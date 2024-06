Pětiletá holčička váží v důsledku izraelského hladomoru pouhých 8 kilogramů

21. 6. 2024

čas čtení < 1 minuta

Pětiletá Jouri Al-Araeer je palestinské dítě trpící podvýživou. Váží pouhých 8 kg !!!!! Izrael omezuje vstup potravin a zdravotnických potřeb do severní části Gazy. Chcete-li se spojit s rodinou této dívky, kontaktujte prosím @mahmoud_awadia

5-year old Jouri Al-Araeer, is a Palestinian child suffers from malnutrition.

She weights only 8kg !!!!!

Israel restricts the entry of food and medical supplies into northern Gaza.

To get in touch with this girl’s family please contact @mahmoud_awadia pic.twitter.com/jSSpZjzHWu