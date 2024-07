Británie: Premiér Sunak se ve čtvrtečních volbách obává ztráty svého mandátu

3. 7. 2024

Premiér by se stal prvním úřadujícím britským lídrem, který by byl vyloučen ze svého volebního obvodu, pokud by se jeho obavy naplnily



Rishi Sunak se členům svého nejbližšího okolí svěřil, že se obává ztráty svého volebního obvodu v Yorkshiru v parlamentních volbách.



Premiér, který by se stal prvním úřadujícím předsedou země, jenž by přišel o svůj mandát, řekl svým důvěrníkům před úterním shromážděním konzervativců, že si myslí, že hlasování v Richmondu a Northallertonu je příliš těsné.



Jeden ze zdrojů uvedl: "Skutečně se obává porážky v Richmondu: riziko, že by to mohlo být těsné, ho silně zasáhlo. Je vyděšený - nemůže uvěřit, že se to blíží tak blízko." Jiný zdroj dodal: "Dostal tolik přátelské palby z vlastní strany, že se divím, že má sílu pokračovat."



Zdroj z řad konzervativců rozhodně popřel, že by se Sunak obával prohry ve svém volebním obvodu, a řekl: "Je to tak: "Premiér je přesvědčen, že svůj mandát udrží."



Mel Stride, blízký spojenec premiéra, ve středu prohlásil, že labouristé pravděpodobně získají "největší většinu, jaké kdy jakákoli strana dosáhla".



Podle informací deníku Guardian Sunak zvažuje návrat do odvětví finančních služeb, ať už zůstane poslancem, nebo ne. Jeden z jeho bývalých kolegů mu nabídl kancelářské prostory v londýnské čtvrti Mayfair, která je oblíbeným místem hedgeových fondů. Mluvil také o tom, že by větší část svého času trávil v Kalifornii, kde má dům, ačkoli neměl v úmyslu se tam bezprostředně přestěhovat na plný úvazek, uvedly zdroje.



Zdroj z konzervativní strany uvedl, že Sunak "nemá zájem" vrátit se do finančních služeb a plánuje zůstat v Yorkshiru "ať se děje, co se děje".



Podle Institutu pro vládu žádný úřadující premiér nikdy nepřišel o své křeslo a od roku 1974 přišlo o své křeslo pouze 12 úřadujících ministrů vlády.



Průzkumy veřejného mínění se lišily, většina z nich naznačovala, že by si Sunak měl své křeslo udržet i při drtivém vítězství labouristů v celé zemi. Analýza Savanta a Electoral Calculus pro Telegraph však naznačovala, že by o něj mohl přijít.



Konzervativní aktivisty působící v Sunakově volebním obvodu znepokojil zejména pokles podpory mezi zemědělci, z nichž někteří uváděli problémy vyplývající z brexitu pro jejich podnikání a neschopnost kontrolovat nelegální přistěhovalectví, uvedly zdroje.



Sunak byl zastáncem odchodu Británie z EU a jeho vláda se potýkala se snahou odradit malé lodě uprchlíků od přeplouvání Lamanšského průlivu.



Aktivisté se obávají, že největším rizikem pro premiéra se může ukázat nízká volební účast toryů, nikoliv jen příklon k labouristům nebo příklon k reformám.



Minulý měsíc přinesl deník Guardian tvrzení čtyř zdrojů, že aktivisté v Yorkshiru byli odkloněni na kampaň v Sunakově křesle. Konzervativní zdroje tehdy popřely, že by přesunuly zdroje ve snaze posílit podporu v premiérově volebním obvodu.



Probíhají také širší snahy o podporu kampaní členů vlády, aktivisté byli přesměrováni do volebního obvodu Braintree ministra vnitra Jamese Cleverlyho, do volebního obvodu Hertsmere místopředsedy vlády Olivera Dowdena a do volebního obvodu North East Cambridgeshire ministra životního prostředí Steva Barclaye. Všechny tyto volební obvody získaly, stejně jako Sunakův, v posledních parlamentních volbách většinu přesahující 20 000 hlasů.



Sunak popřel náznaky, že by se po volební porážce přestěhoval do Kalifornie. V červnu na okraj summitu G7 v Itálii prohlásil, že zůstane poslancem po celých pět let nového parlamentu, i kdyby toryové prohráli volby.

