Česká vláda má v ruce možnost efektivní propagace záchrany klimatu v podmínkách EU (Green Dealu) - ví to vůbec? Nezdá se...

18. 7. 2024 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Viz již několikátý veřejný text popisující možnosti občanů Německa ve srovnání s možnostmi u nás: Česko není Německo a tak máš smůlu občane V podobném článku se asi před rokem psalo, že v Německu jsou již statisíce takovýchto drobných, levných, domácnostních, tzv. „balkónových“ instalací. Tudy, milá vládo, tedy přes úsporu peněz za energie kohokoli, kdo si to bude přát a bude mít pár tisícovek na vstupní investici, vede přímá cesta k veřejné podpoře „elektrické“ cesty za záchranou klimatu. Protože „kecy jsou kecy a věci jsou věci“, jak každý ví, a úplně každý detailně vnímá množství peněz, které mu přistanou či zbudou na jeho účtu.





Je jasné, že se to nebude líbit energetickým oligarchům a podobným šmejdům, protože jim to bude logicky snižovat zisky za jejich předražené energie. Tady se tedy může jednoznačně ukázat (což bude pozitivní externalitou), zda u nás skutečně vládne vláda a nebo někdo jiný jejím prostřednictvím.

Druhá věc, které rozumí každý je osobní auto. Na to elektrické nyní skoro nikdo nedosáhne. Dobrým argumentem k propagaci všeobecné elektrifikace namísto fosilu by tak určitě bylo rozumné stanovisko vlády k výrobě elektroaut ve smyslu potřebné minimalizace. Velké nenasytné a zbytečně překilowatované elektromobily (obludy), které samy svojí výrobou, nárokem na suroviny i následnou spotřebou popírají důvod svojí existence, by měla alespoň neformálně zatratit a podpořit v Česku (i v EU) vývoj a výrobu malých, lidových, úsporných, levných, všeobecně prospěšných elektroautíček (orientačně viz DACIA Spring, ale díky inženýrské fantazii ještě podstatně levnější). Opět samozřejmě nebude nadšen velký kapitál, kterému jde o mnoho věcí, ale ne o malého českého zákazníka.

Jde tu o vládu rozumu. Česká vláda má mimořádnou a zřejmě neopakovatelnou příležitost ji prokázat / nebo se v rámci Green Dealu společensky znemožnit.

