Válka mezi Izraelem a Gazou: Izrael tvrdí, že Hizballáh smrtícím úderem na okupovaných Golanských výšinách „překročil všechny červené linie“

Foto: Další Izraelem zabité děti

Golanské výšiny jsou mezinárodně uznávaným okupovaným syrským územím. Tato mapa ukazuje, kolik syrských vesnic bylo etnicky vyčištěno a zničeno Izraelem od roku 1967, kdy obsadil Golany.

Golan Heights is internationally recognized as occupied Syrian territory.



This map shows how many Syrian villages were ethnically cleansed and demolished by Israel since 1967 when they took over the Golan. pic.twitter.com/uKdJBIVVHG