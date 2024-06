Proč musel před 110 lety zemřít při Atentátu v Sarajevu František Ferdinand d´Este?

28. 6. 2024 / Nikola Šedinová Slabáková

čas čtení 29 minut



Dojmy z návštěvy rakouského Artstettenu, citace textů Františka Ferdinanda d´Este a vzpomínek jeho současníků na něj. V článku je čerpáno a citováno z díla Friedricha Weissensteinera František Ferdinand Krůček od trůnu, které dcera Františka Ferdinanda, hraběnka Sophie Nostitz-Rienecková, označila za „mistrovské dílo“. Dojmy z návštěvy rakouského Artstettenu, citace textů Františka Ferdinanda d´Este a vzpomínek jeho současníků na něj. V článku je čerpáno a citováno z díla Friedricha Weissensteinera, které dcera Františka Ferdinanda, hraběnka Sophie Nostitz-Rienecková, označila za „mistrovské dílo“.



„ Jestli si chtějí ti hoši rozbíjet lebky, budeme z lóže přihlížet.“

Následník arcivévoda František Ferdinand v obvyklém „diplomatickém způsobu“ vyjádření o balkánské krizi 1912 1



„Válka s Ruskem je náš konec. Když zakročíme proti Srbsku, tak za ním stojí Rusko, a my máme válku s Ruskem. Mají se rakouský císař a ruský car navzájem svrhnout z trůnu a nechat volnou cestu revoluci?“ 2



Tato slova muže, která, mimo jiných, se s předvídavostí a přesvědčivostí naplnila, patří Františku Ferdinandovi d´Este, od jehož zavraždění v Sarajevu letos 28. června uplyne 110 let.







Kdo byl tento muž? Více než jen panovník spojený se zvoláním „Tak nám zabili Ferdinanda!“ z Haškova Švejka. Muž silné povahy, vysoké inteligence a schopnosti výběru spolupracovníků, podporovatel Slovanů, nepřítel války, jehož ideálem byl triumvirát tří císařů Rakouska-Uherska, Německa, Ruska. Plánoval federalizaci Rakouska-Uherska, aby byly zrovnoprávněny všechny národnosti monarchie. Z osobních důvodů neměl rád Maďary3. Byl také milující manžel a otec, sňatek se svojí ženou Žofii, šlechtičnou ze starobylého českého roku Chotků, si prosadil přes jeho morganatickou podstatu a úšklebky Vídně. Děti narozené z toho šťastného manželství (Sophie 1901-1990, Maxmilian 1902-1962, Ernst 1904-1954) československý stát připravil o majetek a rodinné sídlo zámek Konopiště. Protože v žilách jejich matky nekolovala královská krev, nesměly být Habsburky. Po I. světové válce však byly vyhnány z Konopiště a jejich majetek byl bez náhrady zabaven, protože byly děti svého otce.4 5





František Ferdinand byl mnohovrstevnou osobností. Vášnivý, až patologický lovec. Vynikající střelec, jeho přesná muška byla příslovečná. Z loveckých záznamů, jež se kompletně dochovaly, vyplývá, že bylo složeno 272 511 kusů divoké zvěře všeho druhu. K rostlinám a stromům měl kladný vztah, na svých statcích v Čechách arcivévoda osobně určoval, kde má stát jaký strom či keř, kde bude který záhon a co na něm má růst. Jeho růžovou zahradu na zámku Konopiště obdivoval 12. a 13. června 1914 i německý císař Vilém II.





Morganatický sňatek s hraběnkou Žofií Chotkovou, který Františku Ferdinandovi císař František Josef nakonec povolil, byl největším štěstím a dosažením cíle v jeho osobním životě, ovšem také skutkem, který prohloubil propast mezi ním a císařem, již se už nikdy nepodařilo zcela překlenout.6 František Ferdinand d´Este se pro ženu, kterou miloval, přehlížeje všechny stavovské překážky a ústrky ze strany Vídně, rozhodl podepsat 28. červa 1900 v poledne (přesně tentýž den o čtrnáct let později, a téměř ve stejnou hodinu, se stal obětí atentátu v Sarajevu) renunciační akt, jímž se arcivévoda František Ferdinand vzdal nástupnických práv pro své potomstvo.





Plány následníka trůnu





Existovaly nějaké plány na reformu monarchie přímo z řad jejích klíčových protagonistů? Ano, a to dokonce už z dob před válkou. Zabýval se jimi zejména následník trůnu František Ferdinand d’Este, který si byl vědom možnosti vypuknutí velkého válečného konfliktu v Evropě a prohlašoval: „Nikdy nepovedu válku proti Rusku. Obětuji všechno, aby k ní nedošlo, protože tato válka by skončila buď svržením Romanovců, nebo Habsburků – anebo možná i svržením obou dynastií.“ Arcivévoda proto už koncem 19. století vypracoval koncept federalizace říše, který počítal s rozdělením jednotlivých korunních zemí po vzoru Spojených států amerických. Respektováno přitom mělo být jejich národnostní složení. Říši tak měla tvořit řada přibližně stejně velkých samosprávných celků, přičemž Čechy měla být rozděleny na dvě části – českou a německou. Takováto federace mohla být podle arcivévodova názoru stabilnější, než dosavadní uspořádání říše do dvou částí.





Zahraniční linie politiky Františka Ferdinanda zrcadlila jeho konzervativní světonázor.





Jádrem jeho koncepce bylo udržení přátelských vztahů s Německem a Ruskem.7 Nechtěl válku89, Německo a vídeňští generálové si ji naopak přáli. Vůči Itálii, jižnímu spojenci Rakouska, cítil hluboce zakořeněné antipatie. Ani Francii, v níž viděl líheň liberalismu, svobodného zednářství a socialismu, neměl František Ferdinand v lásce. S anglickým králem udržoval dobré vazby a vysoce oceňoval roli Velké Británie na světové politické scéně. Ze států jihovýchodní Evropy měl následník rakouského trůnu nejsrdečnější vztah k Rumunsku. S rumunským králem Carolem ho pojilo přátelství, kromě toho se vždy zasazoval o práva Rumunů žijících v Sedmihradsku. Stejně srdečný, přátelský vztah měl i k císaři Vilémovi II., byť ten musel projít nejprve ostražitým vývojem, neboť z počátku chladný a distancovaný František Ferdinand nechoval sympatie k pruskému „Maloněmecku“. Byl si vědom toho, že po prohrané válce v roce 1866 velkou část svého mocenského postavení byli Habsburkové nuceni postoupit právě Prusům. Na druhou stranu věděl, že Rakousko-Uhersko se svým mocným sousedem musí najít společnou řeč (byl to také císař Vilém II., který ho navštívil na Konopišti čtrnáct dní před atentátem).





Měl František Ferdinand tušení? Arcivévoda věděl o nebezpečí smrtelného spiknutí. Už v počátku roku 1914 to sdělil svému synovci, budoucímu císaři Karlu I. a jeho ženě Zitě: „Musím vás informovat o jedné věci. .. Já budu zakrátko zavražděn!“ Když mu zjevně otřesený Karel protiřečil, osopil se na ně: „Neoponujte mi! Já to vím zcela jistě. Během několika málo měsíců budu zavražděn!“ Arcivévoda se postaral. Mimo písemných plánů, myšlenek a představ pro Karla, nechal v Arstettenu zbudovat svoji rodinnou hrobku. Nepřátel měl mnoho, od extrémně nacionalistických až po anarchistické skupiny přicházely velmi vážné hrozby. Samozřejmě věděla i policie o těchto hrozbách a zde si byl člověk vážnosti situace vědom11.





František Ferdinand do Bosny a Hercegoviny jet nechtěl, ale musel. Znal „horkou půdu“ tohoto Rakouskem-Uherskem v roce 1908 anektovaného území Bosny a Hercegoviny, k tomu se ještě manévry XV. A XVI. armádního sboru, na které jel s pověřením císaře jako vrchní velitel vší branné moci, konaly pro Srbsko ve sváteční den Vidovan (den sv. Víta) 28. června. Tento ten Srbové utrpěli porážku v bitvě proti Turkům na Kosově poli (1389) a přišli tak o národní samostatnost a nezávislost. Od té doby byl 28. červen pro každého Srba dnem národního smutku... V této situaci byla již účast samotného následníka trůnu bezpečnostním rizikem. Sám průběh atentátu, za nedělního slunného červnového dne, kdy spokojený arcivévoda po úspěšných manévrech, měl absolvovat již jen přijetí na radnici města Sarajeva, odpolední oběd a pak nastoupit se svojí ženou cestu domů za dětmi, byl sledem příhod, které se snad ani nedají nazvat náhodami. Několikrát se dalo atentátu předejít, přesto účastnící celého děje mu šli urputně vstříc.





První granát, hozený Nedeljkem Čabrinovičem, dopadl na staženou střechu auta, František Ferdinand ho duchapřítomně jedním pohybem ruky odrazil ven na silnici. Přesto se pokračovalo v jízdě až na radnici. Opět cituji Friedricha Weissensteinera: „Následník trůnu nechal vůz po atentátu krátce zastavit a přikázal svému pobočníkovi, hraběti Harrachovi, aby zjistil, co se stalo. ....Po krátké přestávce pokračoval vůz v jízdě k radnici. U radnice je arcivévoda slavnostně vítán starostou, který jel ve voze před ním a vůbec si nevšiml, že k něčemu došlo. Když začal předčítat svůj předem připravený projev, František Ferdinand ho nevrle přerušil: „Na co jsou mi Vaše řeči?“, vyjel na překvapeného muslima. „Člověk přijede do tohoto města na návštěvu a je přivítán bombami. Tak, teď můžete pokračovat.“ ...Jak dostat následníka trůnu bezpečně z města? Nikdo neví, co dělat, ale pak přijde major generálního štábu s návrhem, který zní velmi rozumně. Ať vojáci vyklidí ulice, kudy bude arcivévoda s chotí projíždět. To je sice dobrý nápad, jenže většina jednotek se stále ještě nachází v lokalitě, kde probíhaly manévry. Než dorazí do města, uplyne řada hodin. Potiorek proto odmítá vydat příslušný rozkaz, a ani František Ferdinand není dost trpělivý na to, aby několik hodin seděl na radnici a čekal, až bude akce ukončena. Na druhou stranu však nechce vystavovat manželku žádnému nebezpečí. Morsey: „Arcivévoda si mě vzal stranou a přikázal mi, abych s vévodkyní a osobním strážcem odjel v autě poručíka Greina spolu s ním do Ilidže nebo Konaku. Vzal jsem tedy plášť paní vévodkyně, vyšel do prvního patra a požádal ji, aby odjela se mnou, že si to tak přeje arcivévoda. Přátelským, ale velmi rozhodným způsobem mi odvětila: „Dokud dnes arcivévoda zůstane na očích veřejnosti, neopustím jej.“ Tiše jsem se uklonil. Byla to poslední slova, která jsem od ní slyšel. Rozhodnutí vévodkyně jsem tlumočil arcivévodovi.“





František Ferdinand dává příkaz, že se před obědem v Konaku, sídle zemského velitele, podívají do zemského muzea a navštíví zraněného podplukovníka Merizziho (z prvního atentátu, pozn. autora), který byl odvezen do špitálu místní vojenské posádky. Kolona automobilů se starostou v čele však nepojede ulicí Františka Josefa, nýbrž po Appelově nábřeží. Plukovník Carl Bardolff, přednosta arcivévodovy vojenské kanceláře, dává pokyn dr. Gerdemu, aby zařídil vše potřebné. Kolona se vydala do pohybu ve stejném složení, jako přijela k radnici. Hrabě Harrach stojí na levém stupínku arcivévodova vozu, aby jej chránil vlastním tělem. Pravá strana však není chráněna nikým. U Latinského mostu zabočily první dva vozy doprava na ulici Františka Josefa, vedoucí do centra. Dodnes není jasné, zda k tomu došlo úmyslně, nedopatřením nebo proto, že řidiči nebyli o nově stanovené trase informováni. ...Slovy hraběte Harracha, korunního svědka tragické události, se vše odehrálo takto.: „ Jeli jsme už k Latinskému mostu a tam jsme zabočili směrem k ulici Františka Josefa.

V tu chvíli přikázal zemský velitel Potiorek řidiči, aby vycouval a pokračoval rovněž po Appelquai. Během této procedury pochopitelně zůstal vůz na dobu dvou až tří vteřin stát, a v tu chvíli zazněl z pravé strany, ze zástupu lidí, výstřel a o chviličku později druhý, z bezprostřední blízkosti. Zatímco auto začalo prudce couvat, z úst Jeho císařské Výsosti vytryskl slabý proud krve dopadl na mou tvář. Vytáhl jsem kapesník, abych z arcivévodových úst setřel krev, a v ten okamžik jsem zaslechl vévodkyni, jak říká: „Proboha, co se Ti stalo?“Její tělo se svezlo po sedadle a ona položila tvář na kolena svého chotě. Netušil jsem, že je zasažená, a domníval jsem se, že leknutím omdlela. Potom jsem slyšel, jak arcivévoda říká: „Žofinko, Žofinko, neumírej mi, zůstaň tu pro moje děti. „Aby mu hlava nepadala dopředu, držel jsem vévodu za límec kabátu a zeptal se ho: „Trpí Vaše císařská Výsost hodně?“ Odpověděl zřetelně: „To nic není. „ Trochu zkřivil obličej a – zatímco pomalu ztrácel vědomí – šestkrát nebo sedmkrát tiše opakoval: „To nic není.“ Potom začal chroptět, nejdřív slabě, pak silněji. Když vůz zastavil před Konakem, chroptění ustalo. Odnesli jsme dvě bezvládná těla po schodech do budovy, kde lékaři konstatovali smrt. To se stalo v jedenáct hodin.“





Neschopnost generála Potiorka zajistit bezpečnost arcivévodovi a jeho ženě, navíc fakt, že po atentátu nebyl ani odvolán či potrestán nahrává spekulacím, že Vídni nepřišel atentát na následníka trůnu úplně nevhod12.





Děti arcivévody Františka Ferdinanda a vévodkyně Žofie, jelikož byly silně věřící, a také díky výchově rodičů, poslaly do Terezína Gavrilovi Principovi dopis, v němž mu odpouštějí.17





Ottokar Czernin: „Není nejmenších pochyb o tom, že ve způsobu s jakým František Ferdinand uvažoval, bylo něco tvrdého, a těm, kdo ho znali jen zběžně, se právě ona tvrdost zdála být nejvýraznějším rysem jeho charakteru. Velká neoblíbenost, jíž se těšil, byla nepochybně důsledkem právě tohoto povahového rysu. Vynikající vlastnosti, které arcivévoda rovněž měl, veřejnost neznala, a proto jej posuzovala často chybně.





Conrad von Hötzendorf: Nikdy jsme nebyl slepý vůči tomu, co ostatní arcivévodovi vyčítali jako chyby; kdo také žádné chyby nemá? Avšak arcivévoda František byl kníže vyznačující se velkými duchovním schopnostmi, bystrým vnímáním, přesným úsudkem, hlubokou znalostí lidí a vědomím zodpovědnosti, co se jeho budoucích vladařských povinností týkalo.“





Nejdojemnější svědectví je z pera plukovníka Alexandra Brosche von Aarenau, který několik let řídil arcivévodovu vojenskou kancelář. 1. července 1914 napsal generálu Moritzi von Auffenbergovi: „Jsem jako zraněné zvíře, které by nejraději zalezlo někam do kouta a tam pošlo. Už tři dny chodím do kanceláře oklikou, jen abych nikoho nepotkal, a dávám se tam, stejně jako doma, zapírat; jinak vůbec nevycházím, protože nemohu nikoho vidět… Jsem téměř šílený, každopádně však zcela otupělý a neschopný přemýšlet… Víru v nějaký božský světový řád jsem ztratil jednou pro vždy…“





Na zámku Artstetten v 16 hod. přivítá zámecká paní, kterou je prapravnučka Alix d'Harambure-Frayeová, a představí novou monografii o Františku Ferdinandovi prostřednictvím autora Dr. Hannesa Etzlstorfera, na programu je přednáška dvorního rady Dr. M. Christiana Ortnera „Válka nebo mír“ k arcivévodově velmocenské politice. Bude položen věnec delegací spolku bývalých 4. dragounů. Hudební doprovod původní Dvorní německou mistrovskou kapelou a od 19. hod. zámecký koncert Krojované kapely Artstetten. Obě akce jsou přístupné veřejnosti.

Franz Ferdinand se stal generálem jezdectva v roce 1899, admirálem v roce 1902 a byl císařem jmenován v roce 1913 „generálním inspektorem celé branné moci“. Doma byl odpůrcem maďarské vyšší třídy a dualismu, přítelem Rumunů, Slováků a Chorvatů (plán trialismu Vídeň-Budapešť-Agram (česky Záhřeb) nebo rozdělení monarchie podle jazykových hranic, přinášející kompromis se Slovany, vytvářející nacionálně autonomní „Spojené státy Velkého Rakouska“. Z hlediska obranné politiky podporoval námořnictvo, ale obrátil se proti agresivní politice náčelníka generálního štábu Conrada von Hötzendorf (byl odpůrce anexe Bosny). V zahraniční politice se přikláněl k alianci tří císařů (Rakousko-Německo-Rusko), udržoval úzké přátelství s císařem Vilémem II., ale vážil si také Anglie. Přísně konzervativně-katolicky smýšlející, nakloněn Křesťansko-sociální straně Karla Luegnera. Obklopil se poradci, kteří byli v opozici proti Františku Josefovi.19







Moravský šlechtic hrabě František Maria Harrach stojí na stupínku automobilu, aby chránil arcivévodu vlastním tělem.









Růženec komořího Dr. Andrease Morseyho, který ho dal do rukou umírajícího následníka. Dr. Morsey si později vyčítal, že neupomenul Franze Ferdinanda na děti. Tato myšlenka by patrně zabránila další společné jízdě obou rodičů. Zámek Artstetten





Fragmenty z šatů vévodkyně Žofie, odstřiženy jako "suvenýr". Zámek Artstetten









Sarkofágy následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho manželky vévodkyně Žofie, hrobka zámku.





Rodina kolem roku 1906: Max, arcivévoda František Ferdinand, Ernst, kněžna Žofie, dcera Žofie (zleva)





0

202

Synovce císaře Františka Josefa I., rakouského arcivévodu následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, většina jeho současníků posuzovala spíše negativně. Jeho nepřístupná a nedůvěřivá povaha bránila druhým, aby si o něm vytvořili objektivně kritický obraz. Dvorní kamarila se ho bála, u prostých lidí byl neoblíbený. Chyběl časový odstup nezbytný ke spravedlivému posouzení jeho názorů a úmyslů, hodnot a rozhodnutí. Životní příběh tohoto muže se z velké části skládá z hořkých zklamání, ústrků a osudových ran. Jsou dva aspekty, které poskytují klíč k pochopení jeho rozporuplné osobnosti. První hledisko jsou nenaplněné naděje, byť se sám, velmi důkladně, po dlouhá léta pro pozici následníka trůnu připravoval - jeho sídlo ve vídeňském Belvederu bylo protipólem úřadu císařova Schönbrunnu. Druhým hlediskem byla těžká nemoc. Svoji touhou žít a silnou vůli překonal dědičnou tuberkulózu, která byla příčinou, že ho již mnozí v průběhu této nemoci viděli mimo následnické postavení, zejména v Uhrách, neboť nebyl přítel dualismu a tento stav považoval za příčinu strádání monarchie. Nenaplněné naděje a nemoc - tato psychicky náročná situace vysvětluje mnohá arcivévodova rozhodnutí i jeho vystupování, předsudky, zábrany, vášně, nedůvěru vůči druhým a vnitřní neklid. Jeho silná vůle a víra mu však dokázaly otevřít vlastní cestu k úspěchu.František Ferdinand chtěl zásadně reformovat monarchii ve federalistické zřízení s rovnoprávností všech národností, netajil se nelibostí k akcentaci Maďarů v rámci dualistické říše. Byli také předlitavští Němci myšlenkově koherentní s Rakouskem-Uherskem? Či se viděli patřit spíše k Prusku? František Ferdinand si byl prostě vědom, jak se dvojmonarchie za řízení jeho strýce Františka Josefa, jehož si sice vážil, ale který už neměl dostatek sil provést patřičnou nápravu, řítí do záhuby.28. června 1914 vše spělo sledem opakovaných kroků vstříc neštěstí. Již situace při cestě do Bosny se nesla v duchu zlých znamení. Friedrich Weissensteiner uvádí: „Když vagon následnického páru – připojený k pražskému rychlíku – dorazil do Chlumu, začalo se z něj kouřit, protože se jedna z os přehřála. František Ferdinand a jeho choť cestovali tedy do Vídně v oddílu původně rezervovaném pro jejich komorníka, svobodného pána Andrease Morseyho. „No, tahle cesta začíná opravdu slibně“, komentoval to arcivévoda. Morsay také zaslechl poznámku, kterou následník trůnu žertem prohodil ke své choti: „Tak vidíš, takhle to začíná, nejdřív rozžhavený vagón, potom atentát v Sarajevu, a když to všechno nepomůže, tak výbuch na parníku Viribus10….Na vídeňském nádraží Südbahnhof nepříjemnosti pokračovaly. V salonním vozu ministerského předsedy Karla Stürgkha nefungovalo elektrické osvětlení. Když služebnictvo místo toho zapálilo svíčky, arcivévoda - který podobné žerty miloval - prohlásil, že si připadá jako v hrobce.V Sarajevu byli oba mrtví s vojenskými poctami převezeni 29. června na nádraží. Před odjezdem vlaku vypálila děla na hradbách smuteční salvu. Těla byla přivezena na loď Viribus Unitis, ta s nimi přistála v Terstu 1. července. Na palubě zůstala do 2. července, kdy časně ráno byla vlakem dovezena na vídeňské nádraží Südbahnhof. Tato ceremonie byla o mnoho více důstojná než ve Vídni, která po Františku Ferdinandovi příliš netruchlila (on sám se v ní za života kromě povinností příliš nezdržoval, důvodem bylo stavovské ponižování jeho ženy ze strany vídeňského dvora, které mu vadilo a uráželo ho. Rodina proto za místo pobytu volila milované Konopiště). Vyslanec v Bukurešti a pozdější ministr zahraničí hrabě Ottokar Černín později vzpomínal, že ve Vídni a Budapešti bylo spíše více potěšených než truchlících, Franz Ferdinand a jeho spolupracovníci, kteří v konzervativních vídeňských kruzích byli vícekrát označování jako belvederská pakáž, neměl jen zde nepřátele. Jeho plány trialistického uspořádání říše se zvláštním zřetelem k Chorvatům narážely zejména v maďarské části říše na kategorické odmítání.13První dvorní hofmistr kníže Alfred Montenuovo připravoval na císařův pokyn pohřeb. Zajistil převoz tak, že těla byla do Vídně přivezena v noci, aby se o nerovný pár netruchlilo příliš nápadně. Pohřeb byl vypraven bez účasti vysokých zahraničních představitelů, i když císař Vilém velmi naléhal, že by se pohřbu rád zúčastnil (Vilém II., se kterým Františka Ferdinanda pojilo srdečné přátelství, musel stejně jako on o svoji ženu bojovat, a neváhal proto projevovat choti Františka Ferdinanda patřičnou úctu).Tato těla byla prvními z mnoha milionů válečného konfliktu, který ne kvůli nim, ale jemuž tito mrtví byli záminkou, začal. František Ferdinand d´Este se nebál, proto cestu po prvním atentátu nepřerušil. Děti, čekající na své rodiče na zámku v Chlumci nad Třeboní, se jich už nedočkaly, staly se prvními sirotky Velké války.14 Gavrilo Princip15, který, jak vypověděl, střílel se zavřenýma očima, jistě nebyl hybatelem celého nápadu zabít rakouského následníka trůnu. Byl jen vykonavatelem tohoto plánu, o kterém měl arcivévoda František Ferdinand d´Este zřejmě tušení. Tušil i ještě někdo jiný? V čím zájmu tedy bylo, aby následník trůnu zemřel?16Na závěr nechme vzpomenout blízké spolupracovníky, přátele, kteří Františka Ferdinanda znali osobně. Neboť jen tak si leze udělat objektivní názor na jeho osobnost.Moritz Auffenberg-Komarów: „Inteligence a vůle následníka trůnu byly nadprůměrně vyvinuté. V tomto ohledu se mu nevyrovnal žádný jiný člen panovnického rodu. Rychlost jeho chápání a jistota, s níž pronikal k jádru věci, byla často ohromující a nejzřetelněji se projevovala, když se to týkalo jeho osobních nebo dynastických zájmu.“I satirik Karl Kraus (narozen v Jičíně), mimochodem třikrát nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu, našel pro zesnulého arcivévodu uznání. V článku, který 10. července 1914 otiskl deník Die Fackel, píše: „V epoše všeobecné bídy, která si v rakouské pokusné stanici zániku světa nasadila masku odevzdaného chřadnutí, vystupoval František Ferdinand jako muž. … Jeho povaha byla pro síly, které urychlovaly proces rakouského rozkladu, pro pohodlnost a židovství, nepochopitelná a nepříjemná…. Neuměl si získávat lidi, neměl v sobě nic z onoho šarmu, jenž dává lidem zapomenout na na utrpěné ztráty. Ono neprobádané území, které Vídeňáci nazývají svým srdcem, nebylo objektem jeho zájmu. Bouřlivý posel ze starého Rakouska chtěl této bezmocné době zabránit v tom, aby zaspala svou vlastní smrt. A nyní tato doba zaspává smrt jeho.“Arcivévoda František Ferdinand d´Este a jeho žena vévodkyně Žofie z Hohenbergu jsou pohřbeni v rodinné hrobce na zámku Artstetten v Rakousku, zámku, který patří jeho potomkům. Rakousko jeho děti nevyvlastnilo. Leží tu vedle sebe, na jejich náhrobku je psáno: „Svázáni svazkem manželským, spojeni stejným osudem.“Státní zámek Konopiště si 28. 6. 2024 připomene 110. výročí zavraždění arcivévody Františka Ferdinandna d´Este a jeho ženy vévodkyně Žofie Hohenbergové mší. 17:45 se rozezní zvon v zámecké věži a v 18:00 začne mše v zámecké kapli.František Ferdinand Rakouský d´Este (celým jménem Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria Habsburgsko-Lotrinský, od roku 1875 Rakouský-Este následkem přijatého dědictví posledního vévody z Modeny se závazkem dynastického doplnění jména Este). Narozen 18. prosince 1863 ve Štýrském Hradci, Sackstraße 18, zemřel 28. června 1914 (zavražděn extrémistou Gavrilem Principem) v Sarajevu, Bosna. Pohřbený v hrobce zámku Artstetten v Rakousku. Arcivévoda, následník trůnu od roku 1896, po smrti svého otce 19. května 1896. Syn arcivévody Karla Ludwiga a synovec Františka Josefa I. Manželka (1. července 1900 zámecká kaple Zákupy; morganatický sňatek) Žofie Chotková (celým jménem Sophie Marie Josefina hraběnka Chotková z Chotkova a Vojnína), narozena 1. května 1868 ve Stuttgartu, zemřela 28. 6. 1914 v Sarajevu, Bosna; dvorní dáma arcivévodkyně Izabely v Bratislavě 1896-1899. Na základě uzavření sňatku povýšena císařem na kněžnu z Hohenbergu a 1909 na vévodkyni.Franze Ferdinanda, který dětství prožil střídavě v paláci svého otce (4., Favoritenstrasse 7), v Persenbeugu nedaleko Melku, na zámku Artstetten, v Reichenau (Villa Wartholz), na zámcích Ambras a Rottenstein, učili mimo jiné Godfried Marschall a Onno Klopp. Pozůstalost z Modeny (1875) tvořila mimo jiné Villa d'Este u Říma, zámek Catajo, panství v Chlumu nad Třeboní, palác Modena ve Vídni a sbírka esténského umění (od roku 1908 postoupena Uměleckohistorickému muzeu); od roku 1877 vlastnil také domy číslo 27 a 29, které sousedí s palácem Modena (3., Beatrixgasse 25).1887 nabyl zámek Konopiště (modernizace Josefem Mockerem a Maxem Fabianim); 1889 dostal od svého otce zámek Artstetten (od ruku 1896 renovace a modernizace). Roku 1888 se stal majorem, roku 1889 podplukovníkem, roku 1890 plukovníkem (husarský pluk číslo 9 „Graf Nádasdy“, Ödenburg) a roku 1894 generálmajorem.Ze zdravotních důvodů (tuberkulóza) vyrážel František Ferdinand často na námořní plavby (15. prosince 1892 až 18. října 1893 světová plavba s torpédovým křižníkem "Kaiserin Elisabeth", ze kterého si domů přivezl četné exponáty18). Poté převzal 38. pěší brigádu v Brně. V roce 1894 mu byl přidělen jako jeho sídlo Horní Belvedere; sbírkové předměty nechal zpočátku uložit a vědecky zpracovat u Franze Hegera (1908-1912 byla sbírka přemístěna do Etnologického muzea Völkerkundemuseum). Dne 23. září 1895 byl pro nemoc dočasně propuštěn z vojenské služby. Zhoršení zdravotního stavu si vyžádalo asi čtyřletý léčebný pobyt v Jižním Tyrolsku, na Jadranu (Lošinj) a také na Korsice, v Alžíru, Španělsku a Egyptě.