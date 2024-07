Vlna izraelských leteckých úderů v sobotu vyvraždila dalších nejméně 50 lidí

27. 7. 2024

Podle palestinských představitelů bylo při útoku na školu v Deir al-Balah, kde hledaly útočiště tisíce lidí, zabito nejméně 30 osob



Vlna izraelských náletů na střední a jižní část Gazy zabila nejméně 50 a zranila přibližně 200 lidí, přičemž jeden z úderů zasáhl školu, kde hledaly útočiště tisíce lidí



Představitelé palestinského ministerstva zdravotnictví uvedli, že při leteckém útoku na školu Chadídža v Deir al-Balah v centrální části pásma Gazy bylo zabito nejméně 30 lidí a došlo k vlně kritických zranění.



Zranění lidé proudili do nedaleké nemocnice Aksa, zatímco záběry z Deir al-Balah ukazovaly rodiny nesoucí zraněné děti k ošetření.



Agentura Associated Press uvedla, že lidé prohledávali zničené učebny a hledali v sutinách části těl. Dodala, že poblíž nemocnice, kam byly odvezeny osoby zabité při úderu, byli její reportéři svědky útěku lidí, zatímco sanitka jela opačným směrem.Uvnitř sanitky podle nich leželo mrtvé batole a tělo zahalené do deky.

Izraelské síly provedly údery také mimo Gazu, včetně útoku bezpilotního letounu na uprchlický tábor Balata poblíž Nábulusu na Západním břehu Jordánu, při němž byl jeden člověk zabit poté, co byl na nedalekém kontrolním stanovišti zraněn izraelský voják.Izraelské nálety na jiholibanonské město Kafr Kila údajně zabily čtyři lidi, neboť bojovníci v Libanonu odpověděli raketovou palbou na izraelské území.



Očekává se, že zítra se v Římě sejdou zprostředkovatelé z izraelské zpravodajské služby s šéfem CIA, členy egyptských zpravodajských služeb a katarskými představiteli ve snaze podnítit dohodu o navrácení izraelských rukojmích držených v Gaze a také o příměří.Ozbrojenci v Libanonu a Jemenu prohlásili, že zastaví své útoky, pokud bude uzavřena dohoda o příměří v Gaze.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že se zaměřily na školu Khadija v Deir al-Balah v Gaze, protože oblast byla využívána jako „velitelský a kontrolní komplex“ bojovníky Hamasu.



Uvedly, že „bylo podniknuto mnoho kroků ke snížení možnosti zranění civilistů“, včetně přesných zbraní a zpravodajských informací, ačkoli v Deir al-Balah již měsíce hledají útočiště desítky tisíc civilistů, kteří se tísní na každém volném místě poté, co byli mnozí z nich několikrát vysídleni z jiných částí Gazy.Úder v Deir al-Balah byl doprovázen dalšími údery na Khan Younis, po týdnu smrtících bojů v druhém městě Gazy. Podle palestinských zdravotníků údery v Chán Júnis zabily nejméně 23 lidí a 89 jich zranily, protože civilisté byli z města již čtvrtý den násilně vysídleni.



IDF uvedly, že mapa znázorňující oblasti, kde by měli civilisté hledat úkryt, bude „upravena“ kvůli nebezpečí spojenému s raketami vypálenými směrem na izraelské území, protože ve vymezené humanitární oblasti se nacházeli bojovníci Hamásu.



IDF vyzvala Palestince na jihu Chán Júnisu, aby se „dočasně evakuovali“ do zmenšující se humanitární zóny v pobřežní oblasti al-Mawasi, kam v posledních měsících uprchly statisíce lidí po bojích v jižním městě Rafáh i po obnoveném izraelském útoku na Chán Júnis.„Včasné varování civilistů se provádí s cílem zmírnit škody způsobené civilnímu obyvatelstvu a udržet civilisty mimo oblasti bojů,“ uvedla.



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky Unrwa odhaduje, že na více než 80 % území pásma Gazy „byl vydán příkaz k evakuaci nebo bylo označeno za zónu, kam se nesmí“, přičemž mnozí lidé, kteří zde hledají útočiště, popisují, že byli až pětkrát vysídleni.Izraelské nálety se zaměřily také na oblasti, které byly dříve označeny za bezpečné.





Úřad OSN pro humanitární záležitosti (OCHA) na začátku tohoto týdne uvedl, že příkazy k evakuaci v Chán Júnisu byly „vydány v souvislosti s probíhajícími útoky izraelské armády a neposkytly civilistům žádný čas na to, aby se dozvěděli, ze kterých oblastí mají odejít nebo kam mají jít“.OCHA označila tyto hromadné evakuační rozkazy za „matoucí“ a uvedla, že izraelské síly vydávaly požadavky na útěk civilistů a zároveň zvyšovaly své útoky na tytéž oblasti, stejně jako na potenciální únikové cesty.







