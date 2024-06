Sionisté na Západě: Neříkejte, že v Gaze pácháme genocidu. Izrael: V Gaze pácháme genocidu

21. 6. 2024

Uvalujeme na Gazu totální obležení.

Nebude tam elektřina, nebude tam voda. Jen ničení.

Gaza se stane oblastí, kde lidi nebudou schopni žít.

Tohle je válka mezi dětmi světla a dětmi tmy.

Odpovědnost nese ten celý národ.

Právě teď realizujeme nakbu (likvidaci) Gazy.

Nebereme v úvahu, že Hamás není jediný nepřítel. Přece celá Gaza je nepřítel.

Musíte si uvědomit, co vám udělal Amalek, jak říká naše svatá Bible.

Musejí si uvědomít, že oni jsou Amalekové, musejí si to už dlouho uvědomit.

Často se používá v posledních dnech slovo pomsta. Já tomu říkám spravedlnost. Chci slyšet dělostřelecké granáty. Musíme v Gaze vytvořit pořádnou židovskou osadu, abychom tam zajistili trvalou židovskou přítomnost. Musíme podporovat emigraci Palestinců z Gazy a trest smrti pro teroristy!

Zrušili jsme veškerá omezení. Všechna.

Nebudeme mluvit s nepřítelem líbivým západním jazykem, ale arabsky.

Gaza se nevrátí k tomu, co bývala dříve.

Zlikvidujeme všechno. Silou a ještě větší silou.

Zlikvidovat je, vymazat je, jejich rodiny, jejich matky i děti.

Nemohu spát, dokud neuvidím, jak jsou ničeny příbytky v Gaze.

Gazu je nutno srovnat se zemí. bez emocí.

Vy Gazané budete dál hladovět. Vaše domy budou dál hořet.

Nemluvně v Gaze je nepřítel.

Prvňáček v Gaze je nepřítel.

Těhotná žena je nepřítel.

Ohledně dětí v Gaze není žádná symetrie.

Děti v Gaze si toto způsobily samy.

Nenechte v Gaze kámen na kameni.

Gaza se musí proměnit v Drážďany.

Bourat víc, víc, bourat víc domů, víc příbytků.

Zničit a provádět ofenzívu. Zničit a provádět ofenzívu.

Co nejvíce mrtvol!

Zničit celou Gazu teď! Teď hned!

Držím se své náboženské povinnosti zničit Amalekovo sémě!

Žádní nevinní civilisté tam neexistují!









