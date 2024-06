Rusko obdrželo od KLDR do války na Ukrajině 1,6 milionu granátů

24. 6. 2024

Severní Korea dodala Rusku od srpna loňského roku do ledna 2024 asi 1,6 milionu dělostřeleckých granátů. Vyplývá to ze studie Analytického centra pro pokročilá obranná studia (C4ADS) a zdrojů v ruské přepravní společnosti. Severní Korea dodala Rusku od srpna loňského roku do ledna 2024 asi 1,6 milionu dělostřeleckých granátů. Vyplývá to ze studie Analytického centra pro pokročilá obranná studia (C4ADS) a zdrojů v ruské přepravní společnosti.

Mezi srpnem a lednem bylo ze dvou přístavů na Dálném východě na 16 míst na hranicích s Ukrajinou dopraveno 74 000 metrických tun výbušnin, což odpovídá hmotnosti 1,6 milionu dělostřeleckých granátů toho typu, který Rusko použilo ve válce. Podle C4ADS byly tyto zásilky označeny jako munice, i když byly v dokumentaci uvedeny jako výbušniny. Podle analýzy publikace právě v tomto období křižovaly ruské nákladní lodě mezi Dálným východem a KLDR.

"Je to nejbližší důkaz rusko-severokorejského spojení, pokud jde o dodávky munice, a dokazuje to, že Rusové a Severokorejci lhali, když dodávky popírali," řekl Go Myung-hye, vedoucí výzkumný pracovník Institutu pro národní bezpečnostní strategii se sídlem v Soulu.

Podle analýzy satelitních snímků a údajů o námořní dopravě byly čtyři lodě plující pod ruskou vlajkou nejprve zakotveny v severokorejském přístavu Rajin a poté odpluly do Ruska, kde byly granáty vyloženy. Zbraně dorazily do skladů do týdne od chvíle, kdy loď dorazila do ruského přístavu.

Náklad z lodí byl odeslán na 16 míst, z nichž 12 se nachází v blízkosti známých muničních skladů, řekl C4ADS zdroj s přístupem k ruskému dopravnímu a logistickému průmyslu. Dara Massicot, výzkumná pracovnice programu Rusko a Eurasie v Carnegie Endowment for International Peace, poznamenává, že tato data zahrnují sklady související s dělostřelectvem, raketami a těžkou technikou.

"I když si nemůžeme být jisti, co přesně bylo dodáno, [je tu] označení 'výbušniny'... a dodávky do skladů poblíž Ukrajiny a do tajných muničních skladů po celé zemi. Tyto náklady pravděpodobně dodávají do Ruska různé druhy munice, od dělostřeleckých granátů až po rakety," řekla Massicot.

Podle satelitních údajů se během uvedené doby objevily v zařízeních kontejnery, které bylo dříve možné vidět v přístavu. Kromě toho byly v blízkosti těchto skladů vztyčeny ochranné valy, což naznačuje rozšíření skladovací plochy.

Podle jihokorejské rozvědky KLDR již dodává zbraně Kremlu poté, co se Putin v létě 2022 obrátil na Pchjongjang s žádostí o pomoc uprostřed řady neúspěchů ruské armády na Ukrajině. Ze Severní Koreje bylo do Ruské federace odesláno téměř 5 milionů dělostřeleckých granátů a balistických raket, v reakci na to začala Moskva dodávat Pchjongjangu tanky, letadla a technologie pro program špionážních satelitů, řekl agentuře Bloomberg jihokorejský ministr obrany Shin Won-sik.

