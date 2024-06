Projekt Gaza: O vraždách novinářů v Gaze

27. 6. 2024

Carlos Martínez de la Serna, programový ředitel Výboru na ochranu novinářů (CPJ), nešetřil slovy o smrtících následcích války v Gaze pro novináře a zaměstnance médií. Ačkoli se čísla liší, podle předběžných odhadů CPJ je mezi 38 000 Palestinci, kteří přišli o život ve válce Izraele proti Gaze,103 usmrcených novinářů. Podle CPJ byli zabiti také dva izraelští a tři libanonští novináři, čímž se celkový počet novinářských obětí za necelý rok zvýšil na 108, informuje web neziskové organizace Forbidden Stories.

Tváří v tvář tomu, co je uváděno jako rekordní počet zabitých novinářů, se organizace Forbidden Stories, jejímž posláním je monitoring novinářů, kteří byli zabiti kvůli své práci, vydala vyšetřovat útoky na novináře v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Analyzovali jsme téměř stovku případů.

Dnes, po čtyřech měsících společné práce, zveřejňujeme Projekt Gaza. Tato bezprecedentní spolupráce koordinovaná organizací Forbidden Stories sdružuje 50 novinářů ze 13 organizací z celého světa.

V rámci vyšetřování Forbidden Stories a její partneři na dálku kontaktovali více než 120 svědků v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu, včetně novinářů i svědků izraelských vojenských aktivit. Konzultovali jsme naše poznatky s přibližně 25 odborníky na balistiku, zbraně a audionahrávky. Zahraniční novináři měli povolen vstup do Gazy pouze v doprovodu izraelské armády.

Forbidden Stories a jeho partneři také hovořili s novináři, kteří se stali terčem útoků v Gaze a na Západním břehu Jordánu.

"Vzpomínám si, jak jsem se jednou loučil se svými dětmi a ženou, když jsem odcházel do práce, protože denně čelíme incidentům, kdy nás napadají osadníci nebo na nás střílejí," uvedl Omar Abu Awad, novinář a ředitel jerišské pobočky Palestinské televize.



"Zatímco podle mezinárodních zákonů, mezinárodních úmluv a Ženevských konvencí nás měla novinářská vesta identifikovat a chránit, nyní je pro nás hrozbou," řekl Basel Khair Al-Din, palestinský novinář v Gaze, který se domnívá, že se stal terčem útoku dronu, když měl na sobě novinářskou vestu." "Právě tato vesta mne málem zabila, jako se to stalo mnoha našim kolegům novinářům a pracovníkům médií."

Abychom podpořili informace získané přímo na místě, prošli jsme údaje tří různých organizací zabývajících se svobodou tisku: CPJ, Arabských reportérů pro investigativní žurnalistiku (ARIJ) a Syndikátu palestinských novinářů (PJS). Zkoumali jsme také úplné nebo částečné zničení budov a kanceláří, které byly jasně označeny jako infrastruktura sloužící tisku.

Podle našich propočtů bylo nejméně 40 novinářů a pracovníků médií zabito, když byli doma. Forbidden Stories a naši partneři identifikovali nejméně 18 novinářů, kteří byli zabiti, zraněni nebo se údajně stali terčem útoku bezpilotních letounů, a šest budov, v nichž sídlí mediální kanceláře, které byly zcela nebo částečně zničeny. Nejméně 14 novinářů mělo na sobě v okamžiku, kdy byli zabiti, zraněni nebo se údajně stali terčem útoku, novinářské vesty.

"Kdyby bylo zabito 100 nebo 140 izraelských [nebo ukrajinských] novinářů, nemyslím si, že by reakce světa byla stejná," řekl mluvčí PJS Šuruq As'ad. "Nepřeji si, aby zemřel jakýkoli novinář, ať už izraelský, ukrajinský nebo palestinský. Novináři by měli být chráněni bez ohledu na to, kdo jsou a v jaké zemi se nacházejí."

Odborníci oslovení organizací Forbidden Stories poznamenali, že povaha novinářské práce v době války znamená, že novináři "musí být co nejblíže bojům, protože právě o nich informují", uvedla Irene Khan, zvláštní zpravodajka OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu názoru a projevu. "To je činí obzvláště zranitelnými vůči útokům."



Naše zjištění naznačují, že v některých případech se novináři stali terčem útoků, i když byli jasně identifikováni jako zaměstnanci médií.

