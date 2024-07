Rusko: Platební systémy centrální banky a bank se zhroutily poté, co se úřady pokusily zpomalit YouTube

26. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

Pokusy ruských úřadů otestovat zpomalení YouTube se změnily v sérii internetových selhání, která postihla největší banky, sociální sítě a platební systém centrální banky. Pokusy ruských úřadů otestovat zpomalení YouTube se změnily v sérii internetových selhání, která postihla největší banky, sociální sítě a platební systém centrální banky.

Ruští uživatelé si ve čtvrtek stěžovali na potíže s přístupem k bankovním aplikacím, sociálním sítím VK a Discord a také na problémy s mobilním operátorem MTS, vyplývá z dat Downdetectoru. Byl také položen Rychlejší platební systém (FPS) centrální banky, jehož prostřednictvím mohou občané provádět převody bez provizí na telefonním čísle; aplikace Pjatěročka nefunguje správně.

Bankovní aplikace a internetové systémy "selhávají" již třetí den v řadě: Zákazníci Sberbank a Rosbank si stěžují na nemožnost vstupu do online banky a zmrazení převodů, vyplývá z dat DownDetectoru. Den předtím krach zasáhl Rosbank, Alfa-Bank, Ruskou zemědělskou banku, Raiffeisenbank, Gazprombank a VTB, jejichž představitelé vysvětlili to, co se děje, jako "útok ze zahraničí". V úterý si uživatelé stěžovali na problémy s Gazprombank, RSHB, Raiffeisenbank a Rosbank.

Výpadky internetu jsou zaznamenávány na pozadí prohlášení společnosti Roskomnadzor o problémech s přístupem na YouTube, které státní společnost vysvětluje opotřebením zařízení Google. Techničtí odborníci však v tom, co se děje, vidí záměrné zpomalení přístupu k hostování videa, o jehož blokování se diskutuje od začátku války. K tomu se používají TSPU (technické prostředky pro boj s hrozbami), které byli všichni operátoři povinni nainstalovat do svých sítí, upozornil již dříve Michail Klimarev, šéf Společnosti pro ochranu internetu.

Na úrovni TSPU se přístup k doméně googlevideo.com zpomaluje, napsal Klimarev: "Pokud hlavička požadavku obsahuje googlevideo.com v identifikátoru domény, pak TSPU zahodí určitý počet paketů, což vede k tomu, že vše začne fungovat znatelně pomaleji."

Kreml oficiálně popírá plány na omezení přístupu na YouTube, který se stal hlavní platformou opoziční a protiválečné agendy a v Rusku získal více než 90 milionů diváků. Zdroj Meduzy z telekomunikačního trhu však tvrdí, že zpomalení YouTube je záměrná politika. Zmínky o "technických problémech při provozu zařízení" podle něj nejsou ničím jiným než pokusem o "přenesení odpovědnosti". Roskomnadzor má dostatek nástrojů k tomu, aby sám o sobě "zúžil provoz", a veřejná prohlášení Rostelecomu jsou způsobena skutečností, že někteří uživatelé si již mohli všimnout zpomalení YouTube, zdůraznil zdroj.

Zdroj v ruštině: ZDE

0