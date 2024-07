Obrovská kontroverze, zda by měli izraelští atleti soutěžit na olympijských hrách v Paříži, když Rusové byli vyloučeni

22. 7. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Při masovém vraždění civilistů v Gaze vyvraždila izraelská armáda během roku 2024 už 265 palestinských sportovců a trenérů. Proto se ozývají hlasy, že by Izrael měl být vyloučen z pařížských olympijských her tak, jak z nich bylo vyloučeno Rusko za invazi na Ukrajinu.

Izraelci přirozeně ohledně něčeho takového zuří a upozorňují, že v na Olympijských hrách v Mnichově bylo v roce 1972 Palestinci vyvražděno 11 izraelských sportovců a trenérů. (Vzpominám při tom, neboť si všechno pamatuju, že komunistický Československý rozhlas tehdy informoval, že českoslovenští sportovci v Mnichově se vražděním nenechali vyrušit a dál disciplinovaně trénovali, jako by se nic nestalo.)



In 2024, Israeli terrorists murdered 265 Palestinian athletes and coaches in Gaza, including the first Palestinian to ever compete in the Olympic Games.



What really offends @JGreenblattADL is that there are Palestinians like Bella Hadid allowed to do anything other than die. https://t.co/kyv6c0SDsW