Vzdorný Biden navzdory chybám na tiskové konferenci NATO bojuje proti výzvám, aby odstoupil

12. 7. 2024

Americký prezident se na akci, která byla poznamenána záměnou jmen Harris a Trump a Zelenského a Putina, orientoval ve složitých otázkách zahraniční politiky





Na kritické tiskové konferenci, která měla rozhodnout o jeho prezidentské kampani, Joe Biden energicky hájil své zahraničněpolitické výsledky, i když čelil přívalu otázek o své duševní způsobilosti a v dalším přehmatu omylem označil Kamalu Harrisovou za "viceprezidentku Trumpovou".



Biden nabídl obsáhlou analýzu k ožehavým zahraničněpolitickým otázkám včetně soupeření s Čínou a války Izrael-Hamás, v nichž uvedl, že varoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua před okupací pásma Gazy.



Uvedl, že byl v přímém kontaktu se Si Ťin-pchingem, aby ho varoval před další podporou ruské války na Ukrajině, ale nikoli s Vladimirem Putinem, o němž řekl: "Nemám důvod s ním nyní mluvit."

Biden, který se uchází o funkci prezidenta do ledna 2029, však během tiskové konference čelil stejnému počtu otázek týkajících se jeho duševní způsobilosti, což je problém, který se nad jeho kampaní vznáší od nevalného výkonu v debatě proti Donaldu Trumpovi, který označil za "tu hloupou chybu".



Nakonec to bylo vystoupení, které podle jeho příznivců pravděpodobně ukáže, že je schopen zvládnout své povinnosti vrchního velitele, ale pravděpodobně nepřesvědčí ty, kteří již pochybují o jeho duševní způsobilosti, že může zastávat prezidentský úřad po další čtyři roky.



Jednaosmdesátiletý Biden trval na tom, že zůstane kandidátem navzdory výzvám některých členů své strany, aby se kandidatury vzdal a umožnil v listopadových volbách kandidovat jiné osobnosti, včetně Harrisové.



Krátce po skončení svého projevu vyzval Bidena k odstoupení z kampaně kongresman z Connecticutu Jim Himes, nejvýše postavený demokrat ve výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby, který na Twitteru napsal: "Musíme postavit co nejsilnějšího kandidáta, který bude čelit hrozbě, kterou představuje Trumpův slibovaný autoritářský MAGA. Už nevěřím, že jím je Joe Biden."



Při pozdějším vystoupení na CNN Himes řekl: "Představte si, že za tři měsíce dostaneme další vystoupení, jako bylo v debatě těsně před volbami. Chcete to riskovat? Já ne."



Další dva kongresoví demokraté rovněž vyzvali Bidena, aby odstoupil, a celkový počet se tak zvýšil na 17. Zástupce Scott Peters z Kalifornie řekl: "V sázce je hodně a my jsme na prohrané cestě," zatímco zástupce Eric Sorensen z Illinois řekl, že Biden by měl "dát přednost zemi před stranou".



Na závěr summitu 32členného bloku ve Washingtonu Biden řekl. "Nikdo z mých evropských spojenců za mnou nepřišel a neřekl: 'Joe, nekandiduj'. Slyšel jsem je říkat: 'Musíš vyhrát'.



"Pokud zpomalím a nedokážu udělat práci, je to znamení, že bych to neměl dělat," řekl. "Ale nic tomu nenasvědčuje. Nic."



Biden prohlásil, že by ze závodu neodcházel, pokud by mu průzkumy neukázaly, že nemá šanci proti Trumpovi vyhrát, kdyby ukázaly, že šance Harrisové ve volbách je větší než jeho.



Přesto řekl, že Harrisová je také kvalifikovaná pro prezidentský úřad, ačkoli ji nazval špatně. "Nevybral bych si za viceprezidentku Trumpovou, kdyby neměla kvalifikaci být prezidentkou," řekl.



Tento lapsus ještě umocnila skutečnost, že ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jen několik hodin předtím představil jako "prezidenta Putina", načež se opravil a řekl, že "Putina porazíme".



Biden zpočátku využil závěrečnou tiskovou konferenci summitu NATO jako něco na způsob projevu, v němž se oháněl svou národní bezpečností při podpoře Ukrajiny proti ruské agresi a prohlásil, že listopadové hlasování je "mnohem víc než politická otázka ... Je to otázka národní bezpečnosti".



Poté se obrátil ke svým výsledkům v oblasti ekonomiky, bezpečnosti hranic a úsilí o zprostředkování míru ve válce mezi Izraelem a Hamásem, aby podpořil svou kampaň v listopadu.



Biden hovořil 58 minut, z toho 50 minut probíhaly otázky a odpovědi bez scénáře. Nejlépe a nejpřesvědčivěji působil, když diskutoval o palčivých otázkách zahraniční politiky.



"Neudělejte stejnou chybu, jakou Amerika udělala po [Usámovi] bin Ládinovi," řekl Netanjahuovi, když se snažil odvrátit případnou okupaci pásma Gazy. "Není třeba nikde okupovat. Jděte po lidech, kteří to udělali."



Naznačil také, že evropské země jsou připraveny omezit své investice v Číně, pokud bude Si nadále "[dodávat] Rusku, informace a kapacity, spolu se spoluprací se Severní Koreou a dalšími, pomáhat Rusku ve zbrojení".





Občas se však ztrácel. Na otázku ohledně zpráv, že požádal o posunutí svého programu, odpověděl: "Nemluvím o tom, a pokud jste se podívali na můj rozvrh od doby, kdy jsem, od doby, kdy jsem udělal tu hloupou chybu v kampani, v debatě. Chci říct, že můj rozvrh je plný."







