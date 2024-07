Ruská antivirová firma Kaspersky po zákazu opouští USA

17. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

Ruský antivirový gigant Kaspersky Labs sdělil BBC News, že po zákazu ze strany Bidenovy administrativy, který se týká prodeje a distribuce firemního softwaru, opouští USA, píše João da Silva. Ruský antivirový gigant Kaspersky Labs sdělil BBC News, že po zákazu ze strany Bidenovy administrativy, který se týká prodeje a distribuce firemního softwaru, opouští USA,

Společnost Kaspersky uvedla, že učinila "smutné a obtížné rozhodnutí" odejít, "protože obchodní příležitosti v zemi již nejsou životaschopné".

Stalo se tak poté, co ministryně obchodu Gina Raimond minulý měsíc uvedla, že vliv Moskvy na společnost představuje významné riziko pro americkou infrastrukturu a služby.

Společnost Kaspersky, která v USA působila dvě desetiletí, obvinění popřela.

"Počínaje 20. červencem 2024 bude Kaspersky postupně ukončovat své operace v USA a rušit pozice v USA," uvedla firma v prohlášení.

Její americké webové stránky již přestaly prodávat antivirové a kybernetické nástroje se zprávou "nákup není pro zákazníky z USA k dispozici".

Oznámení přišlo poté, co byl v USA zakázán prodej a distribuce produktů společnosti Kaspersky.

Raimondo řekla, že USA byly nuceny podniknout kroky kvůli ruské "kapacitě a... záměru shromažďovat a využívat osobní informace Američanů jako zbraň".

"Kaspersky již nebude moci kromě jiných aktivit prodávat svůj software ve Spojených státech nebo poskytovat aktualizace softwaru, který se již používá," uvedlo ministerstvo obchodu.

Rozhodnutí využilo široké pravomoci vytvořené Trumpovou administrativou k zákazu nebo omezení transakcí mezi americkými firmami a technologickými společnostmi ze zemí "zahraničního protivníka", jako je Rusko a Čína.

Od 29. září fakticky zakázal stahování aktualizací softwaru, další prodej a licencování produktů, zatímco nové obchody měly být omezeny do 30 dnů od oznámení.

Prodejcům a prostředníkům, kteří poruší omezení, budou hrozit pokuty od ministerstva obchodu.

Podle ministerstva obchodu má tato nadnárodní společnost se sídlem v Moskvě pobočky v 31 zemích po celém světě, obsluhuje více než 400 milionů uživatelů a 270 000 firemních klientů ve více než 200 zemích.

V té době společnost Kaspersky uvedla, že má v úmyslu využít "všech legálně dostupných možností" v boji proti zákazu, a popřela, že by se zapojila do jakékoli činnosti, která by ohrožovala bezpečnost USA.

Zdroj v angličtině: ZDE

