárodní průzkum Centra pro rychlý průzkum (Centre for Rapid Insights, CRI) nabízí překvapivé poznatky, mimo jiné o tom, jak vlny veder lidem škodí a ochromují jejich produktivitu.Ukázal, že 45 % oslovených domácností uvedlo, že v minulém měsíci onemocněl alespoň jeden člen z důvodu horka.Z těchto postižených bylo více než 67 % členů domácnosti nemocných déle než pět dní.Tento dopad byl obzvláště závažný mezi nejchudšími. Konkrétně 32,5 % domácností s motocykly a 28,2 % domácností bez vozidel mělo členy nemocné déle než pět dní; u domácností s automobily byl tento údaj nižší - 21,8 %.V Dillí žije více než 200 000 bezdomovců, z nichž mnozí žijí v přeplněných přístřešcích v úmorném vedru.Přibližně tři čtvrtiny indických dělníků pracují v zaměstnáních vystavených horku, jako je stavebnictví a těžba. Během vln veder se situace ještě zhoršuje, protože během dne je méně bezpečných a produktivních pracovních hodin. Studie časopisu Lancet uvádí, že v Indii dojde v roce 2021 kvůli nadměrnému horku ke ztrátě 167,2 miliardy potenciálních pracovních hodin."Ztráta produktivity je ohromující," říká Neelanjan Sircar, ředitel CRI.Podle oficiálních údajů zabily vlny veder v letech 1992 až 2019 více než 25 000 lidí. Vzhledem k tomu, že Indie údaje o úmrtnosti řádně neshromažďuje, odborníci se domnívají, že skutečný počet obětí bude mnohem vyšší.Jak zjistila studie, indické akční plány proti vedrům také nefungují dobře. Příznačné je, že podle studie Greenpeace 68 % prodejců v Dillí o vlnách veder slyšelo. Přesto se mimořádná situace v souvislosti s vedry v politickém diskurzu neobjevuje."Mnozí vnímají vlnu veder jako trvalý přírodní živel, přičemž od vlády se příliš neočekává, že by zasáhla. Odráží to širší problém nízkých očekávání v Indii," říká pan Sircar.Situace v Dillí vypadá hrozivě. V roce 2022 Indie zažila 203 dnů vlny veder, což je nejvyšší počet v historii, přičemž Dillí jich zažilo asi 17, a to externě. Březen byl v Indii nejteplejším měsícem zaznamenaným meteorologickým oddělením, zatímco Dillí mělo druhý nejteplejší duben za posledních 72 let.