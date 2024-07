BBC: Hamás čelí rostoucímu nesouhlasu veřejnosti, válka v Gaze oslabuje jeho podporu

8. 7. 2024

Foto: Toto je záběr z virálně se šířícího videa, na němž Gazan brutálně obviňuje Hamás

Muž sedí v budově poškozené izraelskými údery během operace na záchranu čtyř rukojmích zadržovaných minulý měsíc v uprchlickém táboře Nuseirat.



Muž na videu je bez sebe, z jeho zakrvácené tváře vyzařuje maska úzkosti.



"Jsem akademický lékař," říká, "měl jsem dobrý život, ale máme zatracené vedení [Hamásu]. Zvykli si na naše krveprolití, ať je Bůh prokleje! Je to póvl!"



Video - před válkou v Gaze nemyslitelné - bylo natočeno před nemocnicí, zaplavenou stovkami palestinských obětí po izraelské operaci na osvobození rukojmích v centru Gazy minulý měsíc.



Vteřinu před koncem videa se obrací k davu.



"Jsem jedním z vás," říká, "ale jste zbabělý národ. Mohli jsme se tomuto útoku vyhnout!"



V Gaze sílí otevřená kritika Hamásu, a to jak na ulicích, tak na internetu.



Někteří veřejně kritizovali Hamás za ukrývání rukojmích v bytech poblíž rušného tržiště nebo za odpalování raket z civilních oblastí.



Obyvatelé sdělili BBC, že nadávky a proklínání na adresu vedení Hamásu jsou nyní na tržištích běžné a že někteří řidiči oslích povozů dokonce přezdívají svá zvířata po vůdci Hamásu v Gaze - Yahya Sinwarovi - a pobízejí osly dopředu výkřiky "Yallah, Sinwar!".



"Lidé říkají věci jako 'Hamás nás zničil' nebo dokonce vyzývají Boha, aby jim vzal život," řekl jeden muž.



"Ptají se, k čemu byly útoky ze 7. října - někteří říkají, že to byl dar Izraeli."



Někteří dokonce vyzývají své vůdce, aby se s Izraelem dohodli na příměří.



V Gaze jsou stále lidé, kteří jsou Hamásu zarytě věrní, a po letech represivní kontroly je těžké určit, nakolik skupina ztrácí podporu nebo nakolik se stávající odpůrci cítí být schopnější říci svůj názor.



Jeden z vysokých představitelů Hamásu však před několika měsíci pro BBC soukromě přiznal, že Hamás v důsledku války ztrácí podporu.



A dokonce i někteří z vlastních řad skupiny váhají.



Jeden z vysokých vládních zaměstnanců Hamásu řekl BBC, že útoky Hamásu byly "šíleným, nevypočítaným krokem".



Požádal o utajení své totožnosti.



"Ze své práce pro vládu Hamásu vím, že se na útok dobře připravila vojensky, ale zanedbala domácí frontu," řekl.





"Nevybudovali pro lidi žádné bezpečné úkryty, neměli v záloze dostatek potravin, paliva a zdravotnického materiálu. Pokud já a moje rodina tuto válku přežijeme, opustím Gazu při první příležitosti."





Nejnovější, červnový průzkum uvedl, že téměř dvě třetiny respondentů v Gaze jsou spokojeny s Hamásem - což je o 12 procentních bodů více než v prosinci - a naznačil, že jen zhruba polovina z nich by po skončení války však stále preferovala Hamás před jakoukoli jinou možností.

Kritika Hamásu je stále ostřejší a dlouho pohřbené rozpory ohledně vlády Hamásu v Gaze se stávají zřetelnějšími.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Opozice vůči Hamásu existovala již dlouho před válkou, i když velká část z ní zůstávala skrytá ze strachu z represí.Při posledních palestinských volbách v roce 2006 volili Gazané v hlasování podle stranických seznamů Hamás na 15 z 24 křesel na území - v ostatních devíti obvodech voliči vybrali jinou stranu.O rok později Hamás násilně vyhnal z Gazy jednotky palestinské samosprávy, čímž způsobil hořkou roztržku s konkurenčním hnutím Fatah, a převzal vedení celého pásma Gazy.Ameen Abed, politický aktivista, řekl, že byl před válkou mnohokrát zatčen za vystupování proti Hamásu, ale po devíti měsících je tam podle něj disent stále běžnější."V Gaze většina lidí kritizuje to, co Hamás udělal," řekl."Vidí děti žít ve stanech a urážky vůdců Hamásu se staly běžnou záležitostí. Ale má velkou podporu mezi těmi, kteří jsou mimo hranice Gazy, kteří sedí pod klimatizací ve svých pohodlných domovech, kteří neztratili dítě, domov, budoucnost, nohu."Zoufalství a válka podkopávají sociální struktury v Gaze a kontrola Hamásu už není, co bývala.Čtyři pětiny obyvatel Gazy jsou vysídleny a často se pohybují mezi dočasnými přístřešky.A místy se rozpadl zákon a pořádek, částečně v důsledku izraelské politiky zaměřené na bezpečnostní složky v Gaze - nejen na oficiální vnitřní bezpečnostní službu Hamásu, ale také na komunitní policii, která je zodpovědná za pouliční kriminalitu.S oslabením kontroly se daří zločineckým gangům, které rabují čtvrti a konvoje s humanitární pomocí, a vznikají soukromé bezpečnostní společnosti - některé z nich vedené vlivnými místními rodinami.Podle OSN bylo v Gaze vysídleno více než 1,9 milionu Palestinců.Jeden ze zaměstnanců humanitární organizace působící v Gaze popsal "absolutní chaos na úrovni ulic" a "stav anarchie" a uvedl, že v důsledku izraelské politiky se zcela rozpadl civilní pořádek.Izraelský premiér opakovaně vyhrožuje, že bude ve válce pokračovat, dokud nebudou zničeny vojenské a vládní schopnosti Hamásu.Některé humanitární organizace - v severních i jižních oblastech Gazy - však také hlásí pravidelné kontroly své činnosti ze strany místních představitelů Hamásu a často se šíří videa, na nichž neoficiální bezpečnostní složky Hamásu střílejí a bijí ty, kteří jsou přistiženi při rabování.Jeden dobře informovaný zdroj sdělil BBC, že poté, co se izraelské jednotky stáhly z jedné oblasti, zabil Hamás desítky lidí při krvavém vyřizování účtů s jinými místními skupinami.Strach z kritiky vůdců Gazy se možná zmírnil, ale nezmizel, takže je stále těžké přesně odhadnout, kromě jednotlivých svědectví, do jaké míry se podpora této skupiny mění.Někteří, jako například 26letý Jihad Talab, stále silně podporují Hamás.Ten, který byl se svou ženou, dcerou a matkou vysídlen z oblasti Zeitoun ve městě Gaza a nyní se ukrývá v Deir al Balah, uvedl, že skupina není zodpovědná za jejich utrpení."Musíme [Hamás] podporovat, protože je to on, kdo pracuje na místě, kdo rozumí boji - ne vy nebo já," řekl. "Prázdná obvinění slouží pouze okupaci [Izraele]. Budeme ho podporovat do posledního dechu."Pravidelný průzkum veřejného mínění prováděný think tankem Palestinské centrum pro politiku a průzkum veřejného mínění se sídlem na Západním břehu Jordánu sděluje, že většina lidí v Gaze stále viní z války spíše Izrael a jeho spojence než Hamás.Pohledy skrze trhliny v mediální blokádě kolem Gazy nikdy nemohou poskytnout úplné hodnocení situace. Mezinárodní novináři mají od Izraele a Egypta zakázáno informovat o situaci z první ruky.Jasné je, že Hamás zůstává velmi citlivý na veřejné mínění.Na některých platformách sociálních médií se pravidelně objevují nápadně podobná sdělení ospravedlňující jeho akce, často zřejmě v reakci na domácí kritiku.Zdroj obeznámený s Hamásem sdělil BBC, že existuje organizovaná mezinárodní síť, která koordinuje zprávy na sociálních sítích této skupiny.Poté, co izraelské rodiny 7. října zveřejnily video ukazující okamžik únosu vojákyň jednotkami Hamásu, někteří lidé v Gaze zpochybnili, zda jsou útoky na ženy během války v souladu s islámským učením.V reakci na to několik pro-hamasovských účtů na sociálních sítích zveřejnilo podobné materiály, v nichž zdůrazňovali, že vojáci - ať už muži nebo ženy - jsou oprávněnými vojenskými cíli, a tvrdili, že se izraelská jednotka před šesti lety podílela na střelbě do protestujících Gazanů během demonstrací.