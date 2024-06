Izraelská armáda a děti

Jeden voják ke mně přistoupil a nařídil mi, abych se postavil. Řekl jsem mu, že to nedokážu, nařídil mi znovu, abych se postavil, řekl jsem mu, že nemůžu. Ostře mě tlačil na hlavě botou. Pak řekl jinému vojákovi, aby přinesl nosítka. Jeho velitel mu řekl, aby tak učinil. Dal nosítka na zem. Dal mě na ně a potom mě hodil do vojenského džípu. Když jsem byl venku z nemocnice, dali mě do samotky na 2 dny. Byl jsem sám v cele. Přivedli tam psy a nechali je kousat vězně. Možná jste si všimli, že spousta vězňů je zakrvácená. A jsou pokousáni po celém těle, to je od těch psů. Ti psi útočí na vězně. Přiváděli tam děti a dospělé osadníky. A ti na vězně močili. Močili na vězně. Močili na vězně a plivali na ně. Když by něco řekli, tak by mohli být zastřeleni. V jiném vězení byl člověk, jehož noha začala hnisat. Tak mu ji nakonec amputovali. Já nemůžu chodit. Moje žíly jsou rozřezané. Apeluju na státy, na OSN. A na arabské země, aby mě pomohli vycestovat na léčení. Ještě jsem neudělal nic se svým životem.



The "one of the most criminal armies in the world" is also profoundly immoral. No need to be a spiritual authority to arrive at this conclusion, considering the low standards to which they (and many illegal settlers) have descended. https://t.co/tEcNfLBJDK