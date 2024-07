Komentář z Bostonu

16. 7. 2024 / Milan Kohout

čas čtení 2 minuty

Milí přátelé, v další z mých kraťoučkých zpráv z Bostonu bych vás rád informoval o vtipném, kulišáckém systému v amerických volbách, který tlačí apriori voliče do volby stran, jež všechny podporují náš totalitní kapitalismus “jedné strany” (Republikánská strana je jen obrácenou mincí strany Demokratické a Libertánská strana je jen odstínem obou). Milí přátelé, v další z mých kraťoučkých zpráv z Bostonu bych vás rád informoval o vtipném, kulišáckém systému v amerických volbách, který tlačí apriori voliče do volby stran, jež všechny podporují náš totalitní kapitalismus “jedné strany” (Republikánská strana je jen obrácenou mincí strany Demokratické a Libertánská strana je jen odstínem obou).

To mně připomíná volby za takzvaného totalitního systému v Československu, kde si volič mohl zvolit mezi jedním a tím samým kandidátem, případně ještě tím samým.





Toto je žádost o korespondenční volbu v primárních volbách v Massachusetts. Jelikož na uspořádání primárních voleb mají peníze jen velké “ryby” v našem totalitním peněžním rybníku, jejichž reprezentanti sedí v senátu a parlamentu, tak je na žádosti výběr jen ze tří stran.





Někdo může říct, že kdokoliv pak může ve všeobecných volbách volit kandidáty jiných stran (pakliže se jim podaří dostat na kandidátku), ale většina nevzdělaných voličů chápe, že volbu strany v primárních volbách musí dodržet i později ve všeobecných volbách.





Jak vtipně se dají ošálit naši voliči, že?





Zkusil jsem na žádost vepsat i jinou stranu a uvidím, co na to velký zbohatlický bratr řekne.





Samozřejmě nic, neb mlčeti jest zlato v bankách.





P.S. Aktualizace: Teď po pokusu o atentát na Trumpa je nezbytné, aby se do vlády v nejbližší době dostala alespoň jedna další strana (či na straně nezávislý prezident), aby se konečně zlomila americká totalitní vláda jedné ultrakapitalistické republikánsko-demokratické strany. Trump teď bezpochyby zvítězí, což povede i k budoucímu ovládnutí parlamentu i senátu jeho stranou, a proto hlas pro senilního válečného štváče a podporovatele genocidy v Gaze Bidena je hlasem vyhozeným z okna a musíme teď použít všechny hlasy a volit prezidentského kandidáta třetí strany, jako je Green Party, či People’s Party, či kandidáta nezávislého na žádné straně.





Tím je pro mě Cornel West.





Kdyby se podařilo získat alespoň dvacet procent hlasů, tak by totalitní vládní mašinérie musela do budoucna přizvat do jejich předvolebních “americký lid reprezentujících mediálních diskuzí” ( diktátorští vlastníci medií tvrdě odmítli přizvat do prezidentské diskuze na CNN třeba Roberta Kennedyho Jr.) i naše kandidáty a konečně by se vyvážila americká totalita.

