Nic víc než víra kojotí, aneb Milei už tu

24. 6. 2024 / Petr Haraším

O Kojotí víře píše Michael Chabon v knize Židovský policejní klub. Taková Kojotí víra je prima věc. Hloupý kojot touží po soustu lahodného pštrosa a kašle na zákony gravitace, než mocná gravitace učiní nápravu a milý zfanatizovaný kojot spadne dolů do hlubin. Nikdy, nikdy se nepoučí zkoušeje tutéž fintu stále dokola se stejným koncem na placato.

Kojotí vírou se pevně opásal končící premiér Fiala, věří na ni každý ministr nejméně oblíbené vlády v české historii a všechen zaostalý český ekonomický sbor pod vedením neoliberálního demagoga Skopečka. Titíž zaostalí neoliberální ekonomové nízké daně, extrémní chudoby a národohospodářské smrti si dnes ostatně užívají líbánky s mrtvým psem anarchokapitalismu psychopatickým magorem Mileiem. Vše zprivatizovat, zajistit nárůst chudoby a přesun majetku procentu nejbohatším hajlují nadšeně stateční ekonomičtí „mičurini“. Prezident Milei přijel do správné země neoliberálních zázraků. Má stejnou míru nadutosti a narcismu jako premiér Fiala, zatímco ekonomické lži a fixlování s čísly jako by se učil u opavského diletanta šejdíře Zbyňka zde.

A jak nám vlastně ten náš fialový neoliberalismus šlape?

Na dani z nemovitostí i po letošním navýšení stát získává 3x méně, než je průměr EU. Česká daň je (jak jinak a jak tradicí) regresivní majetkově i příjmově. Spravedlivě fialově nejchudší platí i na této dani 3 x až 4 x více než majetní bohatí. Permanentní oškubávání a daňové zatěžování chudých vrstev drasticky snižuje spotřebu, na kterou ostatně naši politici a kývající ekonomové pranic nevěří, na rozdíl od civilizovaného světa zde.

Jestliže ukážete zázračným ekonomům, politikům a jejich pasákům tabulku hovořící o klient korupčním mafiánském systému, jež bez milosti a bez diskuse řadí zaostalou českou ekonomiku ihned za první Rusko, tak v lepším případě tupě hýkají, v případě horším se k tomu navíc i stupidně culí. Tak jako tak tato cesta, za kterou ODS obětovala po Sametu slušný život všech občanů, bude dál pokračovat, dokud a pokud tady nezůstane na kameni kámen. Tohle jako by vypadlo z učebnice Vendelína Klause, jenž na spalovacím bouráku a ušatém traktoru nasazuje kremelské bodáky do ataku. Pokud jde o majetek těchto Rusku nakloněných oligarchických predátorů v Česku, tak bude hůř, mnohem hůř pro občany, lépe, mnohem lépe pro procento papalášských rodin. Proto dnešní prostná psychopata Mileiho, proto akce jako Česko plus či restart Česka a další neoliberální pravicové prasárně vlády konzervativně fosilní ODS zde.

Přesně v tomto duchu byla prosazena neoliberální česká důchodová reforma, jež plně souzní s nastaveným kurzem do bezvýznamnosti jako za komunismu zde.

Jelikož je ekonomická situace naší republiky stále bídná, přičemž dlouhý nos na nás dělá i Polsko, tak musí fialová propaganda, dezinformace a vládní lži hodně zabrat. Třeba recyklací tohoto článku v mnoha médiích a ve všech komentářích a příspěvcích na sociálních sítích vládních politiků a ministrů zde. Oni moc dobře ví, že je situace u nás zcela odlišná, jak mnohokráte poukázal sociolog Prokop, ale proč se tohoto vesla topící vláda znova a znova dokola nechytat zde?

Premiér Fiala byl toho večera poněkud neklidný. Má to moc složité. Musí pořád ukazovat, jak moc je nejlepší premiér zde. Jako ten hloupý kojot ve vzduchu divoce komíhá nožičkama a máchá ručičkama, přičemž doufá, že ekonomická gravitace ještě chvíli posečká. Zatím vzdušný premiér cpe do českých naivních hlav, které někde ztratily čest a hrdost, tuny dementních lží, aby se udržel nad propastí alespoň ještě o den déle.

Situace je skvělá, líčí přistižený premiér, spotřeba roste, vypráví dětem fialová babička pohádku, lidu platy rapidně rostou bublá premiérská nedělní třešňová bublanina. Nebo také ne zde. Jak to klukům z Fialova od šetřící ruky jde lze posoudit na příkladu Polska, které Česko dohnat a předehnat. Po 15 létech slaví Kalouskova svazácká šetřící cesta zase obrovské světové úspěchy zde.

Jak se situace v Česku zásadně zlepšuje, jak tvrdí celé republice již jen smutně směšný premiér Fiala je popsáno zde. A jak nám tady báječně rostou platy, jak rovněž báječně básní bohužel premiér Fiala? No asi tak, tak nějak zde.

Ministr Pablo Blažek finišuje s neoliberálním projektem “Zločin a není trest“, aneb spáchej cokoli a máš-li za co se vykoupit, vykup se! Mafiánovo pojetí spravedlnosti se sice nelíbí státním zástupcům, policistům už vůbec ne a také ne soudcům, ale ODS si zvykla, že může cokoli zde. Nemilý Pablo z Brna dojemně na sociální síti falešně pláče, že on ne, že to ještě a vůbec.

Ve zhovadilostech nemůže Jurečka pustit Blažka moc do úniku, a tak vymyslel akci: „Důchodci jsou na draka“. Přeci analýzy, které se mu líbí, jasně dokazují, že český důchodce je nejbohatší a nejméně ohrožený chudobou, tak tu máš čerte kropáč. Ani na kafe, ani na pivo, natož na cigarety už nebude, praví obludná víra české křesťanské strany lidové zde. Předvánoční vymetač ministerských večírků, pan Marian, sice, podobně jako brněnský bytař, slibuje, že to ještě není jisté a že teprve parlamentní zažívací cesty návrh opilují, ale, ale víme, jak to tady chodí, škodí a končí.

Za snahu podpořit finanční náladu českých domácností si zaslouží vytahat za uši a okamžitě vykopnout i ministr Válek. Nedá si klidu a pokoje. Po celou dobu nedostatečného výkonu ministerské funkce torpéduje neoliberálními torpédy ze všech stran všeobecné zdravotní pojištění zde. Od exekutorské komory, zdravotních pojišťoven a hodných právníků Válek obdrží jistě nejednu láskyplnou laskavost na stará kolena.

A ke všemu dobrému si to po republice sviští ministr Bek převážeje za podpory blikajících majáků záchranářskou uličkou z luxusního státního bytu milionové náhrady za senátorskou dřinu domů do Hajan. Dobrou noc. Ale papaláš to není, milé děti z nejhloupějšího království světa.

Kojotí víra pevně drží ve vzduchu nad propastí tuto neoliberální vládu, která jen aby vydržela o kapánek déle, lže ve velkém stylu zostuzeným občanům, co jsou už vlastní vinou dole o dno rozpláclí.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého u Kojotí fialové řeky

