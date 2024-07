Klimatická krize: Teploty jsou už 12 měsíců o 1,5 C vyšší než průměr před průmyslovou érou, ukazují data

8. 7. 2024

Služba Copernicus pro změnu klimatu uvádí výsledky "velkého a pokračujícího posunu" v klimatu



Svět se 12 měsíců po sobě peče v teplotách o 1,5C vyšších, než byl jejich průměr před érou fosilních paliv, ukazují nové údaje.



Vědci zjistili, že teploty mezi červencem 2023 a červnem 2024 byly nejvyšší v historii, a vytvořily tak roční úsek, v němž byla Země o 1,64 °C teplejší než v předindustriální době.



Vědci zjistili, že teploty mezi červencem 2023 a červnem 2024 byly nejvyšší v historii, a vytvořily tak roční úsek, v němž byla Země o 1,64 °C teplejší než v předindustriální době.

Tato zjištění neznamenají, že světoví lídři již nedodrželi své sliby zastavit oteplení planety o 1,5 °C do konce století - cíl, který se měří v desetiletých průměrech, nikoliv v jednotlivých letech -, ale že spalující horko vystaví více lidí prudkému počasí. Trvalý nárůst teplot nad tuto úroveň také zvyšuje riziko nejistých, ale katastrofických zlomových bodů.





Carlo Buontempo, ředitel služby Copernicus Climate Change Service, která údaje analyzovala, uvedl, že výsledky nejsou statistickou zvláštností, ale "velkým a pokračujícím posunem" v klimatu.



"I když tato specifická série extrémů v určitém okamžiku skončí, určitě budeme svědky překonávání nových rekordů, protože klima se bude nadále oteplovat," řekl. "To je nevyhnutelné, pokud nepřestaneme přidávat skleníkové plyny do atmosféry a oceánů."



Vědecká organizace Copernicus, která patří do vesmírného programu EU, využívá miliardy měření ze satelitů, lodí, letadel a meteorologických stanic ke sledování klíčových klimatických ukazatelů. Zjistila, že červen 2024 byl teplejší než kterýkoli jiný zaznamenaný červen a byl dvanáctým měsícem v řadě s teplotami o 1,5 °C vyššími, než byl jejich průměr v letech 1850 až 1900.



Protože teploty v některých měsících měly "relativně malé rozpětí" nad 1,5C, vědci uvedli, že soubory dat z jiných klimatických agentur nemusí potvrdit 12měsíční teplotní sérii.



Každá molekula uhlíku, která ucpává zemskou atmosféru, ať už je vypouštěna z komína uhelné elektrárny nebo vyvrhována z výfukového potrubí dopravního letadla, zadržuje teplo a deformuje počasí. Čím je planeta teplejší, tím méně se lidé a ekosystémy mohou přizpůsobit.



"To není vůbec dobrá zpráva," říká Aditi Mukherji, ředitel výzkumného institutu CGIAR a spoluautor poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). "Víme, že extrémních jevů přibývá s každým přírůstkem globálního oteplování - a při teplotě 1,5 °C jsme letos byli svědky jedněch z nejteplejších extrémů."



Některé ekosystémy jsou zranitelnější než jiné. Ve svém posledním vědeckém přehledu IPCC zjistil, že oteplení o 1,5 C způsobí zánik 70-90 % tropických korálových útesů, zatímco oteplení o 2 C je téměř úplně vyhladí.



Letošní průzkum deníku Guardian mezi stovkami autorů IPCC ukázal, že tři čtvrtiny z nich očekávají, že se planeta do roku 2100 oteplí nejméně o 2,5 °C, přičemž přibližně polovina vědců očekává teploty vyšší než 3 °C. Tyto přírůstky se zdají být malé, ale mohou znamenat rozdíl mezi rozsáhlým lidským utrpením a "polodystopickou" budoucností.



Mukherji přirovnal 1 C globálního oteplení k mírné horečce a 1,5 C k horečce středního až vysokého stupně. "A teď si představte lidské tělo s [touto] teplotou po několik let. Bude takový člověk ještě normálně fungovat?"



"To je v současné době náš zemský systém," dodala. "Je to krize."



François Gemenne, autor IPCC a ředitel Hugovy observatoře na univerzitě v Liège, řekl, že klimatická krize není binární záležitostí. "Není to 1,5 °C nebo smrt - na každém 0,1 °C velmi záleží, protože hovoříme o globálních průměrných teplotách, které se promítají do obrovských lokálních teplotních rozdílů."





I v nejlepším případě se podle něj lidé musí připravit na teplejší svět a "posílit" plány reakce. "Adaptace neznamená přiznání, že naše současné úsilí je zbytečné."







Zdroj v angličtině ZDE

