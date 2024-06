Ruská agrese na Ukrajině: Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na ruské představitele kvůli útokům na ukrajinské civilní cíle

25. 6. 2024

Mezinárodní trestní soud vydal zatykače na bývalého ruského ministra obrany Sergeje Šojgu a náčelníka generálního štábu armády Valerije Gerasimova



Mezinárodní soud vydal zatykače na ruské představitele kvůli útokům na ukrajinské civilní cíle



Mezinárodní trestní soud vydal v úterý zatykače na bývalého ruského ministra obrany a náčelníka generálního štábu armády za útoky na civilní cíle na Ukrajině.



Soud obviňuje bývalého ministra obrany Sergeje Šojgu a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spočívajících v nelidských činech.

Předseda Evropské rady Charles Michel v dnešním prohlášení uvedl, že "jsme dnes svědky historického okamžiku".



"Zahájení přístupových jednání prostřednictvím prvních mezivládních konferencí je klíčovým milníkem. Je rovněž důkazem obrovského pokroku, kterého oba národy dosáhly na cestě k evropské integraci, a to navzdory obrovským výzvám, kterým čelily a stále čelí," uvedl k úsilí Ukrajiny a Moldavska.



Michel nicméně také uvedl, že "jde o začátek dlouhého procesu".



I když dnes slavíme významný krok vpřed, musíme si také uvědomit, že cesta vpřed bude vyžadovat trvalé úsilí, odhodlání a další zásadní reformy.



Ukrajina a Moldavsko budou muset pokračovat v práci na posílení institucí, pokračovat v boji proti korupci a posílit hospodářskou stabilitu, aby splnily přísné standardy plnohodnotného členství v EU.



Evropská unie je prostřednictvím svých orgánů a členských států připravena podpořit Ukrajinu a Moldavsko na každém kroku této cesty.





Šéf štábu ukrajinského prezidenta v úterý ocenil krok Mezinárodního trestního soudu vydat zatykač na bývalého ruského ministra obrany a náčelníka generálního štábu a uvedl, že se jedná o "důležité rozhodnutí". "(Sergej) Šojgu a (Valerij) Gerasimov nesou individuální odpovědnost... (Budou) drženi k odpovědnosti za zlo," uvedl Andrij Jermak na Telegramu.



Ruská Rada bezpečnosti v úterý uvedla, že zatykač Mezinárodního trestního soudu na bývalého ministra obrany Sergeje Šojgua je součástí hybridní války proti Moskvě, informovala státní tisková agentura Tass. Mezinárodní trestní soud vydal v úterý zatykač na Šojgua, který je tajemníkem Rady bezpečnosti, a předního ruského generála Valerije Gerasimova za zločiny spáchané během ruské invaze na Ukrajinu.



Evropská unie v úterý zahájí s Ukrajinou rozhovory o členství, což této zemi uprostřed války proti ruské invazi poskytne politickou podporu, ačkoli ji čeká ještě dlouhá a náročná cesta, než bude moci do bloku vstoupit. Slavnostní ceremoniál v Lucemburku bude spíše symbolický než věcný, neboť jednání začnou až poté, co EU prověří svazky ukrajinské legislativy, aby posoudila všechny reformy potřebné ke splnění standardů bloku, uvedla agentura Reuters.



Prezidentka Maia Sanduová uvítala zahájení přístupových rozhovorů s Moldavskem a zdůraznila, že její země patří do evropské rodiny. "Společně jsme silnější," řekla na X. Evropská unie má v úterý symbolicky zahájit rozhovory o členství s Ukrajinou a Moldavskem.



Nad ukrajinskými jednotkami, které se snaží udržet své pozice na východní frontě v Doněcké oblasti, mají sice stále početní převahu ruské síly, ale "hlad po nábojích", který je trápil několik měsíců, kdy jim začala docházet munice, je již za nimi. Jedna z jednotek v Doněcké oblasti, která je ohniskem pomalého postupu ruských vojsk podél fronty dlouhé 1 000 km, střílela ze svých samohybných houfnic M-109 podle potřeby - neexistují žádné další obavy z nedostatku Západem dodávaných 155mm nábojů, uvedla agentura Reuters.



Dva klíčoví poradci Donalda Trumpa mu předložili plán na ukončení ruské války na Ukrajině - pokud vyhraje prezidentské volby -, který zahrnuje sdělení Ukrajině, že dostane více amerických zbraní pouze v případě, že zahájí mírová jednání. Spojené státy by zároveň Moskvu varovaly, že jakékoli odmítnutí vyjednávání by mělo za následek zvýšení americké podpory Ukrajině, uvedl v rozhovoru generálporučík ve výslužbě Keith Kellogg, jeden z Trumpových poradců pro národní bezpečnost.



Poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov uvedl, že mírové návrhy ruského prezidenta mohou konflikt na Ukrajině zastavit téměř okamžitě, informovala v úterý státní tisková agentura TASS. Putin 14. června prohlásil, že by byl připraven k mírovým rozhovorům "zítra", pokud se ukrajinské jednotky stáhnou ze Záporožské, Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti.



Ukrajina si přeje, aby na summitu NATO ve Washingtonu příští měsíc padlo "silné" rozhodnutí, neboť Kyjev se snaží prosadit svůj strategický cíl, kterým je vstup do vojenské aliance, řekl agentuře Reuters zahraničněpolitický poradce prezidenta Volodymyra Zelenského. Ihor Žovkva, který hovořil v rozhovoru před cestou do Lucemburku na zasedání Evropské unie, které formálně zahájí přístupové rozhovory pro Ukrajinu, uvedl, že Kyjev chce, aby summit NATO skončil s konkrétními výsledky.



Čína v úterý vyzvala Evropskou unii, aby zrušila sankce uvalené na čínské společnosti za to, že podle ní podporují ruskou válku na Ukrajině. Čína se vždy staví proti jednostranným sankcím a učinila slavnostní prohlášení vůči straně EU, uvedl na tiskové konferenci mluvčí Mao Ning.



Moskva očekává podpis nové dohody o komplexní spolupráci s Íránem "ve velmi blízké budoucnosti", uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Rudenko v rozhovoru pro ruskou státní tiskovou agenturu RIA zveřejněném v úterý. "Očekáváme, že tato dohoda bude podepsána ve velmi blízké budoucnosti, protože práce na textu se již blíží ke konci. Všechny potřebné formulace byly nalezeny," citovala RIA Rudenka.





Při několikanásobném leteckém útoku Ukrajiny na Belgorodskou oblast byla zabita starší žena, čtyři lidé byli zraněni a desítky budov byly poškozeny, uvedl v úterý gubernátor tohoto jihoruského regionu, který hraničí s Ukrajinou. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho systémy protivzdušné obrany zničily nad územím regionu celkem 29 Ukrajinou vypálených dronů, informovala agentura Reuters.







