Británie: Je Starmer jako nový premiér příliš autoritářský vůči svým poslancům? Je vylučování ze strany za drobnosti ten správný přístup?

25. 7. 2024

čas čtení 3 minuty

Nový labouristický premiér s drtivou většinou hlasů v parlamentě čelil první skutečné zkoušce své autority, když se proti němu vzbouřili poslanci jeho strany znepokojení jeho tvrdým postojem k sociálnímu zabezpečení.Tímto premiérem byl v prosinci 1997 Tony Blair, když 47 labouristických poslanců hlasovalo proti vládě, včetně rezignace jednoho ministra, kvůli návrhu zákona na snížení dávek pro rodiny, kde je jen jeden rodič. Nikoho však Blair z Labouristické strany za to tehdy nevyloučil.V úterý večer, o 27 let později, to byl zásadní rozdíl - sedmi labouristickým poslancům, kteří hlasovali pro pozměňovací návrh Skotské národní strany (SNP) na zrušení zákazu přídavků pro více než dvě děti, bylo pozastaveno členství ve straně.