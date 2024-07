Čína se z důvodu sankcí rozhodla nedodat zařízení vyrobené kvůli největšímu ruskému projektu LNG

10. 7. 2024

Čínský výrobce zařízení na zkapalňování plynu Wison New Energies poslal na konci března dva bloky, které vyrobil, pro třetí etapu projektu Arctic LNG 2. Ale několik dní před příjezdem do Bělokamenky v Murmanské oblasti, kde se nachází velkokapacitní pobřežní stavební centrum společnosti Novatek, se čínské plavidlo otočilo a zamířilo zpět, řekl zdroj z loděnice Wison v přístavu Čou-šan.

O dva týdny dříve Wison oznámil, že omezuje spolupráci s Ruskem. Celkem společnost vyrobila více než tucet jednotek pro Arctic LNG 2. Kromě dvou zaslaných zůstali v Čou-šanu další dvě.

Wison byl donucen odmítnout spolupráci s Ruskem americkými sankcemi. Když už bylo plavidlo s instalacemi na cestě, americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zařadil na černou listinu čínské a singapurské společnosti, stejně jako tři jejich plavidla, která dodala jednotky na zkapalňování plynu do Bělokamenky poté, co Spojené státy na konci loňského roku uvalily sankce na arktický LNG 2, které mimo jiné zakázaly dodávky takového vybavení.

Plavidlo Wisonu uvízlo v červnu poblíž Faerských ostrovů severně od Spojeného království, než se na začátku července vrátilo zpět do Gibraltarského průlivu.

Není známo, kdo rozhodl o návratu, zda Wison nebo majitel plavidla, Hainan Smiling Angel Shipping. Ale odmítnutí dodat Novateku a návrat lodi do Číny je "jediným vysvětlením, protože jsem si 100% jistý, že Novatek chce tato zařízení obdržet co nejdříve," řekl publikaci představitel průmyslu obeznámený s aktivitami ruské společnosti. Jiný zdroj v loděnici Wison v Čou-šanu naznačil, že společnost Novatek se obávala možnosti, že by se čínští výrobci a lodní společnosti mohli dostat pod americké sankce, a rozhodl se odložit dodávku jakýchkoli zařízení pro třetí stupeň arktického LNG 2.

Při absenci kupců a kvůli nedostatku tankerů LNG ledové třídy (z 21 plánovaných získala společnost pouze tři lodě ruské výroby) byla loď Arctic LNG 2 nucena prakticky zastavit výrobu, protože její skladovací kapacita byla plná.

Spuštění arktické lodi LNG 2 je nyní naplánováno na druhou polovinu roku 2024, poznamenali analytici Alfa Bank v červnu, kdy OFAC zavedl další omezení, včetně omezení proti sedmi z 15 tankerů třídy Arctic, které se staví v loděnicích Zvězda. "Sankční tlak na odvětví LNG vytváří značné riziko zpoždění uvedení nových projektů stanovených strategií rozvoje odvětví do roku 2035 do provozu," domnívá se banka.

