Izraelská vláda je obviňována ze snahy sabotovat návrh příměří v Gaze

7. 7. 2024

Šéf Mossadu předal zprostředkovatelům seznam nových požadavků a nebylo jasné, zda na ně Hamás přistoupí, uvádí zprávy



Izraelská vláda byla obviněna, že se pokusila sabotovat návrh na příměří podporovaný Spojenými státy, když podle izraelských médií předložila nové požadavky, přestože plán dříve přijala.



Egyptští představitelé a zástupci Hamásu uvedli, že islamistická militantní organizace upustila od klíčového požadavku, aby se Izrael před jakýmkoli přerušením bojů zavázal k definitivnímu ukončení války, informovaly agentury Reuters a Associated Press.



Dva představitelé Hamásu agentuře Reuters řekli, že nyní čekají na odpověď Izraele, kde v neděli vyšli do ulic demonstranti, aby tlačili na vládu, aby dosáhla dohody a přivedla zpět rukojmí, která jsou stále zadržována v Gaze.



David Barnea, šéf zahraniční zpravodajské služby Mossad, který byl o víkendu vyslán do Kataru, kde se rozhovory konají, však podle izraelských médií údajně poskytl zprostředkovatelům seznam nových výhrad.



Deník Haaretz s odvoláním na zdroj obeznámený s podrobnostmi uvedl, že nové požadavky Izraele by měly jednání zdržet a že není jasné, zda na ně Hamás přistoupí.



"Hamás již přistoupil na poslední pozici předloženou Izraelem," řekl zdroj listu Haaretz. "Na pátečním jednání však Izrael předložil některé nové body, které požaduje, aby Hamás přijal."



Jednání s Hamásem měla trvat "nejméně tři týdny", než bude možné dohodu uskutečnit, uvedl Haaretz.

















"Hamás vyjednává jako stát, který usiluje o obnovení své svrchovanosti nad Gazou. Skupině se podařilo vytvořit diplomatickou záchrannou síť, jejímž účelem je zajistit, aby Netanjahu nedodržel takzvanou částečnou dohodu, kterou minulý měsíc podpořil v rozhovoru pro izraelský 14. kanál s tím, že po dokončení první fáze a propuštění části rukojmích obnoví válku. Toto prohlášení, kvůli němuž byla jednání téměř úplně zastavena ,přimělo Katar, Egypt a Spojené státy, aby Hamásu nabídly bezpečnější záruky, i když nebyly dány písemně." - Zvi Bar'el



■ GAZA: Hamás oznámil, že generální ředitel jeho ministerstva práce Ehab al-Ghussein byl zabit při izraelském úderu ve městě Gaza.

Mluvčí vojenského křídla Hamásu Abú Obajda uvedl, že organizace do svých řad naverbovala tisíce nových členů a že "vojenské schopnosti Hamásu jsou stále silné" a že válka s Izraelem " vychová nové generace palestinských bojovníků ".





". Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze kontrolovaného Hamásem bylo od začátku války zabito nejméně 38 153 Palestinců a 87 828 jich bylo zraněno. * * *





Od té doby bylo při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito nejméně 38 153 Palestinců a 87 828 jich bylo zraněno, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví Gazy.







Zdroj v angličtině ZDE

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opět čelí kritice opozičních stran, médií a rodin izraelských rukojmích, které ho obviňují, že kvůli vlastnímu politickému přežití podkopává snahy o dosažení příměří a propuštění rukojmích."Apelujeme na šéfy bezpečnostních složek a vyjednávacího týmu - všechny oči jsou upřeny na vás. Nedovolte Netanjahuovi, aby znovu sabotoval dohodu. Musíme zachránit všechna rukojmí," uvedly rodiny na sobotní tiskové konferenci poblíž ministerstva obrany v Tel Avivu.S blížícím se termínem možné dohody se Netanjahu projevil jako člověk, který od vyjednávání o rukojmích ustupuje. V posledních měsících byl několikrát obviněn, že brání pokroku, který by mohl vést k ukončení konfliktu, ať už veřejnými prohlášeními, skrytou komunikací nebo omezováním pravomocí vyjednávacího týmu.Existují obavy ze značného vlivu krajně pravicových ministrů Bezalela Smotriche a Itamara Ben-Gvira, o něž se Netanjahu opírá ve své vládní koalici a kteří jsou proti příměří.Několik hodin poté, co Netanjahu vyslal Barneu do Dauhá, aby návrh prostudoval, pohrozil Ben-Gvir odchodem a rozpadem vládní koalice. V sobotním příspěvku na sociálních sítích Smotrich uvedl, že "nebude součástí vlády, která bude souhlasit s navrhovaným nástinem a ukončí válku, aniž by zničila Hamás a přivedla zpět všechna rukojmí".V neděli večer Netanjahu zopakoval postoje svých krajně pravicových ministrů, když prohlásil, že jakákoli dohoda o příměří v Gaze musí umožnit Izraeli pokračovat v boji, dokud nedosáhne svých válečných cílů. Dodal, že dohoda musí zakázat pašování zbraní Hamásu přes hranici mezi Gazou a Egyptem a neměla by umožnit návrat tisíců ozbrojených bojovníků do severní části Gazy. Netanjahu ve svém prohlášení rovněž uvedl, že Izrael bude maximalizovat počet navrácených živých rukojmích.Netanjahuova popularita prudce poklesla po útoku Hamásu ze 7. října, který odhalil závažné nedostatky v izraelské bezpečnosti. Podle většiny politických pozorovatelů by Netanjahu prohrál volby, kdyby se konaly nyní. Na nedělním protivládním protestu v Tel Avivu se ke stovkám demonstrantů s vlajkami připojila i sedmapadesátiletá sociální pracovnice Orly Nativová. "Už toho bylo dost," řekla Nativová.Šéf strany Národní jednota Benny Gantz, který v červnu opustil mimořádnou vládu na znamení rozkolu ohledně Netanjahuových plánů na řešení situace v Gaze po skončení konfliktu, prohlásil: "Netanjahu, ne všechno závisí na tobě. Musíte však i tentokrát prokázat odhodlání, rozhodnost a upřímné úmysly. Víte stejně dobře jako já, že od předchozího návrhu jsme přišli o mnoho rukojmích, kteří v zajetí zemřeli."Tlak na Izrael roste, protože příměří v Gaze by mohlo umožnit i deeskalaci mezi Hizballáhem a Izraelem. Libanonská skupina v neděli převzala odpovědnost za raketový útok na Dolní Galileu a tvrdí, že se zaměřila na izraelskou vojenskou základnu poblíž Tiberiady. Podle zdravotníků byl střepinami z dopadu rakety vážně zraněn jeden Izraelec. Hizballáh prohlásil, že svými útoky na Izrael podporuje Hamás, a naznačil ochotu zastavit útoky, pokud bude v Gaze dosaženo příměří.Palestinští zdravotníci uvedli, že v Gaze bylo v neděli při jednotlivých izraelských vojenských úderech na celém území zabito nejméně 15 lidí.Konflikt vypukl 7. října, kdy bojovníci vedeni Hamásem zaútočili z Gazy na jižní Izrael, zabili 1 200 lidí a vzali asi 250 rukojmích.