Putinova nadace přiděluje granty, aby se děti místo prázdnin učily modlit a hledat miny

24. 6. 2024

Prezidentský grantový fond určil vítěze druhé soutěže mezi projekty na organizaci dětské rekreace. Kanál "Můžeme to vysvětlit" zjistil, že většina schválených žádostí zahrnuje trávení prázdnin ve vojensko-vlasteneckých táborech, kde se děti budou učit modlit a zacházet se zbraněmi. Prezidentský grantový fond určil vítěze druhé soutěže mezi projekty na organizaci dětské rekreace. Kanál "Můžeme to vysvětlit" zjistil, že většina schválených žádostí zahrnuje trávení prázdnin ve vojensko-vlasteneckých táborech, kde se děti budou učit modlit a zacházet se zbraněmi.

Projekt "Ruský duch" má za cíl bojovat proti "závislosti na gadgetech" mezi mladou generací z Petrohradu a Leningradské oblasti. Ve "vlasteneckém pravoslavném táboře" v Pskovské oblasti budou děti chráněny před "smazáním hranic genderových rolí", budou vyučovány modlitbám a "tradičním hodnotám" a také budou "bránit svou rodnou zemi a bránit ideály své rodné kultury". Program počítá s vojenským výcvikem. Mentory budou kněží a účastníci války na Ukrajině.

Dalším projektem je posílání dětí do okupované části Luhanské oblasti Ukrajiny. Organizátoři zřejmě nabídnou okamžité vyzkoušení získaných dovedností v praxi: "Země je doslova poseta následky nepřátelských akcí," uvádí se v popisu projektu.

Děti budou také poslány na okupovaný Krym, který je nyní pravidelně ostřelován ozbrojenými silami Ukrajiny. Studentům je přislíbeno setkání se "slušnými lidmi" a oslavy u příležitosti 10. výročí anexe poloostrova. Prokremelští ideologové a propagandisté jim navíc vysvětlí, jak se nestat "oběťmi informační války".

Projekt Ruské geografické společnosti v čele se Sergejem Šojguem "100 spolehlivých faktů o Novorusku pro generaci Z" získal od nadace 10 milionů rublů. Organizátoři chtějí děti donutit, aby místo dovolených hledaly "unikátní historické a geografické materiály potvrzující neoddělitelnou vazbu mezi Novoruskem a Ruskem".

V listopadu loňského roku Vladimir Putin na zasedání Světové ruské lidové rady řekl, že na vzdělávání mladé generace Rusů by se měli podílet nejen učitelé a rodiče, ale také náboženské osobnosti, stejně jako sportovní a vojensko-vlastenecké organizace. Podle hlavy státu pouze takový přístup zachová "svobodné lidi, kteří chápou svou odpovědnost vůči dnešku i budoucím generacím". "Být Rusem je především zodpovědnost za záchranu Ruska... a v tom spočívá skutečné vlastenectví," zdůraznil tehdy Putin.

Místopředsedkyně vlády Ruské federace Taťána Golikovová v únoru uvedla, že systém vlastenecké výchovy v Rusku do konce roku 2024 pokryje asi 72 % dětí a mladých lidí ve věku od 5 do 19 let.

