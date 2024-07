Masúd Pezeškian: bývalý kardiochirurg, který se stal íránským prezidentem

6. 7. 2024

Život reformátora formovala branná povinnost v chudém městě a velká osobní tragédie



Překvapivé zvolení Masúda Pezeškiana novým íránským prezidentem svědčí stejně o jeho osobnosti, jako o jeho politice.



Bývalý kardiochirurg a ministr zdravotnictví působil v mnoha prezidentských televizních debatách jako člověk s velkou osobní integritou a pokorou, který se zoufale snaží sjednotit zemi poté, co je rozhádána rozdělena doma i se zahraničím.



Nakonec to bude pouze strach jeho protivníků z jeho trvalé popularity, který pomůže Pezeškianovi získat vliv na bojišti, jímž je notoricky známá íránská mnohoúrovňová a frakční politika.

Je to nelehký úkol, protože i když byla účast ve druhém kole voleb vyšší než v kole prvním, je druhá nejnižší v íránských prezidentských kampaních, což ukazuje, že mnoho Íránců zůstává vůči politikům skeptických.



Pezeškianův život byl poznamenán osobní tragédií, která ho formovala.



Jeho manželka, kterou poznal jako spolužačku z medicíny, a nejmladší syn zahynuli před 30 lety při nehodě poté, co jeho auto narazilo do skály při návratu z rodinného výletu do Tabrízu. Byla vystudovanou gynekoložkou a její ztráta ho hluboce zasáhla a ještě dnes ho dohání k slzám.



Už se nikdy neoženil, zbývající tři děti vychovával převážně sám, učil se vařit a učil je. Jeho dcera Zahra ho doprovázela, nosila hidžáb a držela ho za ruku, když se tentokrát registroval ke kandidatuře na prezidenta. Má magisterský titul z chemie a je považována za politickou poradkyni.



Údajně hovoří mnoha jazyky, kromě perštiny také ázerbájdžánsky a částečně kurdsky a arabsky. Jeho otec byl Ázerbájdžánec a matka Kurdka. Během jedné televizní diskuse szačal hovořit v dobré angličtině, aby citoval Einsteinův slavný výrok: "Definice 'šílenství' je dělat stále dokola totéž a očekávat jiné výsledky."



Pezeškianova kampaň v roce 2024 byla jeho druhým plnohodnotným pokusem o kandidaturu na prezidenta.



Poprvé vstoupil do politiky v roce 2006 jako poslanec za Tabríz a během dalších voleb si vybudoval základnu popularity.



Ačkoli má ostrý jazyk, když brojí proti korupci a obchodníkům se sankcemi, jeho celkové vystupování se hodí do role spolupracovníka a často říká, že řešení ekonomických problémů země přenechá odborníkům. Jedny z nejostřejších útoků na své "odpůrce z Talibanu" často nechával na svých příznivcích.



Čeká ho však nelehký úkol sjednotit zemi, protože jeho konzervativním odpůrcům hluboce vadí, že je reformisté označují za Taliban, a považují Pezeškiana za agenta Západu a jeho příznivce za lidi, kteří podlehli západnímu internetu.



Bude se také muset rozhodnout, zda a jak se smíří se Sborem islámských revolučních gard.



Pezeškian se narodil v září 1954 v Mahabadu, městě v provincii Západní Ázerbájdžán, které je známé velkým počtem obyvatel ázerbájdžánské a kurdské etnické menšiny.



Opakovaně se zamýšlí nad svým ázerbájdžánským dědictvím, přestože Mahábád je převážně kurdské město, ačkoli zdůrazňuje, že Írán vnímá jako jednotný stát. Je zastáncem etnických práv jako způsobu, jak udržet zemi jednotnou.



V devatenácti letech, ještě za šáhovy éry, sloužil brannou povinnost v Zábulu - jednom z nejchudších měst v provincii Sístán a Balúčistán, což prý byla zkušenost, která znamenala jeho politické probuzení.



Vrátil se do rodného města, aby zahájil lékařské vzdělání, a během íránsko-irácké války sloužil jako lékař a bojovník.



Po válce se specializoval na kardiologii a srdeční chirurgii na Tabrízské univerzitě lékařských věd. V roce 1994 se vyšvihl na pozici hlavního správce univerzity a poté se stal poslancem za Tabríz. Právě tam, jak přiznává na videu, které šíří jeho odpůrci, prosazoval nošení hidžábu a těm, které se mu nepodřídily, vyhrožoval posláním domů.



Říká, že od té doby se jeho názory vyvinuly, a je na záznamu, že je proti potlačení protestů proti cenám ropy v roce 2019 a protestů v roce 2022, které vyvolala smrt Mahsy Amini ve vazbě.



Uvedl, že "Dívky a ženy jsou naše a ne cizí. Nemáme právo dívky a ženy nutit, pokud jde o občanská práva. Nebudeme moci ženám zakrývat hlavy nátlakem."



"Mravnostní policie" se opět snaží hidžáb vymáhat, soudě podle teheránských ulic s různou mírou úspěchu, a po uvedení do funkce bude Pezeškian čelit brzké zkoušce, zda dokáže změnit atmosféru v oblasti vymáhání.



Navzdory snahám jeho odpůrců vykreslit ho jako pokračovatele nepopulární vlády prezidenta Hasana Rúháního, v jeho osmileté vládě nikdy nepůsobil, místo toho v letech 2001-2005 za vlády Mohammada Chátamího zastával pouze funkci ministra zdravotnictví.



V letech 2013 a 2021 se ucházel o prezidentský úřad, ale při druhém pokusu mu to dvanáctičlenná rada strážců, která kandidáty prověřuje, zatrhla, což požadoval vysvětlit.



Jmenování Džaváda Zarífa poradcem mu poskytlo analytický rámec, v němž mohl argumentovat souvislostí mezi stavem ekonomiky a potřebou lepších vztahů se Západem, přičemž svého protikandidáta Saída Džalího vykreslil jako zastánce ekonomiky v obležení.





Pro dosažení cílového 6% růstu uvedl: "Potřebovali bychom investice ve výši 200 miliard dolarů ročně, což je za současných podmínek nemožné, proto je klíčové vyřešit naše mezinárodní problémy."







