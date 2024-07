Proč média ignorují zločiny Hamásu proti Palestincům?

3. 7. 2024

čas čtení 6 minut

Pozn. red.: Není pravda, že média ignorují zločiny Hamásu proti Palestincům. Opakovaně informují světová média, že jak Izrael, tak Hamás páchají válečné zločiny, viz ZDE Zde je například článek s titulkem Hamas popravil 24 Palestinců pod záminkou konfliktu v Gaze. Mezinárodní lidskoprávní organizace systematicky informují o zločinech obou stran. Ovšem převažují informace o izraelských válečných zločinech, protože vyvraždění více než 35 000 lidí v Gaze tzv. demokratickým režimem je docela silná zpráva přehlušující skoro všechno.





Od začátku současné války mezi Izraelem a Hamásem se Hamás dopustil bezpočtu zvěrstev na vlastním lidu v Gaze. To platilo už před válkou. Navzdory faktu, že Hamás v podstatě unesl pásmo Gazy a všechny jeho obyvatele a rutinně je terorizuje, o těchto zločinech nikdy neinformují arabská média ani západní média, ani globální organizace pro lidská práva, které mají tendenci vykreslovat Hamás jako legitimní skupinu odporu, která se snaží "osvobodit" Palestince, píše Hamza Howidy.

Tato absence zločinů Hamásu proti Palestincům v médiích není způsobena nedostatkem důkazů. Mnoho obyvatel Gazy vyjádřilo znepokojení nad brutalitou tohoto režimu, které byli přímými svědky. A nejen svědky; na sociálních sítích se objevilo mnoho videí, na nichž Gazané kritizují Hamás a obviňují Hamás ze současné katastrofální situace v Gaze.

Není pochyb o tom, že mnoho civilistů bylo zabito při náletech IDF. Přesto pokaždé, když k tomu dojde, tyto incidenty se dostanou na titulní stránky novin napříč mediálními kanály. Ale když přijde řeč na zločiny Hamásu proti nevinným Izraelcům a nevinným obyvatelům Gazy, celý mediální establishment zavírá oči a snaží se prezentovat zavádějící černobílý narativ o tomto konfliktu.

Proč?

Pokud jejich srdce krvácí pro Gazu, proč nejsou vůbec pobouřeni násilím, kterému Gazané čelí – včetně násilí Hamásu?

Smutnou pravdou je, že když se Izraelci neangažují, nikdo nemá zájem hájit práva Palestinců, o nichž tvrdí, že jim na nich tak hluboce záleží.

My, obyvatelé Gazy, jsme se několikrát pokusili odstavit Hamás od moci. V letech 2019 a 2023 uspořádali obyvatelé Gazy pokojné pochody proti Hamásu; za tento "zločin" jsme byli brutálně napadeni ozbrojenci Hamásu. Hamás při každém protestu uvěznil více než 1 300 demonstrantů.

Byl jsem jedním z nich. Osobně jsem byl Hamásem uvězněn a dvakrát mučen, protože jsem se těchto protestů účastnil.

Takže vím z první ruky, že když obyčejní obyvatelé Gazy jako já protestovali proti Hamásu, nedostalo se jim žádné mediální pozornosti. Žádné lidskoprávní organizace nepožadovaly propuštění vězňů zadržovaných měsíce ve věznicích Hamásu, nemluvě o těch, kteří byli Hamásem mučeni, a dokonce Hamásem zabiti – jako Isam as-Sáfajn, který byl zabit při mučení ve věznicích Hamásu.

Tento trend pokračoval i během nynější války. Od 7. října byly stovky Gazanů zabity selhávajícími raketami Hamásu. Hamás zkonfiskoval potraviny, palivo a léky posílané do Gazy a nezastavil se u toho.

Třináctiletý Ahmad Breka byl střelen do hlavy Hamásem v Rafáhu, když se pokoušel vyzvednout humanitární pomoc. Jiní měli štěstí, protože byli Hamásem pouze střeleni do nohou, když se pokoušeli zmocnit humanitárního zboží, které Hamás ukradl a uschoval ve svých zařízeních.

Tyto nelidské činy, spolu s agónií, kterou Gazané od října prochází, přiměly mnohé k tomu, aby během této války znovu demonstrovali. Demonstrovali v Chán-Junisu před domem Jahjá Sinraá; Jiní protestovali na severu a žádali, aby Hamás propustil zajatce a ukončil válku. Od Hamásu se jim dostalo stejné odpovědi jako mně: Stříleli na ně.

A globální média tyto zločiny opět do značné míry přehlížela.

Odvážit se vzít si jídlo uprostřed války nebo protestovat proti Hamásu není jediná činnost, za kterou Hamás pronásleduje nás, obyvatele Gazy; pokusit se sehrát jakoukoli roli při poskytování této pomoci těm, kteří ji potřebují, nebo dokonce uvažovat o tom, že by v ní hrál nějakou roli den po válce, stačí k tomu, aby člověk od Hamásu dostal trest smrti.

To se stalo vůdci kmene Abu-Amro spolu se dvěma členy jeho kmene, kteří byli před několika dny zabiti ozbrojenci Hamásu.

Před několika měsíci sťali hlavu klanového vůdce na severu Gazy a na sociálních sítích vydali prohlášení: "Zavraždili jsme ho a uděláme to každému, kdo se postaví proti nám a bude spolupracovat s Izraelem."

Další, kteří veřejně kritizovali Hamás během války, byli nahlášeni jako pohřešovaní.

Kromě toho bylo mnoho členů Fatáhu Hamásem uvrženo do domácího vězení "z bezpečnostních důvodů" a každý, kdo opustil svůj domov, byl unesen. To je to, co se stalo s Josifem Šahajnem z Gazy – přesto globální a arabská média o těchto zločinech nikdy nemluvila.

Al-Džazíra, která v Gaze zaměstnává stovky novinářů a má tam několik kanceláří, o těchto vraždách nikdy neinformuje.

Tento systematický terorismus páchaný Hamásem proti hlavním kmenům v Gaze a proti disidentům má za cíl podkopat plán pro Gazu, až válka skončí, což bude nutně zahrnovat posílení občanské společnosti, aby v budoucnu řídila občanské záležitosti v Gaze. Hamás plánuje po válce v Gaze napodobit model Tálibánu, stáhnout se do ilegality a pokusit se bojovat ze stínu. Doufají, že je to udrží u moci, aby mohli pokračovat v terorizování Izraelců i Palestinců.

Kde je to rozhořčení?

Tato zaujatá žurnalistika má strašlivé následky. To byl důvod, proč se Hamásu podařilo umlčet opozici v Gaze, a podněcuje to globální lůzu, která spolkne propagandu Hamásu a vyjde do ulic vztyčovat vlajku Hamásu, nosit masky a skandovat hesla oslavující teroristy, přičemž klamavě vykresluje všechny obyvatele Gazy jako členy Hamásu, kteří si přejí nadále žít pod jeho autoritářskou vládou.

Je to strašlivé opuštění nevinných civilistů v Gaze. Je jasné, že na jejich utrpení záleží jen tehdy, když z něj mohou být obviněni Židé.

Zdroj v angličtině: ZDE

