Sophiina volba: Lhář Trump nebo senilní Biden...

Od chvíle, kdy Biden vstoupil do studia na debatu, bylo zřejmé, jak se na něm podepsal věk. Trump, přestože je jen o tři roky mladší, kontrastoval energickým chováním. Problém je v tom, že Biden je zkušený politik se seriózní kariérou, zatímco Trump je jako špatný prodejce ojetých aut. Jak mezi tak špatnými kandidáty vybrat, kdo bude vládcem nejmocnější a nejvlivnější země světa?





Jde o závod mezi civilizovanými a divochy. Zdá se však, že ten na straně civilizovaných mizí přímo před našima očima. Pokud se Trump vrátí do Bílého domu, jeho politika zničí americkou strukturu, zásady stanovené "otci zakladateli" hodí do koše a ze Spojených států udělá banánovou republiku, zástupný cíl Ruska.

Pokud analyzujeme časy Trumpových tweetů během jeho prezidentství (v průměru 18 za hodinu), snadno si uvědomíme, že by nemohl řídit zemi, protože v podstatě dnem i nocí jen tweetoval a útočil na své oponenty. Zemi řídili jiní, kteří využívali Trumpova dětinského chování a naprosté neznalosti jakýchkoli témat, zejména těch složitých, s nimiž se potýká vůdce. Každý, kdo nepropadl falešné propagandě kolem něj, která z něj udělala úspěšného podnikatele (namísto toho, čím ve skutečnosti je, tedy bafuňářem, jehož jediným talentem je marketing jeho falešné image), vidí, že Trumpova mysl je dětinská a narcistická. Není schopen řídit ani benzinovou pumpu, natož pak stát.

Po celou dobu svého podnikání byl jen jménem, které si pronajímali skuteční podnikatelé, aby upozornili na své hotely, které ve skutečnosti nepostavil ani nevlastnil Trump. Trump celý život podstrkoval americkým bulvárním médiím falešné příběhy o své zdatnosti. Jeho byznys je sebemarketing, nic jiného. Naivní důvěřivci mu to žerou, zatímco zlí antidemokratičtí rasisté v něm vidí příležitost skoncovat s demokracií, aby mohli všem vnutit svou morálku a umožnit jim otevřeně fašizovat.

Biden však zřejmě také není schopen řídit zemi, vezmeme-li v úvahu jeho výpadky paměti a zjevnou senilitu. Lidé, kteří ho budou volit, budou ve skutečnosti volit proti Trumpovi, přesněji řečeno. Ano, americká ekonomika je skutečně v lepší situaci, než byla za Trumpa, ale ne do té míry, aby to Američané mohli pocítit důsledněji. A strach hraje v myslích lidí vždy silněji než naděje nebo spokojenost s nedostatkem turbulencí. Bidenovi chybí velké momenty, takové, které zůstanou v myslích lidí jako klíčové, jako zlomové.

Je ale pravda, že Miloš Zeman byl také vnímán jako umírající stařec, který se pravděpodobně nedožije konce svého mandátu... a on nás překvapil tím, že se z tohoto stavu zdánlivě dostal a nyní vypadá stejně jako kdysi. Takže možná je Biden jen ve špatném období, ale to se těžko diagnostikuje a v politice záleží na tom, jakým dojmem politik působí na první pohled.

Málokdo volí na základě politiky, kterou kandidát nabízí. Většina lidí volí na základě sympatií, které ke kandidátovi chovají, a vybírají si, koho budou volit, na základě celkového dojmu, který o něm mají. Trump je tedy mnohem účinnější v tom, že si s ním lidé chtějí povídat, zatímco Biden nás znervózňuje a čekáme, že každou chvíli usne nebo nám umře před očima. Je velmi nešťastné, že Bidenova celoživotní ambice stát se prezidentem přišla v době, kdy už se na svůj úřad nehodil.





Bylo by mnohem lepší, kdyby ustoupil a umožnil někomu, jako je Hillary Clintonová, aby kandidovala proti jejímu nepříteli Trumpovi, protože v prezidentských volbách záleží víc než na čemkoli jiném na tom, zda je kandidát všeobecně známý a zda je vnímán jako "vypadající" prezident. Na tuto kartu hrál i Andrej Babiš, když se snažil tvrdit, že Petr Pavel nebyl v nejvyšších patrech moci, tedy že se nesetkal s tolika světovými lídry jako on. To byl ten výstřel, který se vymstil, protože Pavel pak okamžitě reagoval zveřejněním desítek svých fotografií se světovými lídry za poslední desetiletí. Tento čin se zdá být bezvýznamný, ale ve skutečnosti byl rozhodující pro jeho zvolení, protože ukázal, že je "prezidentským materiálem", což znamená, že je schopen a zvyklý jednat s nejvyššími mocenskými špičkami světa. To, že byl přijat mezi špičku, bylo součástí onoho společenství vrcholných představitelů.

Hillary mohou mnozí nenávidět, ale ona přichází s těmito dvěma základními referencemi. A měla by spoustu osobních důvodů, proč jít Trumpovi po krku, poté co byla léta jeho terčem.

Dalším problémem pro Bidena je, že jeho viceprezidentka Kamala Harrisová není někdo, kdo by přitahoval mnoho lidí, s nulovým šarmem a přitažlivostí.Pocit, že kdyby Biden zemřel nebo se stal neschopným, převzala by prezidentské křeslo ona, není uklidňující.





Aby tedy Biden zvítězil, bude třeba, aby bylo nebezpečí, které Trump představuje, ještě palčivější a lépe pochopitelné. O prezidentských volbách rozhoduje zhruba 30 % každé populace, která je politicky proměnlivá - nevybírá si podle toho, kterou stranu nebo ideologii kandidát zastává, ale podle svého vnitřního pocitu vůči němu. Přibližně 67 % lidí oslovených v průzkumu CNN uvedlo, že by svůj hlas nezměnilo bez ohledu na to, jak by kandidáti dopadli v debatě. Jedná se o tvrdé jádro voličů, kteří se označují za příznivce určité strany, ideologie nebo kandidáta. Zbytek je k mání.

Aby Biden zvítězil, bude nutné se méně soustředit na jeho skromné úspěchy a více na vyvolání strachu z jeho soupeře v myslích voličů. Trumpa je třeba vnímat jako neschopného a nekvalifikovaného, navíc nebezpečného, místo aby se z Bidena snažili udělat silného vůdce, na kterého se nezdá být fyzicky způsobilý.



Krajně pravicoví politici jsou mistry iluzí. Vědí, jak povzbudit voliče, a umí dobře poukázat na to, co je špatně. Málokdy jsou však dobrými správci. Země, které mají zkušenost s tím, že se někdo z nich stal prezidentem, jako Brazílie s Jairem Bolsonarou, mohly vidět, že je to příliš mnoho povyku pro nic, že nejsou schopni vyřešit problémy, o kterých tvrdili, že je vyřeší, většinou proto, že řešení, která nabízeli, narážejí na realitu fungování vlády a nemožnost vnutit určitá opatření s úspěchem masám lidí. Vlády nejsou schopny změnit morálku a chování, dokonce ani diktatury či chalífáty. Pouze je potlačují a vidí, jak se toto chování (jako je homosexualita, ženská nezávislost, potraty, pravidla oblékání) ukrývá, je skryté před očima úřadů, ale není odstraněné. Já si například dopisuji se šesti afghánskými gayi. Mohli být za to zabiti, ale nepřestali být homosexuály kvůli zákonům. To se prostě neděje.

Íránské ženy pod tmavým muslimským oblečením nosí pestré moderní šaty jako jejich protějšky na Západě. Represe je přelud. Děti, které dostanou výprask, aby se nechovaly určitým způsobem, pouze odkládají toto chování na dobu, kdy jim rodiče nebudou nablízku.