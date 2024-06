Případ Assange: Svoboda novinářské práce je stále ohrožena

26. 6. 2024

čas čtení 4 minuty

Julian Assange je sice na cestě na svobodu, ale není to jasné vítězství svobody tisku, míní ve své analýze Julian Borger.



Zákon o špionáži z roku 1917 bude stále viset nad hlavami novinářů, kteří informují o otázkách národní bezpečnosti, a to nejen v USA





Propuštění Juliana Assange z britského vězení je vítězstvím pro něj a jeho četné příznivce po celém světě, ale nemusí nutně znamenat jasné vítězství pro princip, na němž stojí jeho obhajoba, tedy pro svobodu tisku.



Obvinění, k nimž se Assange podle očekávání v rámci dohody s USA přiznal a za něž bude odsouzen k trestu odnětí svobody, jsou vyvozena ze zákona o špionáži z roku 1917 za "spiknutí za účelem nezákonného získání a šíření utajovaných informací souvisejících s národní obranou Spojených států".

Američtí prokurátoři tvrdili, že Assange není řádný novinář, ale hacker a aktivista s vlastním programem, který ohrožuje životy amerických zdrojů a kontaktů, takže zákon o špionáži lze použít, aniž by byla poškozena svoboda tisku.



Obhájci tisku a občanských svobod však zastávali názor, že je irelevantní, jak je Assange definován. To, z čeho byl obviněn, tedy "získávání a šíření utajovaných informací", je činnost, kterou se živí novináři zabývající se národní bezpečností.



Odhalení, která WikiLeaks zveřejnil v roce 2010 o válkách v Iráku a Afghánistánu a která organizaci prozradila analytička armádních zpravodajských služeb Chelsea Manningová, mimo jiné vynesla na světlo možné porušování lidských práv ze strany americké armády v těchto válkách. Tyto informace zveřejnil deník Guardian a další zpravodajské organizace s odůvodněním, že existuje silný veřejný zájem na tom, aby tato tajemství vyšla najevo.



Bidenova administrativa měla při svém nástupu do úřadu v roce 2021 možnost stáhnout obvinění ze zákona o špionáži, která vznesla její předchůdkyně, Trumpova vláda. Koneckonců ministerstvo spravedlnosti za Baracka Obamy se rozhodlo je nestíhat kvůli obavám z důsledků pro žurnalistiku.



Američtí prokurátoři pod Bidenovým vedením se však rozhodli vznést Trumpova obvinění a bojovali za vydání Assange ze Spojeného království. Měli možnost uzavřít dohodu na základě jiných obvinění, například přimět Assange, aby se přiznal k přečinu nesprávného nakládání s utajovanými dokumenty; tato dohoda údajně padla v březnu za podpory australské vlády. Nebo se mohli rozhodnout pro obvinění z hackerského spiknutí, které by nemělo takové dopady na žurnalistiku.



Podle všeho ani Joe Biden nechtěl, aby byl Assange předveden do USA. Assangeovo vydání k soudnímu procesu by pro prezidenta, který bojuje o prezidentský úřad, znamenalo ve volebním roce škodlivé rozptýlení a další odcizení pokrokářů a libertariánů.



Biden v dubnu uvedl, že zvažuje australskou žádost o upuštění od stíhání. Zdá se však, že ministerstvo spravedlnosti trvalo na svém a prokurátoři pokračovali dál, přičemž na dohodu o přiznání viny přistoupili až poté, co Assange minulý měsíc získal právo odvolat se proti svému vydání k Nejvyššímu soudu v Londýně. I tehdy ministerstvo spravedlnosti trvalo na svém požadavku použít obvinění podle zákona o špionáži. Nakonec Američané souhlasili, že Assange bude odsouzen k vězeňskému trestu, který si už odseděl, a bude propuštěn. Souhlasili proto, že britský Nejvyšší soud odmítl povolit deportaci Assange do USA, protože americký prokurátor se vyjádřil, že americký ústavní dodatek o svobodě projevu neplatí pro cizince, jako je Assange. Znamenalo by to, že ohledně Assange budou nadále po dlouhá léta právní spory. Tak se Američané vzdali.



"Dohoda o přiznání viny by odvrátila nejhorší možný scénář pro svobodu tisku, ale tato dohoda počítá s tím, že si Assange odsedí pět let ve vězení za činnosti, které novináři vykonávají každý den," řekl Jameel Jaffer, výkonný ředitel Knightova institutu prvního dodatku na Kolumbijské univerzitě.





"Vrhne to dlouhý stín na nejdůležitější druhy žurnalistiky nejen v této zemi, ale po celém světě."







Podrobnosti v angličtině ZDE

