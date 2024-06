USA: Je důvodné usuzovat, že se Izrael dopouští válečných zločinů, Budeme ho ale nadále podporovat

21. 6. 2024

Reportérka: Aha. Tak vy říkáte, že nevíme, zda Izrael spáchal válečné zločiny. Říkáte, že to nevíme?

Matthew Miller, mluvčí americké vlády: Já bych zašel trochu dál a konstatoval, že my jsme řekli - my ještě na to nemáme definitivní odpověď, ale naše analýza konstatuje, že Izrael zřejmě mohl spáchat válečné zločiny, vzhledem k tomu obrovskému počtu incidentů. Avšak my potřebujeme tyto procesy ukončit, abychom získali definitivní odpověď na tuto otázku.

Novinářka: Takže navzdory tomuto hodnocení vy si myslíte, že nedochází ke změně americké strategie a USA budou dál Izraeli poskytovat zbraně?

Matthew Miller: Svou strategii jsme nezměnili. Jak víte, pozastavili jsme jednu zásilku, ale celkovou strategii jsme nezměnili a budeme i nadále podporovat bezpečnost Izraele.

The US will continue to support Israel even though: "it is reasonable to conclude that they may have" committed war crimes.



This is what complicity in Genocide looks like guys