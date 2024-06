V Gaze se pohřešuje téměř 21 000 dětí. A tato noční můra nemá konce

28. 6. 2024

Mrtví nebo rozčtvrcení Palestinci už zřejmě nikoho nešokují, píše komentátorka Guardianu Arwa Mahdawi. Pár stovek zabitých tady, desítky upálených tamhle, hromada dětí mrtvých na podvýživu: zdá se, že každý den dochází k dalšímu masakru, který se sotva dostane do povědomí veřejnosti. Po osmi měsících intenzivního bombardování se to nejodpornější utrpení civilistů nebezpečně normalizovalo.



Jak uvádí Save the Children "je téměř nemožné shromáždit a ověřit informace za současných podmínek v Gaze". Ale na základě rozsahu bombardování a hustoty a demografických údajů v Gaze, britská humanitární skupina odhaduje, že pod troskami je pravděpodobně 5 160 mrtvých dětí.



"Ostatní byli poškozeni k nepoznání výbušninami, pohřbeni v neoznačených nebo masových hrobech, nebo se ztratili v chaosu konfliktu," uvádí se ve zprávě. "Mnoho dětí bylo zadrženo izraelskými silami a 'zmizelo' . Některé byly vhozeny do neoznačených hrobů ... Jiné byly odděleny od svých rodin a pečovatelů a vystaveny riziku a hrozí jim vykořisťování."



Čísla, která přicházejí z Gazy, jsou téměř příliš šokující na to, abychom je pochopili. Izrael zabil více než 38 000 Palestinců. Nejméně 86 477 Palestinců bylo zraněno. Všechny univerzity v Gaze byly bombardovány. Izraelská bomba zničila 4 000 embryí ve středisku pro umělé oplodnění v Gaze. Více než 10 dětí denně přijde o končetinu. Dvacet tisíc dětí se pohřešuje.



Je nemožné tato čísla obhájit, a tak místo toho apologeti toho, co mezinárodní soudní dvůr označil za "věrohodnou" genocidu, se je snaží zdiskreditovat. "Palestinci lžou!" je neustálý refrén izraelských roztleskávačů od začátku bombardování. Lžou o tom, kolik lidí je mrtvých. Lžou o tom, kolik lidí se pohřešuje. Lžou o tom, kolik dětí umírá hlady. Například na konci října, kdy bylo zabito 6 000 lidí, Joe Biden řekl. že "nemá ponětí o tom, zda Palestinci říkají pravdu o tom, kolik lidí bylo zabito ... nemám důvěru v číslo, které Palestinci používají". Mezitím mluvčí izraelské vlády, uvedl, že Izrael je nespravedlivě očerňován. "kvůli falešnému a vymyšlenému počtu mrtvých civilistů, které šíří Hamás". V podstatě lžou všichni kromě Izraele a Spojených států.



Ale podívejte se, prosím, na parkoviště, kterým je nyní Gaza. a zeptejte se sami sebe, zda si opravdu myslíte, že jsou tato čísla přehnaná? Pokud něco, tak je velmi pravděpodobné, že počet mrtvých (který se pohybuje kolem 38 000) byl podhodnocen.



Nemůže to dostatečně zdůraznit, že izraelský útok na Gazu není jen válkou jako obvykle: je označován za nejničivější bombardovací kampaň v tomto století. Výzkumníci a odborníci znovu a znovu tvrdí, že nic podobného nikdy neviděli. Po pouhém měsíci bombardování svrhl Izrael na pásmo Gazy více než 25 000 tun výbušnin, což odpovídá dvěma jaderným bombám, podle organizace Euro-Med Human Rights Monitor. Vzhledem k technologickému vývoji mohou být výbušniny shozené na Gazu dvakrát silnější než jaderné bomby.



Do konce dubna shodila izraelská armáda na Gazu 75 000 tun výbušnin. Podle prosincového vyšetřování deníku New York Times byly americké bomby o hmotnosti 2 000 liber zodpovědné za jedny z nejhorších útoků na palestinské civilisty. Dovolte mi to zopakovat: tyto bomby váží 2 000 liber, tedy 1000 kilogramů. Po odpálení roztrhají lidská těla. Jejich poloměr výbuchu může být až čtvrt kilometru. Gaza je velká asi jako Las Vegas a je jednou z nejhustěji obydlených oblastí na světě; téměř polovina obyvatel je mladší 18 let.



Přemýšlejte o velikosti Gazy. Přemýšlejte o rozsahu bombardování. Přemýšlejte o traumatizovaných zahraničních lékařích, kteří se vrátili z Gazy. a hlásí, že jejich děti byly přímo cílem útoků izraelských jednotek. Opravdu si myslíte, že počet civilních oběti je přehnaný?



Přímé zásahy jsou samozřejmě jen jednou částí počtu mrtvých. Jsou zde také budovy, které se zřítí ve dnech a týdnech po výbuchu bomby. Nezapomeňte, že budovy v Gaze jsou často špatně postavené, v důsledku 17 let trvající izraelsko-egyptské blokády uvalené na pásmo. Izrael neumožňuje řádné zásobování budov přes hraniční přechody, takže mnoho budov je postaveno z použitého betonu, který je nekvalitní. O to více jsou náchylné ke zřícení.



A pak jsou tu ještě nevybuchlé bomby, které se skrývají v 37 milionech tun trosek v Gaze; trosky, jejichž odstranění může trvat více než deset let. Ty budou dál zabíjet a zabíjet a zabíjet.



Největším zabijákem však bude pravděpodobně hlad. Organizace Human Rights Watch a Oxfam odsoudily, že Izrael používá hladomor jako válečnou zbraň. Podle nejnovější zprávy o úrovni hladu v Gaze, na níž se podílela OSN, "96 % obyvatelstva - přibližně 2,15 milionu lidí - čelí akutnímu nedostatku potravin na úrovni 'krize' nebo vyšší".







O tom, zda technická hranice hladomoru dosáhla úrovně "krizové situace", se vedou diskuse. Katastrofický (a zcela zabránitelný) hladomor se nyní zdá být nevyhnutelný. V úterý zveřejněná zpráva Integrovan klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), která hodnotí celosvětovou potravinovou bezpečnost, varuje, že téměř celá Gaza bude během příštích tří měsíců čelit hladomoru. Děti, které nezemřou hlady, budou čelit doživotním následkům podvýživy.

Myslíte si, že zpráva organizace Save the Children, podle níž se v Gaze pohřešuje 21 000 dětí, je děsivá? Myslíte si, že 15 000 mrtvých dětí je děsivé? Jen počkejte. Budoucnost celé generace byla zničena za peníze amerických daňových poplatníků. Dvě agentury OSN uvádějí, že více než 1 milion lidí, polovina obyvatel Gazy, "bude podle očekávání čelit smrti a hladu" do poloviny července", pokud tato válka neskončí. Velmi brzy se bude 21 000 pohřešovaných dětí zdát jako nic.









Zdroj v angličtině ZDE

