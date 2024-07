Rusko bude méně obchodovat. Centrální banka letos předpovídá pokles vývozu i dovozu

31. 7. 2024

čas čtení 3 minuty

Komplikace vypořádání zahraničního obchodu se promítly do aktualizované prognózy ruské centrální banky. Komplikace vypořádání zahraničního obchodu se promítly do aktualizované prognózy ruské centrální banky.

Na první pohled nejde o nic zvláštního: "Vývoz bude o něco vyšší a dovoz bude o něco nižší na celém horizontu prognózy," srovnává guvernérka centrální banky Elvira Nabjullina aktualizovanou prognózu centrální banky s dubnovou verzí. U exportu se zvýšil ze 425 miliard dolarů na 426 miliard dolarů a u dovozu se snížil z 304 miliard dolarů na 291 miliard dolarů (loni činil ruský vývoz 424 miliard dolarů a dovoz 303 miliard dolarů).

Ale to je v penězích a z fyzického hlediska vypadá situace ještě hůř. V dubnu centrální banka předpověděla v letošním roce nárůst dovozu o 1-3 % ve srovnání s rokem 2023 a změna vývozu se měla pohybovat od poklesu o 0,5 % do zvýšení o 1,5 %. Nyní se nehovoří o růstu: Centrální banka očekává, že snížení vývozu bude z nuly na 2 % (minus 1,5 procentního bodu, p.b.) a dovozu 1-3 % (minus 4 p.b. oproti předchozí verzi).

Takový rozdíl ve změně fyzického a peněžního objemu dovozu je spojen s nárůstem cen. Nabjullina uznává nárůst nákladů společností zahraničního obchodu kvůli potížím s platbami. Analytici Raiffeisenbank však pochybují, že růst nákladů na dovoz bude kompenzovat pokles jejich objemu.

Nabjullina nezacházela do podrobností, řekla pouze, že proti dovozu hrají jak problémy v obchodě, tak tvrdá politika centrální banky. Centrální banka se snaží vysokou sazbami omezovat poptávku, což by se podle jejího plánu mělo projevit i na dovozu. Účastníci zahraničního obchodu si však jen zřídka stěžují na vysoké sazby a mnohem častěji na potíže s platbami.

Vývozci přirovnávají platby za své zboží k hraní rulety. Právě potíže s výpočty vysvětlil ministr financí Anton Siluanov rozhodnutí snížit standard pro povinný prodej devizových příjmů největšími vývozci: "Vidíme určité napětí s vypořádáním v rámci práce našich účastníků zahraniční ekonomické činnosti. Jsou pohodlnější v tom, že část výnosů zůstává tam [na zahraničních účtech] a je použita na nákup dováženého zboží." A dovozci si stěžují na platby, které jsou pozastaveny kvůli dlouhým kontrolám nebo odmítnuty, a po sankcích na Moskevské burze zjistili, že Čína dělí jüany na "čisté" - které byly zakoupeny v zahraničí - a "špinavé", které byly zakoupeny na ruském trhu. Analytici centrální banky (nejedná se o její oficiální stanovisko) zaznamenávají snížení míry otevřenosti ruské ekonomiky, které se projevuje snížením podílu dovozu a vývozu na HDP.

Naléhavost problému lze spatřovat ve způsobu, jakým se úřady snaží urychleně zavést alternativní způsoby platby, včetně těch, proti kterým donedávna kategoricky protestovaly. Jedná se o kryptoměny (takový zákon nyní přijímá Duma), zlaté tokeny centrální banky a pobočky zahraničních bank - od září je možná bude možné otevřít.

"Podle našich zdrojů obchod mezi Čínou a Ruskem pokračuje a roste, a to i navzdory bankovním omezením," píše investiční bankéř Jevgenij Kogan. "Nebudeme zacházet do podrobností, ale jsou použity všechny úspěšné měnové praktiky z 90. let." A nejen měnové – o využití barteru hovořil i místopředseda vlády Alexander Novak. Vláda se snaží využít co nejvíce způsobů: Některé budou fungovat.

Zdroj v ruštině: ZDE

0