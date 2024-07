Trump připustil zmírnění sankcí proti Rusku a připomněl dobré vztahy s Putinem

19. 7. 2024

čas čtení 1 minuta

Americký prezidentský kandidát Donald Trump zvažuje zmírnění sankcí proti Rusku v rámci svého plánu na ukončení války na Ukrajině. Uvedl to v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Americký prezidentský kandidát Donald Trump zvažuje zmírnění sankcí proti Rusku v rámci svého plánu na ukončení války na Ukrajině. Uvedl to v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

"Sankcemi od sebe všechny odháníme. Takže nemám rád sankce. Zjistil jsem, že jsou velmi užitečné u Íránu, ale ani v případě Íránu nebyly tolik potřeba," řekl Trump.

Připomněl také, že během svého prezidentství měl dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Nikdy nám válka nehrozila. Na Ukrajinu by se nikdy nedostal. Řekl jsem, nikdy, nikdy nechoďte na Ukrajinu," řekl Trump.

Nyní se podle něj svět stal nebezpečnějším, protože během války na Ukrajině současný americký prezident Joe Biden "donutil Rusko a Čínu ke sňatku". "Jsou manželé. Pak vzali svého malého bratrance Írán a pak Severní Koreu. Nikoho jiného nepotřebují," řekl politik.

Trump již dříve opakovaně uvedl, že válku na Ukrajině bude schopen ukončit do 24 hodin po nástupu do prezidentského úřadu. Jak napsal Bloomberg, chystá se donutit Ukrajinu k jednání s Moskvou pod hrozbou přerušení vojenské pomoci. Trump chce zároveň posadit Rusko k jednacímu stolu a pohrozil zvýšením dodávek zbraní do Kyjeva.

Jako prezident Spojených států v letech 2017-2021 Trump odmítl zrušit sankce proti Rusku za anexi Krymu a válku v Donbasu. Trump také uvalil sankce na plynovod Nord Stream. Konkrétně na konci roku 2019 podepsal obranný rozpočet, který stanovil omezení pro společnosti poskytující lodě pro výstavbu Nord Streamu 2.

Po odchodu z Bílého domu Trump řekl, že uvalil sankce na Nord Stream 2 "odshora dolů", a kritizoval Bidena za to, že "schválil ruský plynovod do Evropy", a tím přivedl americkou ekonomiku "ke krachu". Biden zase také uvalil omezení na ruský plynovod, ale učinil tak až po totální invazi Ruska na Ukrajinu.

Zdroj v angličtině: ZDE

