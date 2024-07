Návrh izraelského zákona na omezení akademické svobody projevu je kritizován jako „mccarthyovský"

22. 7. 2024

Zákon umožňující výboru propustit zaměstnance za „podporu teroru“ podpořil ministr školství a národní studentský svaz

Izraelský ministr školství a národní studentský svaz podporují návrh zákona, který má omezit akademické projevy v zemi a který vedoucí představitelé předních univerzit napadli jako „mccarthyovský“ a v zásadě nedemokratický.

Zákon, který je v současné době projednáván v Knesetu, by dal vládou jmenované komisi pravomoc nařídit propuštění akademických pracovníků, kteří podle jejího názoru vyjádřili „podporu teroru“. Pokud by univerzity odmítly, bylo by jim sníženo financování.

Kritici tvrdí, že tento zákon je v zásadě nedemokratický a podkopal by izraelské akademické prostředí, protože omezuje svobodu projevu a umožňuje politikům zneužívat obvinění, která by měl řešit právní systém.





Prezident prestižního Technionu - Izraelského technologického institutu, který je známý svými vazbami na hi-tech a obranný průmysl země, prohlásil, že zákon je „mccarthyovský“.





„Je to forma mccarthismu, velmi násilná forma, protože má lidem vyhrožovat, aby nevyjadřovali svůj názor, a to v systému, který by měl být prostý jakéhokoli zastrašování, podporovat svobodu slova, podporovat kritiku,“ řekl Uri Sivan.





Studentský svaz za zákon lobboval, mimo jiné utratil 500 000 šekelů (více než 136 000 dolarů) za billboardovou kampaň na jeho propagaci po celé zemi.Tyto reklamy přiměly deník Haaretz, aby v varoval, že „neliberální studenti v zemi potřebují lekci demokracie“.





Izraelský ministr školství Yoav Kisch uvedl, že zákon podporuje, ačkoli se nejedná o vládní iniciativu.





„Je důležité, aby akademické instituce měly velkou nezávislost, ale jsou místa, která překračují hranici, která nesmí být překročena,“ uvedl jeho úřad v prohlášení.





Ofir Katz, člen vládní strany Likud a předseda vládnoucí koalice, předložil návrh jako soukromý zákon, mezi dalšími podporovateli byl i zákonodárce ze strany rivala premiéra Benjamina Netanjahua Bennyho Gantze.Návrh nyní prošel prvním ze čtyř hlasování v Knesetu.





Sivan uvedl, že zákon je nebezpečný pro svá široká omezení a úzké zaměření na univerzity, a dodal, že Izrael již má zákony proti podněcování k teroru, které se vztahují na všechny obyvatele.





"Otázkou je, proč je [tento zákon] vyčleněn pro akademickou obec? A odpověď je celkem jasná: jde o tupý krok, který má zastrašit svobodné a kriticky smýšlející nezávislé mysli.





"To, o co se snaží, je podrobit akademiky přísnějším pravidlům než ostatní obyvatele Izraele, kde porušení státních zákonů neposuzuje soud, ale vládou jmenovaný správce, bez jakéhokoli procesu nebo možnosti obviněného se hájit.





"Jedná se o extrémní porušení základních demokratických principů.V demokratické zemi jsou si všichni před zákonem rovni."





Katz na otázku, zda stávající zákony proti podněcování nejsou nedostatečné, odpověděl, že Izrael potřebuje dodatečnou kontrolu diskurzu lidí s „veřejnou platformou“, a odmítl, že by zákon omezoval akademickou debatu.





„Trestněprávní aspekt je samostatná záležitost,“ řekl.„Svoboda vyjadřování není svobodou pro podněcování k terorismu.“





Asociace vedoucích univerzit v Izraeli (Vera) ve veřejném dopise uvedla, že billboardy studentských svazů podporující zákon jsou rozdělující „kampaní pronásledování a podněcování“, která může vést k násilí.





V Izraeli je kritika války v Gaze již omezena a trestána, a to i pro židovské občany. Učitel, který byl obviněn z vlastizrady a strávil čtyři dny na samotce poté, co zveřejnil obavy z úmrtí civilistů v Gaze, to označil za „dobu honů na čarodějnice“.





Elchanan Felhimer, předseda Národního svazu izraelských studentů, uvedl, že plakáty měly být provokativní, aby upozornily na zákon, ale měly silnou podporu studentů. Z 30 univerzitních poboček svazu kampaň podpořily dvě třetiny.





Ieden z akademiků, proti nimž byly akce namířeny, Anat Matar z katedry filozofie na univerzitě v Tel Avivu, uvedl, že role studentů při přípravě a prosazování zákona, který má umlčet jejich přednášející, je obzvláště znepokojivá.





„Ať už to projde, nebo ne, značná škoda už byla napáchána,“ řekla.„Už jen to, že ho podporuje celostátní studentský svaz a mnoho místních studentských svazů a že proti němu studenti téměř neprotestují, je projevem dalšího kroku na žebříčku k plnohodnotnému fašismu.“





Vůdce opozice Jair Lapid prohlásil, že zákon podkopává demokracii . "Podle tohoto zákona je osobou, která rozhoduje o tom, co znamená mluvit proti státu Izrael, Yoav Kisch.Ne policie a ne soud,“ řekl v Knesetu.





„Umožňujete vládnoucím politikům rozhodovat o tom, co je ve prospěch Izraele a co proti němu, co je přípustné říkat a co je zakázané.“





Vera ve veřejném dopise varoval, že návrh zákona také podnítí mezinárodní sankční kampaně proti izraelským univerzitám, protože podkopává jejich akademickou nezávislost.





K pobouření došlo již poté, co byly protiteroristické zákony použity k zadržení významné právní vědkyně Nadery Šalhoub-Kevorkianové kvůli kritice války.





Katz popřel, že by se zákon dotkl akademické obce, ale uvedl, že případný dopad na univerzity není jeho prioritou.„Nejdůležitější je bezpečnost izraelských občanů a zabránění dalším útokům, ke kterým by mohlo dojít kvůli podněcovatelům.“





Felhimer odmítl své kritiky jako ustrašené a mimo mísu. „Šéfové univerzit musí pochopit závažnost své odpovědnosti,“ řekl. "Neměli bychom se již nechat motivovat strachem z toho, co si svět bude myslet, co svět řekne.





"Možná se mnozí starší [akademici] bojí mluvit nahlas. Ale mladší generace už tyto zábrany nemá."







